Pieniądze dla MŚP z Polski Wschodniej na automatyzację i robotyzację. Nabór wniosków już od sierpnia 2024 r.

Automatyzacja i robotyzacja stają się kluczowymi elementami transformacji przedsiębiorstw w makroregionie Polski Wschodniej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapowiedziała konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, trwający od 1 sierpnia do 26 września 2024 roku.

Dla kogo dofinansowanie na automatyzację i robotyzację?

Celem działania jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z terenu Polski Wschodniej. Konkurs skierowany jest dla firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i okolic).



Chodzi przede wszystkim o wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie z tego działania można przeznaczyć na:

- audyt technologiczny i opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,

- inwestycje w automaty i roboty, urządzenia oraz oprogramowanie,

- wdrożenie nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.



Efektem działania powinno być wprowadzenie innowacji, co najmniej w skali przedsiębiorstwa.

Warunki otrzymania wsparcia

Maksymalna dotacja może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, z minimalną wartością projektu 200 000 PLN i maksymalną do 3 000 000 PLN. Wsparcie obejmuje trzy typy pomocy, w tym dotacje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków. Uszczegóławiając, maksymalny poziom wsparcia zależy od jego przeznaczenia i tak na przykład dofinansowanie w zakresie kosztów objętych:

- pomocą de minimis (min. przygotowanie audytu technologicznego, diagnozy dojrzałości cyfrowej) wynosi maksymalnie do 85%,

- pomocą na usługi doradcze wynosi maksymalnie do 50%,

- objętych regionalną pomocą inwestycyjną do 70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Inwestycje w automatyzację i robotyzację są nie tylko kluczem do zwiększenia efektywności, ale także do sprostania rosnącej konkurencji na rynku.



Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia doradczego i szkoleniowego, aby skutecznie wdrożyć nowe technologie i poprawić swoją produktywność.

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie projektu powinno mieć miejsce nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku. Natomiast jego zakończenie nie może przekroczyć terminu do 31 grudnia 2027 roku.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój. Dzięki zmianom w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej stał się on również dostępny dla znacznej części Mazowsza.

Więcej informacji na temat nadchodzącej dotacji w ramach FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP można znaleźć tutaj.

