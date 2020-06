Konieczność zgłoszenia spółki do CRBR do 13 lipca 2020 r

Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system informatyczny, utworzony przez Ministerstwo Finansów, w celu zbierania, gromadzenia oraz przetwarzania informacji i danych na temat beneficjentów rzeczywistych, czyli takich osób fizycznych, które w sposób pośredni lub bezpośredni sprawują władze lub/i kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych, lub faktycznych, pozwalających na wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby fizyczne, w których imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze oraz transakcje.

Definicja beneficjenta rzeczywistego

Określenie beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki – osoby prawnej jest nieco bardziej skomplikowane, natomiast dokładnie opisane w ustawie. Są nimi:





udziałowcy spółki, będący osobami fizycznymi, posiadającymi przynajmniej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji danej spółki,

osoby fizyczne stanowiące ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (również na podstawie sumy oficjalnych porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),

udziałowcy spółki, będący osobami fizycznymi, posiadającymi przynajmniej 25% ogólnej liczby udziałów, lub akcji danej spółki lub łącznie dysponująca ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (również na podstawie sumy oficjalnych porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),

sprawujące nad spółką kontrolę osoby fizyczne posiadające uprawnienia wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy, lub finansowania terroryzmu, beneficjentami rzeczywistymi są również osoby fizyczne zajmujące wysokie stanowiska kierownicze w organach spółki.

Oprócz wymienionych powyżej są jeszcze dwa szczególne przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:

przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest klient, będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą, wobec którego nie ma przesłanek sprawowania kontroli nad nim przez osobę trzecią,

w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.

W ww. przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do CRBR. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

Konieczność rejestracji w CRBR

Ostateczny termin rejestracji dla spółek rozpoczynających działalność przed 13 października 2019 roku w CRBR przypada na 13 lipca. Przedsiębiorstwa założone po 13 października 2019 roku, zobowiązane były do rejestracji w przeciągu 7 dni od dnia wpisu do KRS. Wszystkie zmiany w zakresie beneficjentów rzeczywistych w firmie, należy składać również w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany. Brak zgłoszenia spółki, ww. zmiany, lub spóźnienie się z nim może skończyć się nałożeniem kary finansowej w kwocie do 1 miliona złotych. Zobowiązane jest zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych dla spółek handlowych:

jawnych,

komandytowych,

komandytowo-akcyjnych,

z ograniczoną odpowiedzialnością,

akcyjnych (z wyłączeniem spółek publicznych),

prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.).

Konieczność rejestracji dotyczy również spółek w stanie likwidacji lub upadłości, nie dotyczy natomiast spółek zagranicznych, działających w Polsce jako oddziały macierzyste.

Rejestracji można dokonać online na stornie ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl

