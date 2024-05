Zużycie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW przez osoby prowadzące działalność gospodarczą [część 4]

W sytuacji gdy do zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne dochodzi przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą tak samo może znaleźć zastosowanie zwolnienie określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

W tym zakresie kluczowe jest aby łączna moc instalacji do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie przekraczała 1 MW. Co warte podkreślenia dla możliwości zastosowania zwolnienia kluczowa jest moc generatorów a nie to jakie obciążenie generator produkuje.

Podatnik, który wytworzy energię elektryczną w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia

Na problematykę tą zwrócił uwagę Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 05.09.2022r., nr 0111-KDIB3-3.4013.153.2022.1.JS. W piśmie tym możemy przeczytać, że celem omawianego zwolnienia z § 5 ust. 1 rozporządzenia była preferencja podatkowa dla podmiotów zużywających energię elektryczną, wyprodukowaną przez nie z urządzeń (generatorów) służących do produkcji tej energii, których łączna moc nie przekracza 1 MW. Tym samym, zwolnienie to uprawnia podatnika zużywającego energię elektryczną wytworzoną w jednym lub kilku generatorach do jego zastosowania, o ile łączna moc użytkowanych generatorów, wytwarzających tą energię elektryczną, nie będzie przekraczać 1 MW.

W sytuacji, w której podatnik wytworzy energię elektryczną w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW - nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Zwolnienie to odnosi się bowiem nie do ilości (wolumenu) energii elektrycznej wytwarzanej w danym generatorze (która miałaby być mniejsza niż 1 MW z uwagi na to, że generator ma pracować z mniejszym faktycznym obciążeniem) - lecz odnosi się wprost do łącznej mocy użytkowanych generatorów, i dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, ich łączna moc nie może przekroczyć 1 MW.

Ustawodawca posłużył się pojęciem łącznej mocy generatorów, a nie innymi parametrami tych urządzeń, (np. mocą osiągalną netto, mocą użyteczną, mocą surową, mocą efektywną itp.). Gdyby zamiarem racjonalnie działającego ustawodawcy miało być odniesienie się do szczególnej wielkości fizycznej dotyczącej mocy urządzenia (generatora), to wyraziłby swoją wolę w omawianym przepisie w inny sposób, niż to uczynił.

Zwolnienie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych a deklaracja podatkowa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.

Przy czym jak stanowi art. 24 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 roku podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze zwolnienia miał obowiązek składania deklaracji za kwartalny okres rozliczeniowy (AKC-K/Z) w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Jednakże na mocy art. 24e ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (dodany z dniem 1 stycznia 2023 roku) deklaracji AKC-K/Z nie składa podmiot w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono zatem ułatwienie zgodnie z którym podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty (pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości), nie muszą wykazywać ilości zużytej przez nich energii elektrycznej objętej zwolnieniem od akcyzy w deklaracjach podatkowych.

W praktyce wszyscy podatnicy posiadający instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1 MW nie są już zobligowani do składania deklaracji podatkowych. Przed 2023 rokiem z takiego wyłączenia korzystają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Po zmianie z obowiązku wykazywania ilości objętej zwolnieniem od akcyzy energii będą wyłączeni także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji akcyzowej ograniczy formalności administracyjne ciążące na podmiotach produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest przez te podmioty zużywana.

