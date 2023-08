Ulgi podatkowe w Niemczech. Co i ile można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Podczas przygotowywania rocznej deklaracji podatkowej do niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt, możliwe jest zastosowanie diet oraz ulg podatkowych. Dzięki temu można obniżyć podstawę opodatkowania i zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty, tym samym odzyskać jego część, a w niektórych przypadkach całość. Zastosowanie ulg zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, między innymi od wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym, odprowadzonego podatku oraz klasy podatkowej. Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej doliczanych Polakom ulg, które warto uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku w Niemczech, by móc cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi.

Ulga na codzienne dojazdy do pracy na terenie Niemiec

Ulga ta dotyczy osób pracujących i mieszkających w Niemczech, i codziennie dojeżdżających do pracy. Dojazd ten powinien zajmować nie więcej niż godzinę drogi lub nie przekraczać dystansu 50 km. Ulga wyliczana jest na podstawie adresów zamieszkania i wykonywania pracy. Dlatego osoba, która chciałaby ją doliczyć, musi podać dokładne adresy oraz zadeklarować, jakim środkiem transportu odbywała podróże: czy swoim samochodem, czy komunikacją. Jeśli dojazdy do pracy odbywały się własnym środkiem transportu, należy załączyć kopie dowodu rejestracyjnego, jeśli pociągiem lub autobusem – kopie biletów. Ulga ta może być również zastosowana, gdy pracownik dojeżdża do pracy z Polski do Niemiec z terenów przygranicznych.

Autopromocja

Podwójne gospodarstwo domowe

Ulga ta, zwana również ulgą „podwójne domostwo” jest jedną z najbardziej korzystnych ulg dla Polaków. Może być doliczona podatnikom, którzy utrzymują mieszkanie lub dom w Polsce i jednocześnie ponoszą koszty wynajmu mieszkania lub pokoju na terenie Niemiec. Aby z niej skorzystać, konieczne jest załączenie dodatkowych dokumentów i informacji, które potwierdzą fakt utrzymywania dwóch gospodarstw domowych podczas zatrudnienia za granicą.



Pierwszą i najważniejszą z nich jest podanie dokładnego adresu zamieszkania w Niemczech. Informację tę można znaleźć na karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung lub zaświadczeniu o zameldowaniu – Bestätigung der Anmeldung/Bestätigung der Abmel. Konieczne będzie także załączenie kopii umowy najmu mieszkania lub pokoju w Niemczech, potwierdzenia opłat za czynsz oraz rachunków za wodę, prąd czy gaz. Jeśli w mieszkaniu przeprowadzono prace remontowe, takie jak tapetowanie, malowanie, a także zakupiono niezbędne wyposażenie mieszkania, np. łóżka, szafy, stołu czy lodówki, można wykorzystać to w deklaracji. Wszystkie te wydatki muszą być udokumentowane – wystarczą rachunki lub wyciągi z konta.



Ulga podwójne domostwo dotyczy ponoszenia kosztów zamieszkania po obu stronach granicy, dlatego poza dokumentami z Niemiec, konieczne jest załączenie analogicznych potwierdzeń z Polski. Wśród niezbędnych dokumentów znajdują się umowa najmu albo akt własności nieruchomości, a także zaświadczenie o prowadzeniu podwójnego gospodarstwa domowego wystawione przez Urząd Miasta lub Gminy w Polsce. Wymagane są także adresy zamieszkania, rachunki za czynsz, wodę, gaz, prąd, internet.



W ramach ulgi podwójne domostwo można doliczyć jeszcze tzw. dietę pielęgnacyjną i dzięki temu uzyskać jeszcze wyższy zwrot.



Warto zauważyć, że ulga podwójne domostwo wymaga załączenia wielu dodatkowych dokumentów. Chociaż ich brak nie oznacza automatycznego odrzucenia ulgi, to jednak istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że urząd podatkowy ją przyzna w pełnym zakresie bez odpowiedniego udokumentowania.

Oddelegowanie na terenie Niemiec

Czasami pracownicy zostają przeniesieni z niemieckiej placówki do innego miejsca pracy na terenie Niemiec. Oznacza to wówczas, że pracownik został oddelegowany i ma prawo do odliczenia kosztów z tytułu delegacji. Informacja o oddelegowaniu często znajduje się na karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung. Zdarza się też, że podatnik posiada zaświadczenie o oddelegowaniu Bescheinigung Auswärtstätigkeiten. Jest ono bardzo przydatne i ma pozytywny wpływ na rozliczenie podatku.



Do uwzględnienia tej diety potrzebne są dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie oddelegowania, wykaz miejsc pracy wraz z okresami jej wykonywania, dokument od pracodawcy z informacją, ile dni i godzin praca była wykonywana poza siedzibą firmy. W ramach tej ulgi odliczane są koszty noclegu w trakcie delegacji oraz kosztu dojazdów do miejsca oddelegowania.

