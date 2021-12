Spółka holdingowa w Polskim Ładzie

VAT 2022 - wystawianie faktur

Jakie zasady wystawiania faktur będą obowiązywać w 2022 roku? W przyszłym roku zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF). Podatnicy będą mogli wystawiać faktury elektroniczne (e-faktury) w formie ustrukturyzowanej. Będzie to jednak dobrowolna metoda fakturowania. Wprowadzono także zmiany w zasadach wystawiania faktur korygujących oraz zmieniono terminy wystawiania faktur.

Korekta sprzedaży w deklaracji VAT - termin ujęcia

Firma wystawiła korektę faktury sprzedaży w listopadzie 2021 r., która dotyczyła lutego tego samego roku. Korekta dotyczyła błędu wynikającego z błędnego przeliczenia usługi (podana była zła ilość tonażu). Firmy nie mają podpisanej oświadczeń o korzystaniu z przepisów przejściowych. Kiedy należy ując korektę sprzedaży w deklaracji VAT, a kiedy w podatku dochodowym?

Składka zdrowotna od członków zarządu od 2022 roku

Od 2022 roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacą osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Chodzi tu w szczególności o członków zarządu i prokurentów spółek.

Odszkodowanie w umowie o zakazie konkurencji – niejasności w umowie

W sytuacji gdy umowa o zakazie konkurencji nie odnosi się do kwestii odszkodowania dla pracownika, albo kwestia ta jest uregulowana niejasno - umowa obowiązuje, a pracownik powinien otrzymywać od byłego pracodawcy odszkodowanie nie niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.

Wykup auta z leasingu do końca 2021 roku pozwoli nie zapłacić podatku przy jego odsprzedaży

Możliwość zachowania tzw. praw nabytych, czyli możliwość odsprzedaży leasingowanego auta po upływie 6 miesięcy od dokonania tzw. wykupu prywatnego bez podatku obowiązuje do końca grudnia, przed wejściem w życie Polskiego Ładu - wskazują eksperci. Dodają, że Polski Ład wydłuża ten okres do 6 lat.

Odsetki hipotetyczne w CIT, czyli jak wykorzystać wzrost stóp procentowych

Nadzwyczajna w ostatnim czasie aktywność Rady Polityki Pieniężnej oraz związany z nią wzrost stóp procentowych z pewnością przyprawiają o ból głowy wielu podatników, którzy w związku z tym będą ponosili większe koszty finansowania dłużnego. Nie wszyscy mają jednak świadomość, że od 2019 roku w ustawie o CIT znajduje się regulacja, która umożliwia uzyskanie oszczędności podatkowej w kwocie nawet do 47,5 tys. zł w roku podatkowym, a wzrastające stopy procentowe pozwolą na szybsze dojście do tej granicy.

Podatki 2022: obniżka akcyzy (na prąd i paliwa) i VAT (na gaz i energię)

W dniu 17 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Od stycznia do marca 2022 r. będzie obowiązywał niższy VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną. To elementy ogłoszonej przez premiera Mateusza Morawieckiego Tarczy Antyinflacyjnej.

Podatkowy Polski Ład - najważniejsze zmiany od 2022 roku

Na konferencji prasowej w dniu 20 grudnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński, wiceminister finansów Jan Sarnowski i wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk przedstawili najważniejsze zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Podatki 2022 - zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pomimo prostej i niezbyt skomplikowanej formuły nie cieszył się dotąd zbyt dużą popularnością wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zmieni się to zapewne istotnie od 1 stycznia 2022 r., kiedy to przedsiębiorcy chętniej i częściej będą wybierać ryczałt, bo będzie on po prostu bardziej opłacalny. W niniejszym artykule zaprezentujemy istotne zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Przelewy bankowe w Wigilię, Święta i na przełomie roku

W nadchodzącym okresie świąteczno-sylwestrowym banki będą pracowały w innym zakresie czasowym niż zwykle, dlatego świąteczne przelewy warto zrealizować z odpowiednim wyprzedzeniem albo skorzystać z przelewów natychmiastowych - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora w Ministerstwie Finansów

W Ministerstwie Finansów powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI), które zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów, czyli takich, którzy planują rozpocząć w Polsce inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). COPI będzie udzielać im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Inwestorzy będą mogli od 1 stycznia 2022 r. występować do COPI po porozumienie inwestycyjne dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji.

Rower w działalności gospodarczej - koszty podatkowe i VAT

Przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności gospodarczej wydatki na zakup i eksploatację roweru, jeżeli wydatek ten ma związek z tą działalnością. Podatnicy VAT mogą też odliczyć VAT naliczony w cenie zakupu roweru. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych.

Ceny transferowe a COVID19. Zbiór dobrych praktyk

Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów poinformował o publikacji dokumentu „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” datowanego na 15 grudnia 2021 r. Dokument ten jest skierowany do podatników i administracji podatkowej. Zawiera rekomendacje w zakresie dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19. Zbiór dobrych praktyk uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych z 28 września 2021 r. dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. Nie jest to interpretacja ogólna ani objaśnienia podatkowe w rozumieniu przepisów art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, zatem zastosowanie się do treści tego dokumentu nie ma dla podatników waloru ochronnego.

