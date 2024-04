Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Czy muszę wykazać dochody z zagranicy z Niemiec w Polsce?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, czy dochód osiągnięty w Niemczech był Twoim dodatkowym dochodem, czy jedynym, jaki osiągnąłeś w danym roku podatkowym.

Praca w Niemczech – jedyny dochód

Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym i dochody z Niemiec były Twoimi jedynymi dochodami w danym roku podatkowym – nie masz obowiązku ich rozliczenia w Polsce. Podatek zapłacisz w kraju zatrudnienia, czyli w Niemczech. Ale jeśli chcesz odzyskać nadpłatę podatku z Niemiec albo masz obowiązek złożyć w Niemczech zeznanie podatkowe, na przykład z powodu klasy podatkowej lub wezwania z urzędu, musisz złożyć PIT w Polsce. Dlaczego? Ponieważ do rozliczenia podatkowego w Niemczech wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach UE/EOG, które uzyskasz w polskim urzędzie skarbowym tylko wtedy, gdy złożysz zeznanie podatkowe w Polsce.

Kim jest rezydent podatkowy w Polsce?

Aby lepiej zrozumieć rozliczenia podatkowe musisz poznać definicję rezydenta podatkowego w Polsce. Jest nim podatnik, który spełnia jeden z poniższych warunków:

posiada centrum interesów życiowych w Polsce – rozumiany jako posiadanie na terenie tego kraju rodziny: współmałżonka, dzieci, ale również nieruchomości pod postacią domu czy mieszkania, a także prowadzenie aktywności społecznej, politycznej lub innej pomimo tego, że na co dzień praca wykonywana jest za granicą;

przebywa na terenie Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Posiadanie statusu rezydenta podatkowego nakłada na podatnika nieograniczony obowiązek podatkowy i obowiązek wykazania dochodów polskich i zagranicznych w Polsce. I tutaj pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Polski rezydent podatkowy ma obowiązek odprowadzenia podatku od dochodów polskich i zagranicznych uzyskanych w danym roku podatkowym. Plus dodatkowo, zgodnie z zasadą źródła, musi zapłacić podatek w miejscu uzyskiwania dochodów, czyli w Niemczech. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wyżej wspomniane umowy to porozumienia pomiędzy państwami, które przychodzą na ratunek w sytuacjach, gdy podatnicy pracują i uzyskują dochód w różnych krajach np. w Polsce i Niemczech. Polska podpisała takie umowy z prawie setką państw z całego świata (także z Niemcami). Mają one na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego w kilku krajach. Wtedy, gdy wewnętrzne przepisy różnych państw wskazują, że podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy w każdym z nich, co sprawiałoby, że musi opodatkować te same dochody w obu państwach, z pomocą przychodzą właśnie te umowy.



Ale wszystko zależy od metody rozliczenia, które są dwie. W przypadku Niemiec metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda wyłączenia z progresją. Przy tej metodzie opodatkowaniu podlegają jedynie dochody, które podatnik osiąga w kraju rezydencji podatkowej, czyli w Polsce. Natomiast wysokość dochodów osiąganych w Niemczech służy do ustalenia stawki podatku dochodowego, który podatnik musi odprowadzić. Czyli dochody uzyskane za granicą oraz dochody polskie zostaną wykazane w odrębnych częściach PIT, jednak dochody zagraniczne wpłyną na wysokość podatku w Polsce.



Praca w Niemczech i w Polsce

Załóżmy, że w 2023 roku uzyskiwałeś dochody z obu państw: Niemiec i Polski. Obie prace były legalne, otrzymałeś niemiecką kartę podatkową Lohnsteuerbescheinigung oraz masz polskie PIT-y. Zgodnie z powyższymi zasadami powinieneś złożyć w Polsce PIT 36 i PIT ZG i wykazać w ten sposób wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym. Na PIT ZG wykazujesz dochody z Niemiec.

Rozliczenie podatku w Niemczech

Osobnym tematem jest złożenie zeznania podatkowego w niemieckim urzędzie skarbowym Finanzamt. To, czy musisz składać w nim deklarację podatkową zależy od wielu czynników. Między innymi od nadanej Ci klasy podatkowej, uzyskiwanych świadczeń na terenie Niemiec, posiadania więcej niż jednego pracodawcę, informacji wynikających z Twojej karty podatkowej czy otrzymania wezwania z niemieckiego fiskusa. Jeśli nie wiesz, czy któraś z tych sytuacji Cię dotyczy, możesz zgłosić się do doradcy podatkowego w celu przeanalizowania Twojej sytuacji życiowej i ustalenia Twojego obowiązku podatkowego. Nie bój się rozliczenia podatkowego w Niemczech. Bardzo często jest ono korzystne i podatnikowi przysługuje zwrot podatku. Nawet, jeśli nie masz obowiązku rozliczać się za granicą warto to zrobić i odzyskać nadpłatę podatku. Dzięki ulgom podatkowym, które można doliczać w Niemczech, możesz zyskać naprawdę sporo. Średni zwrot podatku z Niemiec wynosi nawet 4 tysiące złotych!

Ważne Pamiętaj, że polski urząd skarbowy wie, że pracowałeś w Niemczech. Urzędy skarbowe w Niemczech i Polsce ściśle ze sobą współpracują, komunikują się ze sobą i wymieniają informacjami na temat zatrudnienia. Dlatego nawet nie próbuj unikać rozliczeń. Skorzystaj raczej z metod unikania podwójnego opodatkowania i rozlicz się zgodnie z obowiązującym prawem.

Anna Smukowska, Senior Marketing Specialist - B2B w CUF Sp. z o.o.