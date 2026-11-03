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Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?

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03 listopada 2026, 11:20
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Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?
Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?
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Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 7 lipca 2026 r., (sygn. III FSK 113/26 oraz III FSK 118/26) odniósł się do kwestii opodatkowania anonimowych darowizn tzw. donejtów w trakcie transmisji online. Do tej pory stanowisko w tej kwestii nie było jednolite, organy jak i WSA stawały zarówno na stanowisku zgodnie, z którym „donejty” nie mogły stanowić darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozstrzygnięcie to może mieć jednak duże znaczenie nie tylko dla twórców internetowych, ale również dla osób organizujących charytatywne zbiórki, w których możliwe jest dokonanie anonimowej wpłaty.

Stan faktyczny w powyższych sprawach był tożsamy. Dotyczyły one osób fizycznych świadczących usługi w zakresie działalności medialnej i rozrywkowej w szczególności poprzez prowadzenie transmisji audiowizualnych na żywo za pośrednictwem platformy internetowej (tzw. streaming). W trakcie transmisji widzowie mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz nadawcy, wskazano, że kwoty tych wpłat wynoszą zazwyczaj od 5 do 1000 zł. Wpłaty są dobrowolne i nie są wymagane do tego, aby oglądać transmisje, a sami wpłacający za dokonaną wpłatę nie otrzymują również żadnego dodatkowego świadczenia. Wnioskodawca wskazał przy tym, że jest w stanie określić tożsamość części z wpłacających, zazwyczaj stałych widzów, których zna osobiście, jednak większość wpłat jest dokonywana w sposób anonimowy pod pseudonimem z platformy internetowej. Dodatkowo wskazano przy tym, że wpłaty dokonywane są przez platformę pośredniczącą i również ta strona może nie posiadać dokładnych danych wpłacającego takich jak imię i nazwisko. Wnioskodawcy uznawali, że tak opisane wpłaty będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

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Stanowisko Dyrektora KIS i WSA w Bydgoszczy

Zarówno Dyrektor KIS (interpretacja z 20 czerwca 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.137.2025.3.MD oraz interpretacja z 9 lipca 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.65.2025.3.MM) oraz WSA w Bydgoszczy (wyrok z 4 listopada 2025 r., sygn. I SA/Bd 455/25 oraz wyrok z 4 listopada 2025 r., sygn. I SA/Bd 488/25) uznali stanowisko Wnioskodawców za nieprawidłowe. W wskazanych wyrokach Sąd pierwszej instancji stanął na stanowisku, zgodnie z którym dla celów opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn niezbędne jest to, aby darczyńca mógł zostać zidentyfikowany. Sąd wskazywał, że jest to konieczne w celu przypisania odpowiedniej kwoty do danej osoby i ustalenia czy kwota została przekazana celowo czy też w ramach pomyłki. W sytuacji, gdy wpłacający pozostaje anonimowy nie jest więc możliwe określenie złożenia przez niego oświadczenia woli potwierdzającego zamiar dokonania wpłaty tytułem darowizny. W związku z powyższym nie jest możliwe objęcie przedmiotowych wpłat opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn.

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Stanowisko NSA

Takiego stanowiska nie podzielił jednak NSA (wyroki z 7 lipca 2026 r., sygn. III FSK 113/26 oraz III FSK 118/26) wskazano przy tym na postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2024 r., sygn. II CSKP 1839/22, w którym wskazano na minimalną treść darowizny określając ją jako oświadczenie woli darczyńcy i obdarowanego, w których strony dochodzą do porozumienia co jest przedmiotem darowizny, świadczenia ma charakter nieodpłatny oraz pochodzi z majątku darczyńcy. Same zaś oświadczenia nie muszą zostać złożone jednocześnie, może bowiem dojść do sytuacji, kiedy obdarowany dopiero po czasie złoży oświadczenie o przyjęciu darowizny.

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Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc się do opisanego stanu faktycznego i przekazywanych „donejtów” uznał, że spełniają one te warunki. Wskazano, że fakt, iż darczyńca nie jest możliwy do zidentyfikowania w momencie dokonania wpłaty nie powoduje zakwestionowania charakteru przekazanej wpłaty jako darowizny. Wnioskodawcy wskazali, że co prawda nie mają dostępu do danych darczyńców, ani nie są w stanie określić, czy jest możliwe pozyskanie pełnych danych od platform pośredniczących, w ocenie NSA jednak nie ma to znaczenia dla powyższej sprawy. Wskazał przy tym, że to, iż dane nie są publicznie udostępnione lub przekazane obdarowanemu nie oznaczają, że podmiot będący darczyńcą nie istnieje a darowizna nie miała miejsca. Dokonane wpłaty wyraźnie zostały dokonane w określonym celu, były nieodpłatne oraz to darczyńca ponosił ich ciężar z swojego majątku, w związku z czym zostaną spełnione wszystkie warunki umowy darowizny.

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Przedmiotowe wyroki NSA mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o podatku od spadków i darowizn, wskazując, że anonimowość darczyńcy nie stanowi sama w sobie przeszkody do uznania wpłaty za darowiznę. Stanowisko to może wpłynąć na sposób rozliczania środków otrzymywanych przez twórców internetowych, ale również organizatorów zbiórek, a także przyczynić się do ujednolicenia dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych w tym zakresie.

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Źródło: INFOR
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