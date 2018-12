Upominki dla kontrahentów a koszt uzyskania przychodów

Definicja kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów (tzw. kosztami podatkowymi) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Analogiczny przepis znajduje się w ustawie o PIT (art. 22 ust. 1).

Z tego przepisu organy podatkowe i sądy wyinterpretowały następujące warunki, które musi spełniać wydatek lub inny koszt aby można go było zaliczyć do kosztów podatkowych.

- został faktycznie poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy o CIT (albo w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wykazanie spełnienia ww. warunków jest obowiązkiem podatnika (np. podczas kontroli podatkowej).

Wszelkie upominki i prezenty (np. świąteczne) wręczane kontrahentom muszą oczywiście spełniać ww. warunki by można było wydatki poniesione na ich nabycie (lub wytworzenie) zaliczyć do kosztów podatkowych. Te upominki nie mogą też zostać uznane za wręczane w ramach tzw. reprezentacji.

Wydatków na reprezentację nie można zaliczyć do kosztów podatkowych

Bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (analogiczny jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Natomiast prezenty i upominki wręczane w ramach reklamy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak zatem odróżnić reprezentację od reklamy? Nie jest to łatwe, bowiem ustawa o CIT ani inne przepisy podatkowe nie definiują ani reprezentacji ani reklamy.

Organy podatkowe i sądy administracyjne przez lata podejmowały próby zdefiniowania tych pojęć.

Dobrym przykładem określenia pojęcia „reprezentacja” jest wyrok NSA z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11), w którym sąd uznał, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika (wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek), stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Zdaniem NSA dla uznania wydatków za koszty poniesione na reprezentację nie jest koniecznie, by posiadały one takie cechy jak wystawność, wytworność, czy okazałość. Nie są to bowiem wartości wymierne, nie ma możliwości stworzenia jednakowego miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości, czy przepychu dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.