Oddelegowanie z Polski do Niemiec

Osoby, które wyjechały z Polski do pracy do Niemiec na zasadzie oddelegowania mają prawo do preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Oddelegowanie z Polski do Niemiec to sytuacja, w której podatnik jest zatrudniony w polskiej firmie, ale pracuje na terenie Niemiec i tam płaci podatki. Często dotyczy to firm transportowych czy budowlanych, ale nie tylko. W zastosowaniu tego rodzaju ulgi kluczowe jest ustalenie w pierwszej kolejności miejsca zatrudnienia, następnie miejsca pracy, ilości przepracowanych dni w Niemczech i Polsce. Następnie wymagane są szczegółowe informacje, takie jak adresy, daty, dochody z całego roku podatkowego i odpowiednie zaświadczenia. Ten rodzaj rozliczenia jest dość wymagający, dlatego warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tego typu zeznaniach.

Ulga na dzieci

Kinderfreibetrag, czyli ulga na dzieci, przysługuje podatnikom mającym na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie lub uczące się do 25 roku życia. Ulga ta jest odliczana od dochodu rodziców i przysługuje tylko osobom, posiadającym klasy podatkowe od 1 do 4. Jest ona ściśle powiązana z niemieckim zasiłkiem Kindergeld. Doliczenie Kinderfreibetrag związane jest z załączeniem dodatkowych dokumentów. Warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i dowiedzieć się, jakie aktualnie dokumenty są wymagane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Home-office

Jest to ulga związana z praca zdalną. Za każdy dzień pracy w Niemczech można odliczyć 5 euro, ale nie więcej niż 600 euro w ciągu roku. Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku i prawdopodobnie pozostanie z nami na stałe, a stawka, zgodnie z zapowiedziami urzędu, co roku będzie zwiększana.

Zakup sprzętu i mebli niezbędnych do pracy

Jeśli w związku z pracą pracownik musiał wyposażyć się w niezbędny sprzęt i meble, i z własnej kieszeni poniósł koszt ich zakupu, może uwzględnić to w zeznaniu. Wystarczy, że do deklaracji podatkowej załączy kopie rachunków albo wydruki z konta, a także oświadczenie potwierdzające charakter pracy i faktyczne wykorzystanie sprzętu do celów zawodowych.

Koszty zakupu odzieży roboczej

Jeśli podczas pracy w Niemczech została zakupiona odzież robocza, niezbędna do wykonywania pracy, można uwzględnić ten koszt w deklaracji podatkowej. Warto załączyć odpowiednie dokumenty, ale jeśli podatnik nie posiada rachunków, nic straconego. Możliwe jest odliczenie stałej, ryczałtowej kwoty. Jak to zrobić? Najlepiej skontaktować się z doradcą podatkowym, który w umiejętny sposób zastosuje wszystkie ulgi i odzyskać najwyższy możliwy zwrot podatku.

Kursy językowe

W niemieckiej deklaracji podatkowej można uwzględnić także koszty kursów językowych, zawodowych czy szkoleń, które podatnik musiał ponieść, a były one niezbędne do wykonywania pracy. Wystarczy przedłożyć w urzędzie dodatkowe dokumenty, takie jak kopie rachunków/faktury za opłacony kurs oraz wydruk potwierdzenia przelewu bankowego z informacją dotyczącą opłaconego wydatku.

Koszty leczenia

Jeśli podatnik korzystał z opieki medycznej w Niemczech, przebywał w szpitalu lub ponosił koszty związane z zakupem leków czy sprzętu medycznego, ma prawo uwzględnić je w rocznym rozliczeniu. Wymagane są oczywiście rachunki i dokumentacja medyczna oraz wszelkie możliwe potwierdzenia: kopie recept, skierowań do lekarza i rachunki.

Są też inne ulgi

Powyższe ulgi podatkowe są najbardziej popularne i najczęściej doliczane Polakom, ale w niemieckim zeznaniu można uwzględnić jeszcze alimenty, koszty przeprowadzki, ulgi na darowizny tzw. składki członkowskie w Niemczech lub innych krajach Unii Europejskiej oraz darowizny na partie polityczne, koszty rekrutacji, składki na związki zawodowe czy dodatkowe składki na ubezpieczenia.



Warto pamiętać, że prawo do naliczenia ulg podatkowych zależy od indywidualnej sytuacji życiowej podatnika i zgromadzonych dokumentów. Dlatego warto zbierać wszelkie potwierdzenia, paragony, rachunki i korzystać z pomocy doradcy podatkowego z uprawnieniami niemieckiego Steuerberatera, który podpowie, jak odzyskać możliwe najwyższy zwrot podatku. Jest to gwarancją wykonania usługi na najwyższym poziomie i odzyskania maksymalnie wysokiej kwoty zwrotu.

Anna Smukowska – Senior Marketing Specialist - B2B w CUF Sp. z o.o.