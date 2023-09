Ulga na robotyzację – gdzie kończy się definicja robota przemysłowego?

Ulga na robotyzację. Począwszy od 2022 r. firmy, które decydują się na wprowadzenie robotów przemysłowych do swojego procesu produkcji, mogą dodatkowo odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z wydatkami na robotyzację w danym roku. W celu skorzystania z ulgi, przedsiębiorca musi prowadzić działalność produkcyjną. W przypadku poniesienia straty przez firmę lub osiągnięcia dochodu niepozwalającego na odliczenie ulgi, można ją rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych, jednak warto zaznaczyć, że na chwilę obecną przewidziano, aby ulga obowiązywała jedynie do 2026 roku.

Ulga w spółce handlowej

Firmy kupujące robota dla celów niezwiązanych z produkcją spotykają się z negatywnym podejściem fiskusa względem możliwości skorzystania z ulgi. W tej kwestii stanowisko organów podatkowych było dotąd jasne – ulga przysługuje tylko w przypadku, w którym robot jest wykorzystywany bezpośrednio do produkcji. Roboty przemysłowe w branży logistycznej, handlowej czy transportowej nie są objęte ulgą na robotyzację.

Zastosowanie przemysłowe - definicja fiskusa

Zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie cztery kategorie warunków wymienionych dalej w tym przepisie. Dyrektor KIS podkreśla przy tym, że przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia „zastosowań przemysłowych” i odwołuje się do definicji słownikowej. Fiskus uznał niedawno, że pojęcia „przemysł” i „zastosowanie przemysłowe” odnoszą się wyłącznie do działalności produkcyjnej i nie można do tego katalogu zaliczyć czynności związanych z dystrybucją produktów.

Dla przykładu, spółka dystrybuująca produkty do aptek zakupiła linię do transportu pojemników z punktu nadania, do punktu odbioru. Nabyła także maszynę do sortowania produktów na poszczególnych odbiorców. Firma zapytała fiskusa, czy może uzyskać ulgę na robotyzację powołując się na przytoczony już art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT. Fiskus w interpretacji z 1 września 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.264.2023.1.DD) zastosował jednak wąską interpretację „zastosowań przemysłowych” i przesądził o braku możliwości rozliczenia w ramach ulgi robotów zakupionych dla zastosowania innego, niż produkcyjne.

Intencją wprowadzenia ulgi na robotyzację było umożliwienie wypełnienia luk w produkcji, wynikających ze zbyt małej liczby pracowników produkcyjnych, robotami przemysłowymi. Dlatego firmy chcące skorzystać z ulgi muszą wiedzieć, czy zakupione maszyny spełniają definicję robota przemysłowego i będą używane w działalności produkcyjnej. Indywidualne interpretacje z 2022 r. wskazują, że pojęcie robota przemysłowego należy definiować ściśle, stosując przy tym wyłącznie wykładnię językową. Oznacza to m.in., że wszystkie procesy poprodukcyjne realizowane za pomocą maszyn przemysłowych nie uprawniają do skorzystania z tej ulgi.

Ulga na robotyzację - stanowiska sądów

Ze stanowiskiem fiskusa zgodził się WSA w Poznaniu w wyroku z 24 maja 2023 r. (sygn. I SA/Po 52/23). Orzekł on, że ulga na robotyzację dotyczy wyłącznie „robotów przemysłowych”, a przy interpretacji tego terminu należy stosować definicję ustawową, która definiuje robota przemysłowego jako maszynę produkcyjną. Inne zdanie miał jednak WSA w Gliwicach w wyroku z 12 lipca 2023 r. (sygn. I SA/Gl 119/23), w którym uznał, że stanowisko fiskusa jest zbyt zawężające i niezasadne. Przedmiotem ulgi w tym przypadku był robot wykorzystywany przy produkcji butelek. Swoją decyzję argumentował tym, że ze znaczenia literalnego „dla zastosowań przemysłowych” nie wynika, aby należało wyłączyć z tego pojęcia czynności związane pośrednio z produkcją, takie jak np. przeniesienie towaru po zakończonej produkcji czy sprawdzenie jego szczelności.

Możliwe zmiany w podejściu fiskusa

Nadzieją na zmiany może być interpretacja z 26 maja 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.186.2023.2.MBD). Dyrektor KIS w wydanej niedawno interpretacji stwierdził, że ulga może być również stosowana w odniesieniu do maszyn służących do pakowania produktów powstających w spółce. Choć pozytywna interpretacja daje nadzieję na złagodzenie stanowiska fiskusa, to jednak, póki co, stanowiska w tym obszarze wciąż pozostają niejednolite, co niewątpliwie utrudnia podatnikom korzystanie z ulgi.

Autor: Sebastian Stefańczyk, Aplikant Radcowski ID Advisory