Zaliczki na podatek dochodowy - zmiany od 2019 r.

Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym

Zmiany w tym zakresie zawiera projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który został przyjęty przez rząd w dniu 25 września 2018 r. i w tym samym dniu skierowany do Sejmu. Ustawa w większości wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nowela przewiduje zmiany w kilku ustawach (m.in. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych), których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Zakłada się wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Projekt wyjaśnia również pewne ujawnione wątpliwości interpretacyjne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni. Proponowane zmiany dążenia też do cyfrowego państwa usługowego.

Jeżeli chodzi o zakres zmian w podatkach dochodowych, w projekcie przewiduje się m.in.:

a) likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

- informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,

- odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,

- dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

b) wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),

c) podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

d) wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

e) wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,

f) wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;

g) zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.

Jedna ze zmian zakłada modyfikację przepisów w zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych

W projekcie pojawiły się nowe regulacje dotyczące zasad wpłacania przez podatników zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Proponowane regulacje wprowadzają zmiany w trzech obszarach, tj. zaliczki kwartalne, zaliczki uproszczone i zawieszenie działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o stan obecny, należy wskazać, że podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, mają obowiązek w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego – nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu) zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek. Natomiast w przypadku wyboru przez podatnika wpłacania zaliczek uproszczonych, podatnik jest obowiązany w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Również w tym przypadku zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Ustawodawca proponuje, aby w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy informowali o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. Rozwiązanie to powoduje, iż bezprzedmiotowe staje się informowanie o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie – podatnicy informowaliby o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. Natomiast o rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie, podatnicy składaliby informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

