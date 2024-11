Raportowanie JPK CIT od 2025 roku - co czeka przedsiębiorców?

Od stycznia 2025 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące raportowania podatkowego JPK CIT. Nowe regulacje wprowadzą obowiązek dostarczania bardziej szczegółowych danych finansowych, co ma na celu usprawnienie nadzoru podatkowego. Firmy będą musiały dostosować swoje systemy księgowe, aby spełniać wymagania. Sprawdź, jakie zmiany będą obowiązywać oraz jak się do nich przygotować.

Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie JPK CIT oznacza konieczność przesyłania danych księgowych w bardziej rozbudowanej formie, w tym szczegółowych informacji o kontrahentach, środkach trwałych i rozbieżnościach między wynikiem bilansowym a podatkowym. Przepisy przewidują stopniowe wprowadzenie obowiązków – od końca 2024 roku dla największych podatników, aż do końca 2026 roku dla pozostałych firm. Nowe standardy mają ułatwić organom skarbowym identyfikację potencjalnych nieprawidłowości, co zwiększy ryzyko kontroli dla firm operujących na granicy zgodności z przepisami.

JPK CIT - rozporządzenie

Rozporządzenie dotyczące JPK CIT z 16 sierpnia 2024 roku przewiduje, że raportowane dane będą obejmować dodatkowe, dotychczas niewymagane informacje. Da to organom skarbowym nowe narzędzia nadzoru. Wraz z nadchodzącą zmianą w przepisach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podatku dochodowego od osób prawnych (JPK CIT), która wejdzie w życie w 2025 roku, wprowadzone zostaną nowe, szczegółowe wymagania dotyczące raportowania danych.

Co się zmieni? W stanie prawnym od 1 stycznia 2025 r. podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą musiały przesyłać je w formie jednolitego pliku kontrolnego w dwóch schematach:

JPK_KR_PD – Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy (rozszerzona wersja obecnego JPK_KR na żądanie),

JPK_ST_KR – Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe (nowa struktura do raportowania informacji o środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych).

Od kiedy JPK CIT? Dla kogo?

Obowiązek JPK CIT powstanie według przedstawionego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu:

31 grudnia 2024 r. w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro (w przeliczeniu na PLN według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego),

31 grudnia 2025 r. w przypadku pozostałych podatników CIT obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT;

31 grudnia 2026 r. w przypadku pozostałych podatników CIT.

Dla firm wprowadzenie nowych regulacji oznacza konieczność dostosowania się do nowych wymogów, co może wiązać się z aktualizacją systemów księgowych oraz przeszkoleniem personelu odpowiedzialnego za sporządzanie raportów. Warto zatem śledzić bieżące informacje na ten temat i odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany, aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami.



JPK CIT - struktury

JPK CIT w porównaniu do standardowego JPK zostanie rozbudowanie o bardziej szczegółowe dane znajdą się m.in.:

obowiązkowe informacje takie jak NIP kontrahentów,

numery Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla faktur,

urzędowe znaczniki identyfikujące poszczególne zapisy księgowe,

dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

wysokości różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.

Okres przejściowy na wprowadzenie JPK CIT

Przewidziano okres przejściowy na raportowanie za pierwszy okres rozliczeniowy w 2025 roku. W tym czasie podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnień dotyczących raportowania niektórych danych. Mimo to, zmiany te stanowią wyzwanie dla podatników, ponieważ aktualne systemy informatyczno-księgowe często nie dostarczają wszystkich szczegółowych danych wymaganych przez JPK CIT. Wprowadzenie tych zmian może wymagać nie tylko modernizacji systemów księgowych, ale również reorganizacji w strukturze firmy.

Aby przygotować się na wprowadzenie JPK CIT, konieczna jest aktualizacja oprogramowania księgowego, które musi być dostosowane do generowania plików zgodnych z nowymi wymogami, zawierających wszystkie wymagane znaczniki.

Podsumowując, wprowadzenie raportowania JPK CIT znacząco zwiększy zdolności administracji skarbowej do precyzyjnego typowania podmiotów do kontroli podatkowych. Firmy, których dane finansowe będą odbiegać od branżowych standardów lub wykazywać nietypowe wzorce działania, mogą zostać objęte szczególną uwagą, co zwiększa prawdopodobieństwo częstszych kontroli. Dzięki JPK CIT, organy skarbowe zyskają bardziej efektywne narzędzie do identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości, co może istotnie podnieść ryzyko audytów podatkowych dla firm operujących na granicy zgodności z przepisami.

Autor: Biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services