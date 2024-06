Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych a obowiązek rejestracyjny w akcyzie [część 5]

Kolejnym obowiązkiem, na który warto zwrócić uwagę w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej z własnych paneli fotowoltaicznych jest konieczność dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego przez podatników podatku akcyzowego. Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)?

Prąd z paneli fotowoltaicznych a obowiązek rejestracyjny w akcyzie

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający m.in.:

Autopromocja

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności, wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów.

Jak wskazał WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 12.10.2022r., I SA/Sz 476/22 z obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) wyłączone są podmioty, które produkują energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Dla obowiązku rejestracji w CRPA nie ma znaczenia fakt, że część niewykorzystanej energii jest odprowadzana do instalacji połączonych, ponieważ nie jest to czynność opodatkowana.

Moc instalacji fotowoltaicznych powinna być określona zbiorczo

W konsekwencji moc instalacji fotowoltaicznych powinna być określona zbiorczo, z uwzględnieniem wszystkich obiektów zajmowanych odpowiednio przez poszczególne podmioty, na których zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Zatem, w obowiązującym stanie prawnym, w przypadku przekroczenia łącznej mocy 1 MW, rejestracji podlega dany podmiot na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie jednak z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, przy czym w przypadku jednostki samorządu terytorialnego łączną moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek rejestracji instalacji fotowoltaicznych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Z obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), zgodnie z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy, wyłączone są zatem podmioty, które produkują energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sytuacji zatem gdy moc instalacji fotowoltaicznych nie przekracza 1 MW podatnik na podstawie art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy nie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie energii elektrycznej. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 13.02.2023 r., nr 0111-KDIB3-3.4013.17.2023.1.MS:

„Zgodnie z opisem stanu faktycznego, są Państwo podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu paliwami na stacji paliw. Spółka na nieruchomości, której jest właścicielem, wybudowała instalację fotowoltaiczną. Przewidują Państwo, że zużycie energii elektrycznej wytwarzanej przez sieć fotowoltaiczną nie przekroczy 1 MW. Spółka zawarła umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z tzw. mikroinstalacji.

Przedstawione okoliczności stanu faktycznego pozwalają stwierdzić, że nie są Państwo podmiotem zobowiązanym do rejestracji w zakresie zużywanej energii elektrycznej, wytwarzanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW - znajduje zastosowanie wyłącznie na podstawie art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy. Z opisu stanu faktycznego nie wynika także, że są Państwo podatnikiem z tytułu innych czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą”.

Marcin Sądej

podatki.fotowoltaika@gmail.com