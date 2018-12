Święta w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorcy

KUP prezenty dla pracowników

Wydatki na świąteczne prezenty dla pracowników są dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu (KUP). Nie wszyscy jednak wiedzą, że wydatek zaliczony przez firmę do kosztów staje się automatycznie przychodem dla obdarowanego, a więc podlega zarówno podatkowi dochodowemu, jak i oskładkowaniu ZUS. Wyjątkiem od tej zasady są wydatki na prezenty dla pracowników do kwoty 1000 zł rocznie za osobę pokrywane z funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Inaczej jest w przypadku obdarowywania osób, które nie są ani pracownikami, ani nie prowadzą działalności gospodarczej. – Jeśli przedsiębiorca chce przekazać prezent o jednorazowej wartości ponad 200 zł, musi pamiętać, że podlega on opodatkowaniu w całości, a nie tylko w części przewyższającej wymienioną kwotę. Tak więc firma wydająca upominek ma obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanego przez daną osobę przychodu (PIT-8C) i do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania tej osoby – wyjaśnia Marcin Kobuszyński, księgowy z Tax Care.

Kontrahentów gościsz bez odliczeń

Kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy będą także wydatki na prezenty o charakterze reklamowym dla kontrahentów i partnerów handlowych. Aby fiskus ich nie zakwestionował, na prezentach musi być umieszczone logo firmy. Dobrze widoczne i naniesione na przedmiot w sposób trwały, tzn. w taki, kiedy każda próba usunięcia znaku doprowadzi do trwałego uszkodzenia przedmiotu. – Trzeba mieć jednak na uwadze, że przekazywanie drogich upominków i tylko wyselekcjonowanym kontrahentom (nawet opatrzonych logo firmy) może być uznane przez urząd skarbowy jako wydatek reprezentacyjny, czyli z góry wykluczony z kosztów podatkowych. Pod żadnym warunkiem kosztu firmy nie stanowi przekazywany alkohol – mówi Barbara Konofalska-Tomczyk, manager zespołu księgowego Tax Care.

Ewidencja obdarowanych prezentami

Jeśli przedsiębiorca odlicza wydatki na zakup świątecznych prezentów od podatku od towarów i usług oraz chce je zaliczyć w poczet kosztów, to powinien prowadzić tzw. ewidencję obdarowanych. Podarowanie prezentu o wartości przekraczającej 100 zł lub o wartości od 10,01 zł do 100 zł (przy braku właściwej ewidencji) skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu VAT u przekazującego prezent.

Firmowa wigilia

Firmy coraz częściej decydują się na organizowanie świątecznych spotkań. Według Andrzeja Blicharskiego, właściciela warszawskiej firmy cateringowej Kromki Bistro, przed świętami trudno o wolne miejsca w restauracjach, a organizatorzy spotkań w tym okresie są coraz bardziej wymagający. – Klienci oczekują dodatkowych rozrywek, jak gotowanie na żywo czy pokazy kulinarne, a w menu coraz częściej pojawiają się steki, foie gras czy homary – twierdzi przedsiębiorca.

A co na to księgowi? – Impreza firmowa ma przede wszystkim służyć integracji pracowników, wpływać pozytywnie na motywację zespołu oraz pogłębienie relacji z przełożonymi. Tylko takie spotkanie można zaliczyć do kosztów. Oczywiście niezbędne będą rachunki oraz faktury, które pozwolą udokumentować, że spotkanie świąteczne faktycznie miało miejsce. Naszym klientom doradzamy także, by przygotować plan imprezy, który zawierałby np. omówienie i podsumowanie wyników firmy, a także elementy podnoszące motywację pracowników, np. nagrody – komentuje Marcin Kobuszyński.

Imprezy raczej bez partnerów biznesowych

Jeśli w firmowych wigiliach uczestniczą również partnerzy biznesowi, przedsiębiorca nie ma wówczas prawa zaliczyć wszystkich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Takie spotkanie ma charakter reprezentacyjny. W wyjątkowych sytuacjach można zaprosić na świąteczne spotkanie dodatkowe osoby, argumentując to chęcią polepszeniu relacji z partnerem biznesowym, a jednocześnie zadbać o dodatkowe zabezpieczenie w postaci wydania indywidualnej interpretacji urzędu skarbowego.