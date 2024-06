Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych a obowiązki ewidencyjne w akcyzie [część 6]

Ostatnim obowiązkiem – tym razem o charakterze ewidencyjnym – związanym z energią elektryczną jest konieczność prowadzenia ewidencji ilości energii elektrycznej. Co w tym zakresie mówi ustawa o podatku akcyzowym? Jakie jest podejście organów skarbowych?

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej zgodnie z prawem akcyzowym Zgodnie z art. 138h ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4; podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5; podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej. W zakresie tego obowiązku ponownie wskażmy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 138h ust. 2 ustawy, gdzie przeczytać możemy, że przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1.

Poprzednia wersja art. 138h ust. 2 ustawy (przed 1 stycznia 2023 roku) odnosiła się do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez te podmioty. W konsekwencji w poprzednim stanie prawnym podmioty prowadzące działalność gospodarczą miały obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej wyprodukowanej i zużytej energii elektrycznej. Prowadzona ewidencja musiała zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej, zużytej na własne potrzeby i sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję (patrz interpretacja Dyrektora KIS z dnia 21.11.2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4013.202.2022.2.MAZ, ).

Zmiana treści art. 138h ust. 2 ustawy – wprowadzona z dniem 1 stycznia 2023r. - ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, nie muszą prowadzić ewidencji, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W odróżnieniu od stanu prawnego przed 2023 rokiem nie będą więc prowadzić ewidencji podmioty produkujące tę energię, jeśli jest ona dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii.

Wytworzona energia elektryczna jest w części zużywana na własne potrzeby

Interesujące tezy zostały określone w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 21.02.2023 r.,nr 0111-KDIB3-3.4013.11.2023.2.AM, w której to organ oceniał przypadek, gdzie wytworzona energia elektryczna jest w części zużywana na własne potrzeby i podlega zwolnieniu na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, a w części jest odsprzedawana i z tego tytułu odprowadzają Państwo podatek akcyzowy.

Podatnik, w związku z trudnościami w zakresie prowadzenia ewidencji powziął wątpliwość w zakresie możliwości opodatkowania całej wyprodukowanej, w ramach instalacji fotowoltaicznych, energii elektrycznej bez konieczności prowadzenia odrębnie ewidencji energii zużywanej przez podatnika (spółkę) i odrębnie przez najemców.

Organ wskazał na treść art. 138h ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym: W odniesieniu do energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości energii wyprodukowanej, o której mowa w ust. 5 pkt 1, prowadzący ewidencję, o której mowa w ust. 1, określa ilości szacunkowe tej energii, uwzględniając moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Skorzystanie ze możliwości zwolnienia podatkowego jest prawem, a nie obowiązkiem. Jednocześnie nawet jeżeli podatnicy zrezygnują z możliwości skorzystania ze zwolnienia i opodatkują całą energię elektryczną, wówczas i tak nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia odrębnie ewidencji energii zużywanej i odrębnie energii elektrycznej sprzedawanej najemcom.

Do prowadzenia ewidencji ilościowej zobowiązani są m.in. podatnicy zużywający wyprodukowaną przez siebie energię, jak również i podatnicy, którzy sprzedają wyprodukowaną energię elektryczną.

Skoro więc część wyprodukowanej energii jest m.in. zużywana przez podatnika jak i odsprzedawana najemcom w tej sytuacji podatnik jest zobowiązany do prowadzenia powyższej ewidencji, zgodnie z treścią art. 138h ust. 5 pkt 2 i 5 ustawy.

Wyjątki dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji

W interpretacji czytamy: „Ustawodawca przewidział również wyjątki dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji, przy czym w przedmiotowej sprawie nie znajdują one zastosowania. Pomimo, że Państwo produkujecie energię elektryczną z instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej 1MW, wciąż są Państwo zobowiązani do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej ze względu na niespełnienie przesłanki z art. 138h ust. 2 ustawy.

Odnosząc się do Państwa trudności związanych z określeniem ilości zużywanej energii elektrycznej, w przypadku braku specjalistycznych urządzeń pomiarowych, umożliwiających precyzyjne określenie ilości energii elektrycznej, którą należy wykazać w ewidencji, ustawodawca dopuścił stosowanie szacunkowych metod określania wskazanej ilości energii.

Podsumowując, nawet w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania, są Państwo zobowiązani do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, w której powinni Państwo wykazać odrębnie energię elektryczną zużywaną przez Państwa oraz odrębnie energię elektryczną sprzedawaną najemcom. W przypadku trudności, które Państwo napotykają ze względu na brak posiadania urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, mają Państwo prawo określić ilość energii elektrycznej na podstawie metod szacunkowych.”

Podsumowując w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2023 roku podmiot prowadzący działalność gospodarczą i produkując energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW do produkcji, której są wykorzystywane wyroby energetyczne pochodzące z odnawialnych źródeł energii i zużywający tę energię na własne potrzeby będzie korzystał ze zwolnienia od podatku akcyzowego i jednocześnie będzie zwolniony z obowiązku:

zarejestrowania się w urzędzie skarbowym

prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej

składania deklaracji dla podatku akcyzowego.

Marcin Sądej