Zamówienia publiczne - nowe przepisy korzystniejsze dla firm

Nigdy dotąd przepisy określające zasady udzielania zamówień publicznych nie były tak przyjazne przedsiębiorcom, jak są obecnie - powiedziała Izabela Fundowicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Przepisy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych były tematem webinarium, które odbyło się w ramach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, zorganizowanego przez PARP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Nawet 231 tys. kwoty wolnej od podatku dla rodzin 4+

Zerowy PIT dla rodzin 4+ to jedno z nowych rozwiązań wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Mogą na nim skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Kwota wolna od podatku może sięgnąć 231 056 zł.

Nomenklatura scalona (CN) - zmiany od 2022 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w nomenklaturze scalonej (CN), które będą stosowane od 1 stycznia 2022 roku. Jakie zmiany zajdą w nomenklaturze scalonej od 2022 roku? Gdzie znaleźć tablice korelacyjne?

Fundusz na cele inwestycyjne 2022 – objaśnienia podatkowe MF

Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik (w formie objaśnień podatkowych) ułatwiający skorzystanie z preferencyjnego rozwiązania, jakim jest fundusz na cele inwestycyjne. Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie z funduszu na cele inwestycyjne jest możliwe od 1 stycznia 2021 r. Jednak od 2022 roku, dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, preferencja ta stanie się jeszcze szerzej dostępna. Zniesiony zostanie obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy (100 mln zł rocznie). Z rozwiązania będą mogły skorzystać, obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.

Spotkanie wigilijne i prezenty dla pracowników i kontrahentów – koszty podatkowe, PIT i VAT

Spotkanie wigilijne i prezenty a podatki. Nadszedł magiczny czas, który udziela się również w naszych miejscach pracy. Pojawiły się już nostalgicznie wyglądające choinki, a zapachowe świece przywołują mnóstwo wspomnień z naszego dzieciństwa. Pracodawcy za to, jakby wprost proporcjonalnie do zbliżających się świąt tracą na swojej srogości. I bardzo często, pomimo nietworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, decydują się na zorganizowanie firmowych spotkań wigilijnych oraz wręczenie drobnych lub też mniej drobnych upominków. A dział księgowy zachodzi w głowę – co począć z tymi fakturami. Jak rozliczyć podatkowo spotkanie wigilijne i prezenty dla pracowników i kontrahentów?

Obniżka VAT na paliwa i żywność - czy Komisja Europejska wyrazi zgodę?

Obniżka VAT na paliwa i żywność. Skłaniam Komisję Europejską do tego, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc., to się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw - oświadczył 15 grudnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o obniżkę stawki VAT na żywność.

Podatek u źródła 2022 - MF szykuje objaśnienia

Podatek u źródła 2022. Ministerstwo Finansów pracuje nad objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi nowego systemu poboru podatku u źródła; prace powinny zostać sfinalizowane na początku 2022 roku - poinformował PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład: korzyści podatkowe dla emerytów

Polski Ład: korzyści podatkowe dla emerytów. Ponad 90 proc. emerytów, czyli ponad 8 mln osób skorzysta na Polskim Ładzie i to mimo braku możliwości odliczania części opłaconej składki zdrowotnej od podatku – poinformowało Ministerstwo Finansów.

4 rekomendacje Forum Akcyzowego w 2021 roku

Rekomendacje Forum Akcyzowego w 2021 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2021 roku zostały sformułowane 4 rekomendacje Forum Akcyzowego, które dotyczą opodatkowania papierosów tradycyjnych, płynów do e-papierosów, wyrobów nowatorskich i produktów innowacyjnych oraz suszu tytoniowego.

Strategia podatkowa dużych podatników CIT - obowiązki do końca grudnia

Strategia podatkowa dużych podatników CIT - obowiązki. Ministerstwo Finansów przypomina, że w dniu 31 grudnia 2021 r. mija termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Obowiązek ten dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych. Z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Za niezłożenie zawiadomienia grożą sankcje. Natomiast ewentualne błędy w informacji nie będą karane - deklaruje resort finansów.

Nadpłacona składka zdrowotna w 2021 roku na poczet 2022 roku - skutki podatkowe

Nadpłacona składka zdrowotna w 2021 roku na poczet 2022 roku. Ministerstwo Finansów informuje, że składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. zapłaconą w grudniu można odliczyć od podatku (PIT) za ten rok. Nieco bardziej skomplikowana będzie sytuacja przy nadpłaceniu składek na poczet tych z roku 2022 r.

Podatki 2022, zaliczki na PIT, składka zdrowotna a świadczenia emerytalno-rentowe ZUS

Podatki 2022 a świadczenia ZUS. Od 2022 roku zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych w 2022 roku.