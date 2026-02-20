REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia

Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia

20 lutego 2026, 09:22
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia
Shutterstock

PKOl w ramach współpracy z giełdą kryptowalut Zondacrypto część nagrody za medale olimpijskie będzie wypłacać w tokenach. Jak wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, sportowcy, którzy będą chcieli odsprzedać takie tokeny, muszą liczyć się z tym, że zapłacą podatek dochodowy.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 i nagrody w Tokenach

W niedzielę kończą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Polscy sportowcy, którzy w tym roku uzyskają medal podczas odbywających się we Włoszech zawodów otrzymają nagrody, z których część będzie wypłacona w tokenach. Jak wynika z informacji ze strony Polskiego Komitet Olimpijskiego, w zależności od barwy medalu oraz tego, czy konkurencja jest indywidualna, czy też bierze w niej udział więcej osób, wartość wypłacanych w tokenach nagród wyniesie od 150 tys. zł w przypadku brązowego medalu w konkurencji indywidualnej do 1 mln zł w przypadku konkurencji drużynowych. Wartość nagród ma być powiększona w przypadku osób, które zdobyły więcej niż jeden medal, na nagrody mogą liczyć także główni trenerzy. Wypłata nagród w tokenach to efekt współpracy PKOl i firmy Zondacrypto, która została sponsorem generalnym komitetu olimpijskiego i olimpijskiej reprezentacji Polski.

Wprowadzenie tokenów jako formy nagrody

Nagrody finansowe, wypłacane sportowcom przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski oraz przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za wyniki na igrzyskach olimpijskich, paralimpijskich i igrzyskach głuchych są zwolnione z podatku dochodowego od dawna na mocy zapisów zawartych w ustawie o PIT. W tym roku Sejm uchwalił ustawę, która obejmuje takim zwolnieniem także nagrody rzeczowe. Jak napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP, utrzymywanie zwolnienia jedynie do nagród pieniężnych „nie jest uzasadnione”, bo te nagrody „mogą przybierać różne formy”.

Olimpijczycy zapłacą podatek dochodowy

Ustawa musi przejść przez Senat i uzyskać podpis prezydenta, jednak jej zapisy mówią, że obejmie ona nagrody przyznane od początku 2026 r. Oznacza to, że część nagród, która będzie przekazywana medalistom olimpijskim w tokenach, będzie zwolniona z podatku na takich samych zasadach, jak część nagrody wypłacana w gotówce. MF potwierdziło to w odpowiedzi na pytania PAP, pisząc, że „zwolnieniem objęte będą wszystkie rodzaje nagród za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich otrzymane od Polskiego Komitetu Olimpijskiego”.

Jednak z wyjaśnień ministerstwa wynika także, że olimpijczycy mimo wszystko zapłacą podatek dochodowy przynajmniej od części nagród za medale. Przede wszystkim dlatego, że zwolnienie dotyczy wyłącznie nagród wypłacanych przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski i Polski Związek Sportu Niesłyszących, a więc inne nagrody podlegać będą opodatkowaniu. Z informacji opublikowanych na stronach PKOl nie wynika, czy nagroda w postaci tokenów będzie przekazywana bezpośrednio przez komitet olimpijski, czy przez sponsora, tymczasem może to mieć wpływ na to, czy samo przekazanie nagrody będzie podlegać podatkowi. Nawet jeśli przekazującym będzie PKOl, to zwolnienie dotyczy wyłącznie samego przekazania nagrody.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

„Odnosząc się do kwestii opodatkowania ewentualnych zysków uzyskanych w przyszłości ze sprzedaży otrzymanych tokenów, zwolnienie ustawowe dotyczy wyłącznie samego otrzymania nagrody. Odpłatne zbycie tokenów stanowi odrębne zdarzenie podatkowe. Przychody ze sprzedaży walut wirtualnych, o których mowa w art. 5a pkt 33a ustawy PIT (np. tokenów spełniających tę definicję) są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu według 19-proc. stawki podatku” – czytamy w odpowiedzi MF.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wprawdzie token nie jest walutą cyfrową, jednak bazuje na tych samych rozwiązaniach technologicznych, a także może być nośnikiem wartości i może podlegać odsprzedaży, czyli wypełnia definicję waluty wirtualnej. Świadczy o tym fakt, że token olimpijski – TeamPL Token - jest notowany na giełdzie Zondacrypto, a jego wycena w czwartek ok. godz. 17 wynosiła 0,28 zł (na początku lutego token wyceniany był na prawie 0,129 zł).

Jak obliczyć podatek od sprzedaży tokenów?

A więc sportowcy, którzy sprzedadzą uzyskane w ramach nagrody tokeny, muszą liczyć się z podatkiem. To, ile podatek wyniesie, zależy od dochodu, jaki uzyskają z tej transakcji.

Dochód to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami nabycia walut wirtualnych. Przy czym, koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Koszty te są potrącane w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Nadwyżka kosztów z jednego roku może być przeniesiona na kolejny rok” – podało MF w odpowiedzi na pytania PAP.

Nie jest jasne, jak należy wyliczyć dochód przy takiej transakcji. W przypadku zakupu tokena i jego późniejszej odsprzedaży podatek liczony byłby wyłącznie od zysku. Jednak w przypadku tokenów uzyskanych jako nagroda od PKOl nie ma kosztu nabycia. Nie wiadomo więc, czy koszt nabycia w tym przypadku będzie równy wartości nagrody na moment jej przekazania, czyli kwocie zadeklarowanej przez PKOl, czy też będzie on równy zero, jak to jest w przypadku darowizn. Jednak wiadomo, że podatek należy rozliczyć tak jak inne podatki dochodowe od osób fizycznych.

„Podatek z tytułu sprzedaży walut wirtualnych rozlicza się na formularzu PIT-38 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym” – podało MF.

Marek Siudaj (PAP)

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
