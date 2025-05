Pozew z PFR w sprawie Tarcz Finansowych. Komu grozi proces, jak się bronić – wyjaśnia adwokat

Jak ustalił redaktor Adam Pantak z Dziennika Gazety Prawnej (w artykule z 22 kwietnia 2025 r. "Ze skorzystania z pomocy covidowej musi się tłumaczyć 16 tys. firm. Kto dostał pozew?" - GazetaPrawna.pl), spółka Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) złożyła 16 095 pozwów przeciwko przedsiębiorcom w związku z brakiem spłaty zobowiązań w ramach Programów rządowych «Tarcza Finansowa 1.0» oraz «Tarcza Finansowa 2.0». Oznacza to, że ogromna rzesza przedsiębiorców otrzymało już pozwy z PFR, albo niedługo je otrzyma.Dlaczego warto się temu przyjrzeć? Kto może otrzymać pozew? Czy i kiedy należy się obawiać tych pozwów? I jak się przed nimi bronić? To wyjaśnię w cyklu artykułów na Infor.pl.

Dlaczego warto zainteresować się sprawą?

Z wypowiedzi Macieja Buczkowskiego z biura prasowego PFR, można by wysnuć wniosek, że poza głośnymi już 1900 pozwami związanymi z rekomendacjami CBA, pozostałe sprawy nie powinny budzić kontrowersji, gdyż pozwy dotyczą firm które dopuściło się nieprawidłowości, czy wręcz czynów zabronionych na szkodę PFR.



Nic jednak bardziej mylnego, w mojej ocenie sprawy CBA nie są najbardziej rażącym przykładem działania PFR, które może naruszać prawa przedsiębiorców i podważać ich zaufanie do Państwa.



Poniżej przygotowałem ogólny i skrótowy opis takich naruszeń, jakich mógł dopuścić się PFR w związku z pozwami składanymi o zwrot subwencji.



Listę tę sporządziłem na podstawie niemal 5 letniego doświadczenia zespołu kancelarii Karaś i Wspólnicy związanego z Tarczą.



Prowadzimy ponad 170 spraw z PFR i w ramach naszych działań zabezpieczyliśmy liczne dowody, które mogą pomóc w obronie przed niezasadnymi często żądaniami PFR. Mamy też kompleksową wiedzę na temat aktualnego orzecznictwa w tych sprawach.



Mając świadomość, iż samych spraw w toku jest ponad 16 tys. Uznałem, z zespołem z kancelarii Karaś i wspólnicy, że warto uświadomić przedsiębiorców, iż w starciu z tą machiną nie są bez szans i mając odpowiednie argumenty oraz znając pełen kontekst działań PFR, można podjąć skuteczną walkę. Z tego względu w kolejnych artykułach szerzej opiszę najczęstsze i najbardziej rażące przypadki oraz przekaże narzędzia jak się bronić przed pozwami PFR.



Zakładamy też, że jest też znaczna grupa przedsiębiorców, która bała się sporu z PFR i zwróciła subwencje po otrzymaniu wezwania, mimo iż że w wielu przypadkach mogło być ono niesłuszne, czy wprowadzające w błąd. Świadczy o tym m.in. informacja z prezentacji PFR (dostępna pod linkiem: Prezentacja programu PowerPoint) w której PFR już w 2022 r stwierdzał, że prowadzi niemal 16 tys postepowań windykacyjnych.

Kto może otrzymać pozew z PFR?

Poza oczywistymi przypadkami wyłudzeń takich jak świadome manipulowanie danymi o przychodach czy zatrudnieniu, pozwy otrzymali przedsiębiorcy którzy padli ofiarą:

a) nieprecyzyjnych postanowień dokumentów programowych,

b) narzucanych przez PFR wstecznych interpretacji definicji użytych w regulaminach Tarcz,

c) błędów PFR przy przygotowaniu programu,

d) wprowadzania w błąd przez sam PFR czy to z uwagi na kierowanie się poradnikami publikowanymi przez PFR lub poradami pracowników PFR,

e) czy też po prostu niechęci PFR (lub braku możliwości) do szczegółowego rozpatrzenia przesyłanych przez przedsiębiorców wyjaśnień (nie spotkaliśmy się z przypadkiem, w którym PFR po otrzymaniu wyjaśnień odstąpiłby od złożenia pozwu).



