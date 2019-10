Warto złożyć wniosek o APA do 31 grudnia 2019 roku

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi niematerialne, takie jak np. doradztwo, zarządzanie, niektóre kategorie licencji poniesione na rzecz podmiotów powiązanych. Limity te zostały wprowadzone rok temu (od 2018 r.) i wynikają z art. 15e ustawy o CIT.

Jedyną możliwością dla polskich spółek uniknięcia wskazanych ograniczeń jest uzyskanie decyzji APA, która potwierdza, że metoda i sposób kalkulacji kosztów usług i licencji są rynkowe. Posiadanie takiej decyzji pozwala na odliczenie kosztów z art. 15e w całości, bez stosowania zawartego w przepisie limitu.

Nowy projekt przewiduje zdecydowaną zmianę obowiązujących zasad:

– możliwość wyłączenia limitu z art. 15e ustawy o CIT nastąpi jedynie w zakresie, w jakim zawarte zostało uprzednie porozumienie cenowe (APA) lub porozumienie podatkowe;

– nastąpi rozszerzenie zakresu obejmowanego przez APA na okres od początku roku, w którym wniosek został złożony – obecnie wyłącznie następuje od daty złożenia wniosku;

– istotny będzie moment złożenia wniosku do 31 grudnia 2019 r., gdyż tylko do takich wniosków będą miały zastosowanie przepisy przejściowe, które wskazują, że wyłączenie ograniczenia kosztów z art. 15e ustawy o CIT dotyczyć będzie również roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (obecnie jest to rok otrzymania decyzji).

Podkreślić należy, że jest to przyjęty przez rząd projekt ustawy, przekazany do Sejmu, jednak treść przepisów uzasadnia podjęcie działań w celu złożenia wniosku o APA przed końcem 2019 roku. Takie działanie pozwoli na zabezpieczenie się przez podatników i skorzystanie ze wskazanego wyłączenia.

Ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych