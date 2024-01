Zarządzanie PPK - od początku 2024 roku obowiązują nowe progi unijne

Od początku 2024 roku obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych w przypadku zamówień na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający, który jest zamawiającym publicznym, ma obowiązek sprawdzić, czy wartość zamówienia jest mniejsza niż próg unijny. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, musi stosować do zamówienia na zarządzanie PPK przepisy prawa zamówień publicznych.

Umowy o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK

W regulacjach zawartych w art. 7 ust. 2a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zastrzeżono, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. We wskazanym wyżej przepisie ustawy o PPK mowa jest o umowach o zarządzanie PPK i umowach o prowadzenie PPK. W wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych zwrócono jednak uwagę, że podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. W sytuacji, gdy pracodawca (zamawiający) działa jako pełnomocnik pracownika (osoby fizycznej, niezobowiązanej do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) i nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, nie można uznać, że umowa o prowadzenie PPK nosi cechy zamówienia publicznego.

Progi unijne PPK 2024

Progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 prawa zamówień publicznych, to kwoty wartości zamówień określone m.in. w dyrektywie 2014/24/UE, aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 r., w przypadku zamówień na zarządzanie PPK udzielanych przez:

jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego), a także państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - próg unijny wynosi 143 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 663 105 zł ;



; innych zamawiających publicznych - próg unijny wynosi 221 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 024 799 zł.

Obwieszczeniu w sprawie aktualnych progów unijnych

Kwoty te wskazano w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2023 r. poz. 1344).