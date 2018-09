Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Uregulowanie obrotu kryptowalutami

Jedną z rzeczy, jaka ulegnie zmianie, jeżeli projektowana nowelizacja zostanie uchwalona, będzie sposób rozliczenia przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami.

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zostaną zaliczone do źródła przychodu, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu podlegać będzie odpłatne zbycie kryptowalut, a pojęciem tym określana będzie wymiana wirtualnej waluty na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż wirtualna waluta lub też regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Dla przypomnienia dodam, że stawka podatku od kapitałów pieniężnych wynosi 19%, a podatek płacony jest od dochodu (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania).

Warto tutaj również zaznaczyć, że w przypadku obrotu kryptowalutami koszty uzyskania przychodu będzie można rozliczyć w roku ich poniesienia oraz w roku kolejnym. Strata wygenerowana w wyniku takiej działalności nie będzie mogła zostać rozliczona w okresie pięciu kolejnych lat, tak jak to jest w przypadku innych źródeł dochodu.

Istotne jest również to, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej nowe regulacje dotyczące rozliczania obrotu kryptowalutami będą dotyczyć dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Rozliczanie samochodów w działalności gospodarczej

W planowanej nowelizacji przepisów zaproponowane zostały rewolucyjne zmiany dotyczące rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyższy limit amortyzacji

Pierwsza z propozycji zmian dotyczy podniesienia limitu amortyzacji środka trwałego jakim jest samochód osobowy z 20.000 euro (przeliczanej na złotówki po kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania) do 150.000 zł.

Likwidacja „kilometrówki”

Kolejna propozycja dotyczy zmiany sposobu rozliczania samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowadzonego do działalności gospodarczej.

Obecnie przedsiębiorca w takim przypadku prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówkę. Po zmianach kilometrówka nie będzie prowadzona, a przedsiębiorca wykorzystujący taki samochód będzie miał możliwość rozliczenia w kosztach wyłącznie 20% wydatków ponoszonych z tytułu jego używania (w tym ubezpieczenia).

Zmiana sposobu rozliczania kosztów leasingu

Przedsiębiorca, który użytkuje samochód na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu, który jest przedmiotem umowy.

Warto również zwrócić uwagę na to, że w przypadku wykupu samochodu z leasingu przedsiębiorca, który taki samochód wykupi i wprowadzi go do działalności gospodarczej będzie miał prawo o jego amortyzacji tylko do kwoty 150.000 zł.

Podatek od wyprowadzki

Kolejną z planowanych zmian jest wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowadzki. Podatek taki będzie musiał zapłacić podatnik, w przypadku, gdy przeniesie poza terytorium Polski składnik majątku, w wyniku czego Polska utraci przynajmniej częściowo prawo do opodatkowania przychodów ze zbycia tego majątku.

Nowelizacja przewiduje dwie stawki podatku:

- 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość składnika majątku oraz

- 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Co do zasady, podatek od wyprowadzki dotyczyć będzie tych składników majątku, których wartość rynkowa przekracza 2.000.000 zł.