W praktyce są to:

1. Firmy które dokonały korekty deklaracji podatkowych po złożeniu wniosku (prowadzimy kilkanaście spraw)

Wiele podmiotów jest pozywanych z uwagi na dokonanie korekt w plikach JPK po złożeniu wniosku. PFR oskarża te podmioty o manipulowanie danymi finansowymi i składanie nieprawdziwych oświadczeń (zaniżanie lub zawyżanie przychodów), podczas gdy przedsiębiorcy musieli dokonać korekt z uwagi m.in. na: (i) rozliczenie zaliczek, (ii) sprzedaż poza Polskę wobec czego odbywała się ona bez VAT. PFR nie przyjmuje argumentacji, że realna wartość przychodów, zgodna ze sprawozdaniami finansowymi, może odbiegać od tych wskazanych w deklaracji JPK. Nawet pomimo przesyłania do PFR szczegółowych wyjaśnień, które jednoznacznie świadczą o tym, że we wniosku podano prawdziwe dane, PFR składa pozwy. Jak informował PFR w komunikacie z 8 listopada 2023 r. (https://pfr.pl/artykul/informacja-polskiego-funduszu-rozwoju-sa-o-procesie-nastepczej-weryfikacji-prawidlowosci) dotyczy to około 2700 podmiotów.

2. Firmy podejrzewane o nadużycia, z uwagi na rekomendacje CBA (prowadzimy kilkanaście takich spraw)

PFR nie podając powodów po 4 latach od udzielenia subwencji dochodzi od firm jej zwrotu w całości z odsetkami (od dnia wypłaty subwencji) bez podania przyczyny. W swoich wezwaniach a następnie pozwach, wskazuje jedynie, że widzi ryzyko wystąpienia nadużyć. Przy czym przez 4 lata nie wykonał, żadnych czynności, aby sprawdzić czy jakiekolwiek nadużycia miały miejsce. Przedsiębiorcy przedstawili zaświadczenia o niekaralności, nie mają zaległości publicznoprawnych, wydali subwencje zgodnie z Regulaminem. PFR ignoruje te informacje twierdząc, że przedsiębiorcy złożyli nieprawdziwe oświadczenia przy składaniu wniosku, iż mogą się ubiegać o udział w Tarczy. Analizując wypowiedzi kierownictwa CBA na ten temat oraz kierownictwa PFR można wykazać, że są one sprzeczne i że PFR nie powinien ślepo opierać się na nieprecyzyjnych rekomendacjach. To w tej sprawie NIK wszczął kontrolę: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-skontroluje-instytucje-odpowiedzialne-za-tarcze-finansowe-dla-przedsiebiorcow.html. Dotyczy to jak powszechnie wiadomo 1900 przypadków. Choć w 2022 r. PFR kwestionował rozliczenia w stosunku do 2412 firm, co może świadczyć o tym, że spraw takich jest więcej, lub szereg firm zwróciło subwencje po otrzymaniu wezwań.

3. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze z uwagi na rzekomo błędne określenie statusu przedsiębiorcy (prowadzimy kilka takich spraw)

PFR niezasadnie w naszej ocenie zarzuca przedsiębiorcom, że podali nieprawdziwe oświadczenia przy składaniu wniosku co do swojego status (mikro/MŚP). PFR wbrew treści decyzji Komisji Europejskiej uważa, że w ramach Tarczy 1.0. powinni oni badać swoje powiązania przy ustalaniu statusu z prowadzonymi równolegle spółkami cywilnymi. Ponadto wnioski w Tarczy 1.0 i 2.0 różniły się od siebie (w Tarczy 2.0 wprost wskazywały na konieczność badania powiązań), wobec czego niektórzy przedsiębiorcy określali odmiennie swój status w obu programach, co mogło skutkować wypłatą subwencji niekiedy w wyższej wysokości.



W efekcie z uwagi na niejasność zapisów regulaminu przedsiębiorcy byli wprowadzani w błąd, który następczo jest wykorzystywany przez PFR. Jak informował PFR w komunikacie z 8 listopada 2023 r. dotyczy to ok 500 firm. Wiele firm zwróciło subwencje, jednak z praktyki wiemy, że Sądy oddalają roszczenia PFR.

4. Firmy które wg rzekomo błędnie określiły statusu przedsiębiorcy jako MŚP w sytuacji gdy zdaniem PFR posiadają statusu dużego przedsiębiorcy z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności lub/i strukturę właścicielską (około 300 podmiotów) (prowadzimy kilka takich spraw)

Sytuacja podobna jak w trzecim opisanym przypadku (także opisywana w komunikacie z 8 listopada 2023 r.), przy czym tutaj kwestionowany jest w ogóle udziału w programie. Niezasadność zarzutów PFR wynika zarówno z treści decyzji Komisji Europejskiej stanowiącej podstawę całego programu jak i nieprecyzyjnych zapisów regulaminu. Wg. powyższego komunikatu dotyczy to ok 300 firm.

