Wynagrodzenie pracowników w KPiR

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie, to kwota, która jest należna pracownikowi za jego wykonaną pracę w ramach obowiązków zgodnie ze stanowiskiem pracy. Wypłata obejmuje płacę oraz składniki wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia. Wynagrodzenie dzielimy na brutto i netto. Brutto oznacza całą kwotę (a więc całkowity koszt zatrudnienia pracownika, czyli kwota brutto i składki ZUS obciążające pracodawcę), natomiast netto oznacza wypłatę na rękę dla pracownika po odliczeniu wszelkich kosztów składek ZUS (a więc przy obliczaniu wynagrodzenia netto od wynagrodzenia brutto należy odjąć wartość składek ZUS).

Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca. W sytuacji, gdy w powyższych terminach zostają wypłacane wynagrodzenia, to wartość wynagrodzeń brutto stanowi koszt na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczą, co wynika z ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT należności z tytułów, o których mowa w art. 12 przychody ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej, pojęcie pracownika ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów ust. 1 pkt 55.

Lista płac

Lista płac, to dokument w którym ukazuje się wysokość wynagrodzenia pracownika/ów, jak i również wysokość składek odprowadzanych do ZUS. Lista prac jest sporządzana przez pracodawcę na podstawie zawartych z pracownikiem umów, ewidencji czasu pracy, listy obecności, i innych informacji o składkach dodatkowych. Każda poprawnie sporządzona lista płac powinna zwierać wymagane elementy takie jak:

- dane pracodawcy,

- imię, nazwisko pracownika,

- nazwa/ numer listy płac,okres za jaki została wystawiona lista płac,

- datę wypłaty wynagrodzenia pracownikowi,

- wysokość odprowadzonych składek, oraz wszelkie potrącenia wynagrodzenia,

- podstawę naliczania podatku dochodowego,

- wysokość wynagrodzenia brutto,

- wysokość wynagrodzenia netto,

- datę sporządzeni listy płac,

- podpisy osób sporządzających daną listę jak i osób zatwierdzających ją.

Co do zasady, lista płac jest sporządzana raz w miesiącu, w chwili kiedy pracownikom powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Jednak w zależności od wypłacanych składników pracownikom (np. odszkodowanie) lista płac może być sporządzana częściej.

Dodatkowo warto podkreślić, że lista płac wystawiana jest tylko dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wystawia się rachunki i to na ich podstawie dokonuje się wypłat wynagrodzenia.

Księgowanie listy płac w KPiR

W książce przychodów i rozchodów, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dzieło czy też zlecenie ewidencjonuje się w kolumnie 12 „Wynagrodzenia w gotówce i w naturze”. Co istotne, w kolumnie 12 księguje się wynagrodzenie brutto.

Natomiast w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” dokonuje się księgowania kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. O czym należy pamiętać, wynagrodzenie brutto by mogło zostać uznane za koszt, składki ZUS muszą zostać opłacone w wymaganym terminie, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wypłacono wynagrodzenia. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę nie zostaną opłacone w ustawowym terminie, to należy zaliczyć je do kosztów w dacie ich faktycznej wpłaty.

Autor: Magda O. i Żaneta D., Systim.pl