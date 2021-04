Wyroby nowatorskie i płyny do e-papierosów z znakami akcyzy od 1 maja 2021 r.

Akcyza od e-papierosów. Ministerstwo Finansów informuje, że 30 kwietnia 2021 r. kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do 31 grudnia 2020 r. Od 1 maja 2021 r. wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych, przeznaczone do sprzedaży, bez wyjątku, muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.