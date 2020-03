Obowiązek złożenia CIT-8 przez firmy przedłużony do 31 maja 2020 r.

Ministrostwo Finansów wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 dla podatników CIT (firm) do 31 maja 2020 r. Natomiast termin zostanie przesunięty do 31 lipca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), a także tych podatników, którzy są podmiotami zgodnie z ustawi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.