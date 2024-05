Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika.

Obowiązek rozliczenia, warunki, ograniczenia – co musisz wiedzieć rozliczeniu podatku w Austrii?

Rok podatkowy Austrii trwa tak jak w Polsce – od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczyć się można aż do 5 lat wstecz – to spore pole do popisu dla osób, które nie robiły tego regularnie, z roku na rok. Podstawowym dokumentem do rozliczenia jest Lohnzettel (L16), czyli karta podatkowa, którą wydają pracodawcy do końca lutego. To odpowiednik polskiego PIT-11. Posiadając L16 można wykonać wstępną kalkulację zwrotu podatku, jeszcze przed złożeniem dokumentów w zagranicznym urzędzie. Dzięki temu możemy ustalić przewidywaną kwotę do odzyskania.



Byłeś zameldowany w Austrii? Miałeś więcej niż jednego pracodawcę w tym kraju? Otrzymałeś wezwanie do rozliczenia? Pojawia się konieczność, aby rozliczyć się z austriackim fiskusem. A to nie jedyne czynniki, które wpływają na to, czy musisz pomyśleć o dopełnieniu formalności. Obowiązkowe rozliczenie musi złożyć także podatnik, którego dochody z innych źródeł w Austrii przekroczyły 730 Euro, a dochód roczny w Austrii przekroczył 11 000 euro, a także rezydenci podatkowi. Nie bardzo orientujesz się, czy któraś z powyższych sytuacji Cię dotyczy? Zgłoś się po pomoc do doświadczonej firmy rozliczającej podatki za granicą np. euro-tax.pl Nie musisz rozliczać się samodzielnie.



Pamiętaj, by swoją sytuację podatkową porządkować na bieżąco, z roku na rok wykonywać terminowe rozliczenie. Takie działanie pozwoli Ci spać spokojnie.

Autopromocja

To się opłaca!

„Średni zwrot podatku z Austrii w 2023 roku wynosił około 1 780 euro” – informuje nas Marta Gajewska, Account Senior Specialist z firmy Euro-Tax. Dalej tłumaczy, że jest to kwota wyliczona na podstawie odzyskanych zwrotów z Austrii wszystkich klientów w 2023 roku, których rozliczyła firma Euro-Tax. To jeden z powodów, dla których warto przemyśleć szybkie przygotowanie dokumentów. Drugi? Mało dokumentów. Rozlicznie z tego kraju to minimum formalności. W przeciwieństwie do deklaracji podatkowych np. z Niemiec – urząd w Austrii nie wymaga wielu dokumentów na naliczenie dodatkowych diet i ulg, a zwroty nawet w przypadku ich braku są z reguły są wysokie.

Dochody z innych krajów – czy to ma wpływ?

Dochody z innego kraju zdecydowanie wpływają nie tylko na kwotę zwrotu podatku z Austrii, ale też na samą możliwość rozliczenia. Jeśli poza terenem Austrii zarobiłeś więcej niż 11 tysięcy euro to urząd austriacki najpewniej odrzuci Twoje rozliczenie. Zostaniesz uznany za podatnika z tzw. ograniczonym obowiązkiem podatkowym. W takim przypadku nie byłoby szansy na zwrot podatku, więc nierozliczenie to żadna strata.

Współmałżonek

Urząd w Austrii nie przewiduje możliwości rozliczenia z współmałżonkiem. Niemniej może zdarzyć się, że zostaniesz poproszony o dostarczenie dokumentów związanych z mężem lub żoną. Wynika to z faktu, że aby naliczyć niektóre diety np. te z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego konieczne będzie przedstawienie daty ślubu czy zaświadczenia o dochodach drugiej połówki. Najczęściej o takie ponad podstawowe dokumenty proszeni są podatnicy, dla których nie jest przewidywany cały podatek do zwrotu.

Formalności w Polsce

Austriacki fiskus wymaga przedłożenia zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego w Polsce. Dokument ten wydawany jest na podstawie złożonego wcześniej PIT36+ZG. Pozyskanie zaświadczenia nie jest skomplikowane, a koszt tego druku to jedyne 17 zł. Przedstawienie go przed austriackim urzędem pozwala urzędnikom określić, jakie dochody światowe (czyli te osiągnięte poza terenem Austrii) miał podatnik. To najprostszy sposób na sprawdzenie, czy nie został przekroczony próg 11 tysięcy euro, o którym wspomnieliśmy powyżej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo