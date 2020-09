Formularz TPR - które podmioty i do kiedy muszą go złożyć?

Formularz TPR zastąpi poprzednio obowiązujące sprawozdanie CIT-TP i PIT-TP.

Do złożenia formularza TPR są obowiązane podmioty powiązane zawierające:





transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, krajowe transakcje pomiędzy podmiotami, które nie poniosły straty w roku podatkowych i były zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Uwaga!

Zwracamy uwagę na w/w pkt 3 - nawet jeżeli podmioty zostały zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji, to będą one zobowiązane do złożenia formularza TPR.

Formularz składany będzie wyłącznie elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Formularz powinien zostać podpisany przez kierownika jednostki jednakże dopuszczalne jest podpisanie formularza przez pełnomocnika.

W formularzu TPR będziemy przekazywać wiele szczegółowych informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym o wynikach analiz porównawczych. W formularzu będzie trzeba też podać określone wskaźniki finansowe np.: marżę operacyjną, marżę zysku brutto, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego.

Podatnicy sami będą udostępniać Szefowi KAS szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W razie wątpliwości podatnicy mogą skorzystać z Objaśnień co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych oraz z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu dokumentu „TPR: Pytania i odpowiedzi.”

Nie odkładajmy sporządzenia formularza TPR na ostatnia chwilę – proces sporządzenia tego formularza może być czasochłonny i problematyczny.

