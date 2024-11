Posiłki udostępniane dla współpracowników (np. zleceniobiorców, samozatrudnionych) można ująć w kosztach podatkowych

Koszt podatkowy mogą stanowić wydatki na posiłki ponoszone nie tylko dla pracowników, lecz również dla współpracowników, z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt B2B). Dopiero 11 października 2024 r. opublikowane zostało pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 21 lipca 2021 r. zmieniające z urzędu niekorzystną dla podatnika indywidualną interpretację podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2020 r. w tej sprawie - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na zakup artykułów spożywczych. To był początek utrwalonej już dziś linii interpretacyjnej dotyczącej zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Żywność i posiłki udostępniane w biurze dla pracowników, zleceniobiorców i innych współpracowników a koszty uzyskania przychodu

W świetle opublikowanej zmienionej interpretacji firma może zaliczyć wydatki na żywność udostępnianą w biurze zarówno pracownikom, jak i współpracownikom jako koszty uzyskania przychodu. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił wcześniejszą interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS), która pozwalała wliczać takie koszty tylko w odniesieniu do pracowników, a wydatki na współpracowników traktowała jako koszty reprezentacji, mające na celu jedynie poprawę wizerunku firmy.



Wniosek o interpretację złożyła firma IT, która zatrudnia pracowników i współpracuje z osobami samozatrudnionymi korzystającymi z jej przestrzeni biurowej. Wcześniejsza interpretacja DKIS stwierdzała, że tylko koszty poniesione na rzecz pracowników można uwzględnić podatkowo, a w kontekście współpracowników stanowią one wydatki reprezentacyjne. Szef KAS uznał jednak, że wydatki na żywność dostępną w biurze służą poprawie samopoczucia oraz efektywności personelu, co wspiera działalność firmy i może przełożyć się na jej przychody. Tym samym wydatki na jedzenie i picie dla współpracowników również mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty reprezentacji W klasycznym ujęciu kosztów reprezentacji wydatki ponoszone na rzecz kontrahentów w celu zbudowania dobrego wizerunku podatnika mają zwykle związek z uzyskiwaniem przychodów przez podatnika w stosunku do tych kontrahentów. Trudno natomiast traktować za kontrahentów w takim ujęciu współpracowników, którzy nie są wprawdzie pracownikami, ale zarazem kontrahentami pozostają tylko z formalnego punktu widzenia. To podatnik bowiem płaci takim współpracownikom wynagrodzenie i nie uzyskuje od nich żadnych przychodów.

Początek linii interpretacyjnej

Co istotne, decyzja Szefa KAS wydana w dniu 21.07.2021 r. zapoczątkowała utrwaloną już - z dzisiejszej perspektywy - linię interpretacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, co widoczne jest w wydawanych kolejno interpretacjach indywidualnych dotyczących zbliżonych stanów faktycznych. I tak przykładowo:

produkty spożywcze takie, jak woda, kawa, herbata, cukier, mleko, napoje, soki, ciastka, herbatniki, paluszki, cukierki, owoce udostępniane w biurze są uznawane za koszty podatkowe, ponieważ ich celem jest zapewnienie komfortu pracy , a nie reprezentacja. Tym samym pozytywnie wpływają na efektywność pracy i są związane z uzyskiwaniem przychodów. Produkty udostępniane na co dzień pracownikom i współpracownikom nie mają charakteru reprezentacyjnego, nawet jeśli pośrednio wpływają na pozytywny wizerunek firmy (pismo DKIS z dnia 12 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.438.2021.1.MZA); podatnik może zaliczyć wydatki również na takie produkty spożywcze, jak czekoladki czy słodzone napoje gazowane do kosztów podatkowych, ponieważ mają one na celu zapewnienie komfortu pracy, co sprzyja efektywności i wydajności personelu, a tym samym przyczynia się do generowania przychodów. Produkty udostępniane pracownikom i współpracownikom nie stanowią kosztów reprezentacji, ponieważ ich celem nie jest budowanie wizerunku firmy, ale poprawa warunków pracy i relacji w zespole , co przekłada się na realizację celów biznesowych (pismo DKIS z dnia 30 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.146.2022.1.AK); również takie artykuły spożywcze jak ciasta i napoje energetyczne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, dbałość o pracowników i współpracowników wiąże te osoby z firmą, co przekłada się na większą efektywność podejmowanych przez te osoby działań, skutkiem czego są wyższe przychody podatnika (pismo DKIS z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.548.2022.1.JG); kosztami podatkowymi mogą być także wydatki na zakup: warzyw, pieczywa, serów, wędlin, dżemów, konserw i innych przetworzonych produktów spożywczych . Działania o charakterze reprezentacyjnym podejmowane są w stosunku do podmiotów zewnętrznych lub ich przedstawicieli. Pojęcie reprezentacji nie obejmuje natomiast tych działań, które podejmowane są w stosunku do własnych współpracowników (pismo DKIS z dnia 20 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.572.2022.1.IM); kosztem firmowym może być wydatek na zapewnienie współpracownikom stałego dostępu do zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw . Zapewnienie współpracownikom owoców i warzyw ma na celu między innymi zachęcenie do podjęcia i kontynuowania pracy w danym przedsiębiorstwie i prowadzi do zmniejszenia fluktuacji personelu , co bez wątpienia przyczynia się do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów (pismo DKIS z dnia 26 października 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.465.2023.1.KW); produkty spożywcze takie, jak mleczne produkty fermentowane (jogurt, kefir), masło, orzeszki, krakersy, wafle ryżowe, batoniki, kabanosy, płatki śniadaniowe, syropy do kawy, syropy owocowe do wody, miód, przyprawy, dania finger food, kanapki koktajlowe, przystawki, słodki bufet również uznawane są za koszt podatkowy - w części, w której są udostępniane współpracownikom w siedzibie przedsiębiorstwa . Celem udostępniania produktów spożywczych jest pozytywny wpływ na kondycję i samopoczucie pracowników, co skutkuje zwiększeniem ich efektywności oraz wydajności , a jednocześnie wpływa na poprawę atmosfery w miejscu pracy. Wspólna konsumpcja sprzyja integracji, wymianie pomysłów i kreowaniu nowych rozwiązań , a także wpływa na polepszenie relacji w firmie, co pozytywnie przekłada się na wysokość uzyskanych przychodów (pismo DKIS z dnia 20 lutego 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.724.2023.1.DK).

Powyższe interpretacje potwierdzają, że standardowe artykuły spożywcze udostępniane w biurze również dla współpracowników mogą być traktowane jako koszty podatkowe, o ile ich głównym celem jest wspieranie efektywności zespołów w realizacji celów biznesowych.



Źródło: pismo Szef Krajowej Administracji Skarbowej z 21.07.2021 r., sygn. DOP4.8221.8.2021.CPXV.



Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.