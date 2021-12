Rower w działalności gospodarczej - koszty podatkowe i VAT

Przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności gospodarczej wydatki na zakup i eksploatację roweru, jeżeli wydatek ten ma związek z tą działalnością. Podatnicy VAT mogą też odliczyć VAT naliczony w cenie zakupu roweru. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych.

Zakup i eksploatacja roweru w kosztach firmy

W interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2021 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.173.2021.1.WS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zakup roweru, który ma służyć przedsiębiorcy do dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania spraw firmowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na fakt, że rower ten został nabyty do majątku firmy za cenę poniżej 10 tys. zł można nie zaliczać tego składnika majątkowego do środków trwałych, a wydatki związane z nabyciem zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy o PIT. Koszty dodatkowego wyposażenia (np. urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą) i eksploatacji (np. wymiana części podlegających zużyciu) będą również stanowiły koszty uzyskania przychodu tego przedsiębiorcy.

Jak wskazał wnioskujący o interpretację przedsiębiorca, rower będzie służył mu jako środek transportu do szybszego poruszania się, dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania innych spraw firmowych. Użytkowanie roweru ma na celu ominięcie korków w mieście, poprawę punktualności poprzez przewidywalność czasu jazdy i brak konieczności poszukiwania miejsc parkingowych, a także uniezależnienie się od rosnących i zmiennych kosztów paliwa.

Organ podatkowy przypomniał jednocześnie, że zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z tej ogólnej zasady tej wynika, że wydatek poniesiony przez podatnika PIT (przedsiębiorcę) może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (tzw. kosztów podatkowych), gdy służy osiągnięciu przychodów. Czyli, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem, a możliwością uzyskania przychodów przez tego przedsiębiorcę, a także zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Wydatki na nabycie roweru oraz wydatki związane z jego eksploatacją (np. serwis) nie są ujęte w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, który jest określony w art. 23 ustawy o PIT. Zatem koszty zakupu i eksploatacji roweru mogą być ujęte w kosztach podatkowych w PIT o ile podatnik może wykazać (w dowolny sposób - dokumentami, oświadczeniami, zeznaniami świadków) związek tych wydatków z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazywany związek przyczynowo-skutkowy powinien mieć charakter obiektywny.

Jak wskazał Dyrektor KIS, ocena, czy w danym przypadku zachodzi związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów powinna odbywać się przy uwzględnieniu wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.

Co istotne, organy podatkowe stoją też na stanowisku, że kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustalenia, czy mógł się on potencjalnie przyczynić do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów bez względu na to, czy ów skutek się ziści.

Odliczenie VAT od zakupu roweru

W innej interpretacji podatkowej (z 9 grudnia 2020 r. - sygn. 0114-KDIP4-2.4012.465.2020.4.AA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) będzie miał prawo odliczenia podatku naliczonego w 100%, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku zakupu roweru elektrycznego. Rower ten został kupiony w celu wykorzystywania go w prowadzonej działalności gospodarczej, która jest (co do zasady) opodatkowana VAT.

O interpretację wystąpiła podatniczka, która prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność, jest podatnikiem VAT, prowadzi księgę przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. Zgodnie z wpisem REGON, działalność przeważająca tej podatniczki wg PKD to: 8211Z: działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, natomiast pozostałe działalności to: 7022Z: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 8129Z: pozostałe sprzątanie, oraz 8219Z: wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

Podatniczka ta dysponowała co prawda samochodem osobowym, który wykorzystywała w działalności ale postanowiła też zakupić rower elektryczny za ok. 6000-10000 zł netto + podatek VAT. Podatniczka deklarowała, że rower elektryczny będzie wykorzystywała wyłącznie w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazała też, że do celów prywatnych ma inny rower.

Konieczność zakupu roweru podatniczka uzasadniała tym, że posiadany przez nią samochód osobowy jest stary i wymaga częstych napraw. Zakup roweru elektrycznego jest potrzebny w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w celu dojazdu do klientów i załatwiania spraw firmowych. Podatniczka wskazała też, że w czasie epidemii COVID-19 chce ograniczyć korzystanie z komunikacji miejskiej, gdzie ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 jest większe.

Odliczenie VAT - zasady, przepisy

Dyrektor KIS przypomniał, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje gdy:

- odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz

- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku VAT należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Nie można zatem odliczyć VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT - czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Warto też wskazać, że w art. 88 ww. ustawy VAT znajduje się lista wyjątków, które pozbawiają podatnika VAT prawa do odliczenia VAT (czyli obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego). Nie znajdziemy tam przepisu dot. wydatków na nabycie roweru.

Związek wydatków z prowadzoną działalnością - pośredni lub bezpośredni

Organy podatkowe podkreślają, że przepisy nie wyjaśniają dokładnie w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie VAT. Związek nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

Związek bezpośredni zakupów z działalnością (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT) podatnika zachodzi wtedy, gdy nabywane towary i usługi służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy opodatkowanej VAT.

A związek pośredni zakupów z działalnością (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT) podatnika zachodzi wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami.

Zarówno w prawie polskim jak i europejskim, zasada potrąceń podatku VAT naliczonego wymaga związku podatku naliczonego (czyli zakupów) ze sprzedażą opodatkowaną. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w stopniu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do celów transakcji (czynności) opodatkowanych VAT.

Zatem niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezspornego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Stąd prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada, że poczynione wydatki stanowią element cenotwórczy transakcji (czynności) obciążonych podatkiem VAT należnym.

Mimo, że podatniczka wskazywała, że zakup roweru elektrycznego ma jedynie pośredni związek z działalnością gospodarczą (tj. nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie działalności przyczynia się do generowania przez podatniczkę obrotu opodatkowanego VAT), to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatniczka ma prawo do 100% odliczenia VAT od zakupu tego roweru.

oprac. Paweł Huczko