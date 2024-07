Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Dochody uzyskane w Irlandii. Kto ma obowiązek rozliczenia podatku?

Rok podatkowy w Irlandii trwa, podobnie jak w Polsce, od 01.01 do 31.12. Jednak w przeciwieństwie do naszego kraju w Irlandii nie wszyscy podatnicy są objęci obowiązkiem podatkowym. Rozliczenie się w Irlandii jest obowiązkowe tylko dla przedsiębiorców. Osoby uzyskujące dochód w oparciu o umowę o pracę nie muszą składać deklaracji podatkowej do urzędu. Jednak warto to zrobić, gdyż zwroty podatku z tego kraju są wysokie – średnio można uzyskać ponad 1 700 euro!



Jeśli podatnik decyduje się złożenie deklaracji podatkowej, powinien mieć na uwadze następujące kwestie – urząd irlandzki nie umożliwia doliczenia ulg podatkowych do deklaracji. Rozliczenie opiera się tam o tzw. Tax Credit. Jest to „kwota wolna”, określająca skalę podatku dla pracownika. Jest ustalana osobno dla każdego roku podatkowego. Dla możliwych do rozliczenia aktualnie lat podatkowych prezentuje się ona następująco:

w 2020 roku – 3 300 euro,

w 2021 roku – 3 300 euro,

w 2022 roku – 3 400 euro,

w 2023 roku – 3 550 euro,

w 2024 roku – 3 750 euro.

Termin rozliczenia – do kiedy i za jaki okres?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, rozliczenie się osoby pracującej na umowie jest dobrowolne, nie ma więc tutaj żadnego konkretnego terminu w roku kalendarzowym mówiącego do kiedy deklaracja musi trafić do urzędu. Rozliczyć można cztery lata wstecz, czyli 2020, 2021, 2022, 2023 oraz rok bieżący. Ten ostatni jednak tylko, jeśli podatnik zakończył pracę w danym roku i wyjechał z Irlandii bez planu powrotu tam do pracy do 31 grudnia.

Dokumenty i dane niezbędne do rozliczenia – jakie i skąd?

Podstawową do rozliczenia jest numer identyfikacyjny PPS (Personal Public Service) – odpowiednik polskiego numeru PESEL. Aby go otrzymać, podatnik musi osobiście stawić się w urzędzie Department of Social Protection (DSP), złożyć wniosek, przedstawić dokument tożsamości oraz przekazać informację o aktualnym adresie zamieszkania w Irlandii. Po akceptacji wniosku do wnioskodawcy zostaje wysłany list z potwierdzeniem nadania numeru identyfikacyjnego. Ważne! Numer PPS jest niezbędny do rozliczenia, bez niego złożenie deklaracji w urzędzie jest niemożliwe.



Do rozliczenia warto załączyć:

- roczne karty podatkowe – P45, Employment Detail Summary, Statement of Earnings lub

- rozliczenie wynagrodzenia – payslip.

P45 to dokument podsumowujący okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli w danym roku było ich kilku, każda firma powinna wydać osobny dokument. Zawiera dane o okresie pracy, przychodzie, zapłaconym podatku oraz składkach podatku socjalnego.

Employment Detail Summary to z kolei podsumowanie roczne na wzór polskiego PIT 11. Różni się od niego tym, że zawiera zbiorczo wszystkie dane na temat zatrudnienia podatnika za cały rok podatkowy, z podziałem na poszczególnych pracodawców i okresy zatrudnienia. Dokument jest dostępny w formie elektronicznej na stronie urzędu, za pośrednictwem platformy MyAccount.

Statement of Earnings to zamiennik obu powyższych dokumentów. Zawiera te same informacje i może być użyty do rozliczenia, jeśli podatnik nie posiada ani P45 ani Employment Detail Summary.

Payslip, czyli potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, również może być użyty do złożenia deklaracji podatkowej. Wykorzystać w tym celu można jednak tylko ostatni z nich za dany rok bądź przepracowany okres u danego pracodawcy. Zawarte są tam zbiorcze dochody oraz pełna kwota odprowadzonego podatku. Ze względu na szczegółowe dane rozliczeniowe payslipy są istotne przy rozliczaniu dochodu w Irlandii przed polskim urzędem skarbowym.

Ważne Jeśli podatnik nie posiada powyższych dokumentów, nic nie szkodzi. Rozliczenie podatku w Irlandii można przeprowadzić bez nich, gdyż urząd posiada dane o zarobkach oraz odprowadzonych składkach w systemie.

Rozliczenie wspólne – o czym warto wiedzieć?

Irlandzkie prawo podatkowe daje możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej. Aby móc złożyć tego typu zeznanie podatkowe, konieczne jest nadanie numeru identyfikacyjnego PPS współmałżonkowi podatnika przez urząd skarbowy. Dzieje się to automatycznie po przekazaniu do urzędu informacji o stanie cywilnym. Dodatkowo konieczne jest przedłożenie unijnego aktu ślubu, jako urzędowego potwierdzenia zawarcia związku małżeńskiego.

Dodatkowe informacje – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Złożenie deklaracji podatkowej w Irlandii wysyłane jest on-line. Dostęp do systemu urzędu skarbowego mają certyfikowani agenci podatkowi, których pomoc w rozliczeniu pozwala zakończyć cały proces nawet w ciągu trzech miesięcy. Ponadto samo rozliczenie jest możliwe nawet mimo braku dokumentów poświadczających dochód podatnika.



Jeśli pracowałeś w Irlandii w ciągu ostatnich czterech lat i zastanawiasz się, czy rozliczenie podatkowej jest dla Ciebie, zgłoś się z kartą podatkową do firmy rozliczającej Polaków pracujących za granicą. Na jej podstawie można wykonać wstępną kalkulację zwrotu podatku i sprawdzić, czy w Irlandii czekają na Ciebie Twoje pieniądze.