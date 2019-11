Raportowanie schematów podatkowych – czy wyjaśnienia MF są pomocne?

Uzupełnienie braków

W jednym z pytań i udzielanych odpowiedzi, które dotyczą stosowania MDR jest poruszony problem, czy w celu dokonania uzupełnienia, na wezwanie Szefa KAS, przekazanej uprzednio Szefowi KAS informacji MDR-1 (także w przypadku, gdy wskutek jej złożenia został już nadany NSP /tj. numer schematu podatkowego/) należy przekazać Szefowi KAS kompletną informację MDR-1, zawierającą także dokonane uzupełnienia? Czy należy postąpić analogicznie w przypadku zgłoszenia schematu podatkowego, który nie posiada NSP z wykorzystaniem informacji MDR-3?

W odpowiedzi wskazano, że uzupełnienie informacji MDR-1 wymaga wypełnienia wszystkich jej obowiązkowych pól. Tym samym, także informacje zawarte w polach wypełnionych w informacji pierwotnej, powinny zostać ujęte w jej uzupełnieniu. Przy czym, obowiązkowo należy wypełnić dodatkowe wyjaśnienia, gdzie wskazać trzeba z jakich powodów składane jest uzupełnienie informacji. W sytuacji, w której uzupełnienie opisu schematu podatkowego dotyczy schematu zgłoszonego z wykorzystaniem informacji MDR-3 (z uwagi na nieposiadanie NSP) wymagane jest zaznaczenie pól „Rodzaj zgłaszanego schematu”, „Opis schematu podatkowego”, „Pełny opis zgłaszanego schematu podatkowego” oraz „Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym”, a także wypełnienia pól w nich obowiązkowych.

Korzystający niezależnie od zgłoszenia schematu podatkowego są zobowiązani do składania Szefowi KAS informacji o skorzystaniu ze schematu podatkowego lub o osiągniętej korzyści podatkowej związanej ze schematem na formularzu MDR-3. Potwierdzenie nadania NSP nie przesądza o tym, że uzgodnienie spełnia przesłanki do uznania za schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Potwierdzenie nadania numeru schematu podatkowego (NSP) wskazuje jedynie na fakt, że schemat podatkowy został prawidłowo zgłoszony do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod kątem formalnym. Według objaśnień, sytuacja wskazana jest porównywana do innych obowiązków sprawozdawczych, wynikających z prawa podatkowego (tak jak w przypadku przyjęcia deklaracji podatkowej nie jest ona równoznaczna z potwierdzeniem prawidłowości zawartych w niej danych).

NSP a prawo

Otrzymanie NSP nie oznacza, że zgłoszony schemat podatkowy jest zgodny z prawem. Należy wskazać, że w wydawaniu NSP pojawiły się istotne opóźnienia. W związku z tym, wypełniając MDR-3 zamiast podania NSP, należy wpisać szeroki opis schematu, jak przy podstawowym raportowaniu na MDR-1. Przy uzupełnianiu MDR-3 należy także wskazać odpowiedzi na pytanie czy w danym okresie korzystający dokonuje jakichkolwiek czynności będących elementem schematu. Odpowiedź twierdząca na pytanie w zakresie wykonywania jakiejkolwiek czynności, która jest elementem schematu, przekłada się na obowiązek złożenia MDR-3. Taki obowiązek również powstanie w sytuacji kiedy brak jest jakiejkolwiek korzyści podatkowej z danego schematu podatkowego. Jeżeli zaś korzystający nie wykonał w okresie rozliczeniowym żadnej czynności, która może stanowić element schematu podatkowego, wtedy obowiązek raportowania nie powstanie. Wskazanie w MDR-3 wyliczonej korzyści podatkowej osiągniętej z danego schematu jest dość problematyczne, bowiem w pierwszej kolejności należy ustalić, które dane należy porównać, a następnie określić, czy wysokość korzyści podatkowej to różnica w podatku pomiędzy faktycznym zachowaniem a sytuacją najbardziej niekorzystną podatkowo.

Dodatkowo należy wskazać, że termin na złożenie MDR-3 nie jest precyzyjnie określony. Termin jest określony jako termin złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego. Jednak przy niektórych podatkach deklaracje są składane w różnych terminach, a w niektórych wypadkach deklaracja nie jest w ogóle składana. Oświadczenie MDR-3 jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z kodeksem karnym, więc nie ma zastosowania koncepcja czynnego żalu. Niezłożenie zaś oświadczenia MDR-3 jest to przestępstwo skarbowe, regulowane na podstawie kodeksu karnego skarbowego, do którego znajduje zastosowanie czynny żal. W wypadku zaś opóźnienia w złożeniu MDR-3 nie ma odniesień do kodeksu karnego skarbowego.

Błędy

Jeżeli przy opisie schematu popełnimy błędu MF radzi, żeby złożyć dodatkowe wyjaśnienia, gdyż nie ma możliwości korekty. Domyślić się można że używamy do tego samego formularza, jak ten, w którym popełniliśmy błędy.

Lista NSP

Ta niestety nie istnieje, na stronie https://mdr.mf.gov.pl/#/nsp można jedynie sprawdzić swój NSP ... jak się posiada jego numer, co niestety (patrz wyżej) jest obecnie dość problematyczne.

Pełnomocnik

Tu odpowiedź MF jest nieco niejasna. Fiskus wyjaśnia bowiem, iż nie może to być pełnomocnictwo na formularzu UPL-1, czyli do podpisywania elektronicznej deklaracji, ale też zauważa, iż: „Do informacji / zawiadomień o schematach podatkowych mają zastosowanie przepisy o pełnomocnictwie zawarte w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej.” Czyli wychodzi, że pełnomocnik jednak może występować.

Zestawiając to z odpowiedzią nt. możliwych form podpisywania MDR, co można zrobić zarówno podpisem elektronicznym, jak i profilem zaufanym. Poza tym elektroniczny podpis to nie to samo co elektroniczne pełnomocnictwo i się nie wyklucza. Jak wyjaśnień MF pełnomocnictwo szczególne w formie dokumentu elektronicznego należy przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: (/bx1qpt265q/SkrytkaESP), ale można tez posłużyć się PPS-1 w formie papierowej i je przesłać do Szefa KAS.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia