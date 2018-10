Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów od 15 września 2018 r.

Co się zmieniło w pkpir

1) Od 1 stycznia 2018 r. z ustawy o PIT wykreślono 24a ust. 3a-3c, które to przepisy zobowiązywały podatników do zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w terminie 20 dni od dnia jej założenia), a także o nazwie i adresie biura rachunkowego, któremu podatnik powierzył prowadzenie pkpir tj. miejscu przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem (w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym).

W związku z tymi zmianami w ustawie o PIT z rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir zniknęły przepisy dotyczące tych obowiązków informacyjnych.

2) W katalogu przesłanek uznania księgi za rzetelną w § 11 ust. 4 pkt 4) rozporządzenia doprecyzowano, że księgę uznaje się za rzetelną również, gdy podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.),

Przepis ten uwzględnia obowiązującą obecnie procedurę kontroli celno-skarbowej, w związku z którą kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli w terminie 14 dni od wszczęcia tej kontroli. Złożona w tym terminie korekta deklaracji jest skuteczna prawnie. Pkpir jest podstawą sporządzenia deklaracji, zatem uzasadnione jest uznanie skorygowanej w tym trybie księgi za rzetelną.



Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ww. zmiana § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia w sposób zamierzony nie uwzględniania korekty, o której mowa w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) z uwagi na odmienny stan faktyczno-prawny mający miejsce po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Jej rezultatem zawartym w wyniku kontroli może być właśnie w szczególności stwierdzenie nierzetelnego prowadzenia księgi podatkowej i wskutek tego podjęcie działań zmierzających do nowego określenia należności publicznoprawnej, a także ustalenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji, o którym mowa w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, nie oznacza, iż księga w ten sposób – po uwzględnieniu korekty przez organ - przestaje być nierzetelna.

3) Ponadto uchylony został obowiązek zawiadamiania o zamiarze sporządzenia remanentu (spisu z natury) na koniec miesiąca, czyli w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej (uchylenie § 28 ust. 4 rozporządzenia).

Przepisy art. 44 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy o PIT nakładają obowiązek obliczenia zaliczki na podatek z uwzględnieniem remanentu, jeżeli podatnik sporządza go na koniec miesiąca nie uzależniając tego od zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze jego sporządzenia. Dlatego § 28 ust. 4 rozporządzenia nakładał obowiązek o charakterze jedynie informacyjnym. Uchylenie tego obowiązku zapobiegnie zdaniem MF w przyszłości powstawaniu wątpliwości, czy brak takiego zawiadomienia ma wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek.

Pozostałe zmiany mają charakter stricte porządkowy, np. odesłania do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiono odesłaniami do ustawy Prawa przedsiębiorców, uchylono odesłania do uchylonych przepisów, uzupełniono opis kolumny we wzorze księgi pt. „Uwagi w kontekście obowiązków ewidencyjnych przedsiębiorców żeglugowych i okrętowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. z 2018 r. poz. 1779.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – tekst ujednolicony.