5. Spadkobiercy zmarłych przedsiębiorców.

To grupa która zdaniem PFR odpowiada, za nie dopełnienie przez zmarłego warunku prowadzenia firmy przez rok od otrzymania subwencji… Co ciekawe PFR nie dość, że pozywa często spadkobierców po dłuższym czasie, którzy niekiedy odziedziczyli firmę z długami, to dochodzi jeszcze zwrotu całości subwencji, a nie kwoty proporcjonalnej do okresu przez jaki zmarły prowadził jednak działalność. PFR nie bierze też pod uwagę ewentualnej sukcesji faktycznej i zatrudnienia pracowników przez spadkobierców.

6. Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych (prowadzimy 5 takich spraw)

To chyba najbardziej rażący przypadek wprowadzenia przez PFR w błąd przedsiębiorców, choć dotknął stosunkowo wąskiej grupy. PFR początkowo uważał, że oddziały przedsiębiorstw zagranicznych mogą korzystać z pomocy publicznej w ramach Tarczy 1.0. (na potwierdzenie czego mamy zgromadzone odpowiednie dowody).



Następnie PFR nikogo nie informując, swoją interpretacje zapisów Regulaminu Tarczy 1.0. uznając, że oddział nie jest przedsiębiorcą i nie ma prawa do udziału w Programie.



Mimo to po roku PFR przyjął rozliczenia subwencji od tej grupy beneficjentów i umorzył im część lub całość subwencji. Następnie po ok 3,5 roku wezwał tych przedsiębiorców do zwrotu pomocy publicznej w całości wraz z odsetkami (liczonymi do dnia wypłaty!) twierdząc, że przedsiębiorcy Ci złożyli nieprawdziwe oświadczenia gdy występowali o subwencje. W pozwach PFR zataja fakt, iż wcześniej sam uznawał, że oddziały są przedsiębiorcami i należy im się subwencja.

7. Kantory stacjonarne

PFR w żaden sposób w Regulaminie nie wyjaśnił jak należy interpretować fundamentalne pojęcie „obrotów gospodarczych” (wyjaśniał za to np. pojęcie Ministra Finansów czy Dnia Roboczego). Wielu przedsiębiorców kantorowych przyjęli, iż są to po prostu ich obroty. Na tej podstawie otrzymali bardzo wysokie subwencje (nawet do 3,5 mln zł).



PFR dopiero 17 czerwca 2020 r. opublikował informacje, iż kantory przy podawaniu obrotów we wniosku powinny brać pod uwagę jedynie ‘spread’ a nie całe obroty. Publikacja ta nastąpiła jednak po cichu, poprzez wprowadzenie drobnym drukiem informacji na dole strony do komunikatu z 17 maja. Co istotne do tego momentu wnioski kantorów, które podawały jako obroty ‘spread,’ były automatycznie odrzucane, aby otrzymać subwencje musieli oni we wniosku wskazać obroty rzeczywiste.

Kiedy trzeba obawiać się pozwów PFR?

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach, jeżeli przedsiębiorcy działali zgodnie z prawem, dochowali należytej staranności i podali prawdziwe dane lub złożyli prawdziwe oświadczenia we wniosku, w mojej ocenie istnieje bardzo duża szansa na oddalenie roszczeń PFR. Niemal w każdej z powyższych spraw w kancelarii mamy już korzystne orzeczenia sądów, często dotyczy to też sytuacji w których wcześniej ukształtowała się już niekorzystna linia orzecznicza (np. kantory, oddziały).



Co więcej wiele wskazuje na to, że firmy które zwróciły subwencje po otrzymaniu wezwania, z obawy przed wdawaniem się w spór, lub z powodu presji firm windykacyjnych zrobiły to niezasadnie i mają szansę ubiegać się o jej ponowną wypłatę.

Jak się bronić przed pozwami PFR?

Jeżeli Twoja firma znalazła się w którejś z powyżej opisanych sytuacji, zapraszam na kolejne artykuły, w których po kolei opiszę w jaki sposób można obronić się przed roszczeniami PFR.



Jeżeli z kolei jesteś w innej sytuacji, napisz proszę do mnie bezpośrednio, jeżeli po analizie przypadku także dostrzegę błędy PFR, chętnie uwzględnię ją w kolejnych artykułach.



Łukasz Chacia, adwokat, założyciel i wspólnik zarządzający w kancelarii Karaś i Wspólnicy sp.k.