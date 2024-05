Zużycie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych przez osoby prywatne a podatek akcyzowy [część 3]

Status podatnika akcyzy nie jest zależny od posiadania statusu przedsiębiorcy. Również osoby prywatne mogą być podatnikami akcyzy jeżeli wykonują czynności opodatkowane w tym zużycie energii elektrycznej (art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Okoliczność wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie musi jednak przekształcić się w konieczność zapłaty podatku bowiem w zakresie akcyzy mamy wiele zwolnień podatkowych. Odnawialne źródła energii a zwolnienie z podatku akcyzowego W zakresie tematyki zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne osób prywatnych wskażmy na § 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, gdzie czytamy: Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W tym miejscu należy wskazać, że warunek zwolnienia w postaci zapłaty akcyzy od wyrobów energetycznych nie ma zastosowania do energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, ponieważ odnawialne, niekopalne źródła energii takie jak energia promieniowania słonecznego nie stanowią wyrobów akcyzowych, od których byłaby należna akcyza, którą podmiot byłby zobowiązany zapłacić (Pismo z dnia 7.12.2020 r., wydane przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-3.4013.167.2020.1.PJ).

Warunek ten miałby zastosowanie przykładowo do sytuacji wykorzystywania oleju napędowego do produkcji energii elektrycznej w ramach generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 15.12.2010r., nr ITPP3/443-154b/10/JK:

„Zainteresowany trafnie wskazał, że w przypadku zużycia wyprodukowanej w opisany sposób energii elektrycznej w sytuacji używania do tej produkcji oleju napędowego zwolnionego ze względu na przeznaczenie, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty należnego podatku z tego tytułu. Wskazać bowiem należy, iż warunkiem zwolnienia na podstawie powyższego unormowania jest, między innymi fakt, że od wyrobów energetycznych (oleju napędowego), które zostaną wykorzystane do produkcji energii elektrycznej zostanie zapłacona akcyza w należnej wysokości. ”

Przechodząc dalej zauważmy, że stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Warunki zwolnienia z akcyzy

Wobec powyższego, aby skorzystać ze zwolnienia z akcyzy na podstawie § 5 rozporządzenia należy spełnić następujące warunki.:

wyprodukowana energia elektryczna musi zostać wykorzystana wyłącznie na własne potrzeby podmiotu ją wytwarzającego; generator wytwarzający energię elektryczną nie może przekraczać mocy 1 MW; od wyrobów energetycznych wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości (nie dotyczy to wyrobów pochodzących z odnawialnych źródeł energii).

Potwierdza to treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 02.12.2021r., nr 0111-KDIB3-3.4013.306.2021.1.PJ:

"Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni podpisała umowę (jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) na montaż instalacji fotowoltaicznej w mocy szczytowej 5,92 kWp (tj. poniżej 1 MW). W sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni dokonuje zatem czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym - zużycia wytworzonej przez siebie energii elektrycznej na potrzeby własne i rodziny. Czynność ta może podlegać zwolnieniu.

W sytuacji, w której łączna moc jednostki wytwórczej, jaką posiada Wnioskodawca wynosi 5,92 kWp, a tym samym nie przekracza 1 MW, zużycie przez nią energii elektrycznej którą sama wyprodukowała w tej instalacji podlega zwolnieniu z akcyzy.

Zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej wytworzonej z posiadanej instalacji fotowoltaicznej

Rozważając możliwość zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej wytworzonej przez Wnioskodawczynię z posiadanej instalacji fotowoltaicznej należy wskazać, że w przypadku Wnioskodawczyni nie znajdzie zastosowania wymóg ustanowiony w § 5 ust. 2, ponieważ energia promieniowania słonecznego jest jednym z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni dokonuje czynności opodatkowanej podlegającej zwolnieniu od podatku a podstawie § 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień."

W konsekwencji choć czynnością podlegającą opodatkowaniu akcyzą jest zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby to w sytuacji gdy do zużycia energii dochodzi przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z samodzielnie wyprodukowanej energii przez panele fotowoltaiczne - to taki przypadek korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień z akcyzy.

Marcin Sądej

podatki.fotowoltaika@gmail.com