Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Dochody zagraniczne » Podatek od dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty, ale też kary za brak rozliczenia

Podatek od dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty, ale też kary za brak rozliczenia

Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
Osoby, które pracowały w zeszłym roku za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

Rozliczenie do 30 kwietnia

Z osiągniętych za granicą dochodów należy rozliczyć się również w Polsce - w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG z tytułu dochodów uzyskanych w 2025 roku należy więc złożyć w terminie do 30 kwietnia 2026 r. Ważne by nie zapomnieć o dochowaniu obowiązku złożenia rozliczenia, w przeciwnym razie można narazić się na wysokie kary.

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
Jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Osoby osiągające dochody z zagranicy często do końca nie wiedzą, jak ten fakt wpłynie na ich obowiązki podatkowe w Polsce. Przede wszystkim należy określić swoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych. To pozwoli ustalić, która dwustronna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie i jakie niesie to ze sobą korzyści. Polska ma podpisanych ponad 90 takich umów. Każda z nich pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów z innego państwa.

Miejsce zamieszkania może zostać określone w oparciu o centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium danego kraju lub przebywania na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku. Mający miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega polskiemu systemowi podatkowemu. Polscy rezydenci podatkowi mają tu nieograniczony obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów, również tych uzyskanych za granicą.

Jak rozliczyć zagraniczne dochody?

W zależności więc od kraju, w którym osiągało się dochody, będzie je można rozliczyć jedną z dwóch metod. Pierwsza to metoda wyłączenia z progresją, obowiązująca m.in. w zakresie dochodów z Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Zagraniczne dochody zwalnia się z opodatkowania w Polsce, ale mają one wpływ na stawkę procentową, wg której wylicza się podatek od dochodów osiągniętych na terytorium RP. Druga metoda – proporcjonalnego odliczenia – stosowana m.in. do przychodów z Belgii, Danii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady, łączy dochody osiągnięte za granicą z polskimi i poddaje je opodatkowaniu w Polsce, ale przy zastosowaniu odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Przy tej metodzie podatnicy mogą dodatkowo korzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, która pozwala na obniżenie podatku.

Można skorzystać z ulg podatkowych

Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o obowiązujących w Polsce ulgach czy zwolnieniach podatkowych, być może z których, po przeanalizowaniu swojej sytuacji prawnej, będzie można skorzystać. Pierwszym przykładem jest ulga dla młodych. Pozwala ona nie płacić podatku dochodowego osobom poniżej 26 roku życia, których przychody w 2025 roku nie przekroczyły kwoty 85 528 zł, także w zakresie zarobków zagranicznych. W tej sytuacji nie mają one nawet obowiązku składania PIT w urzędzie skarbowym. Z określonych ulg mogą korzystać małżonkowie rozliczający się wspólnie. Tu jednak należy zachować ostrożność, bo dochody zagraniczne mogą mieć wpływ na ostateczny kształt tego rozliczenia.

Przepisy ustawy o PIT pozwalają uwolnić od podatku część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w RP, a które przebywają za granicą tylko czasowo, osiąganych ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego), pracy nakładczej, oraz ze stosunku służbowego. Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, i można z niego skorzystać zarówno przy rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia, jak i wyłączenia z progresją.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Rozliczenie dochodów z zagranicy - o czym nie można zapomnieć?

Przy rozliczaniu dochodów osiągniętych poza granicami RP należy je przeliczyć na złotówki wg kursu NBP. Jednak nie to, a ustalenie rezydencji podatkowej bywa najbardziej problematyczne. Zdarza się bowiem, że oba kraje, w których podatnik osiągał przychody, traktuje go w tym samym czasie jako swojego rezydenta do celów fiskalnych. Błędna kwalifikacja przez urzędników, lub samego podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych i/lub nadmiernie obciążyć zobowiązaniem podatkowym.

Co do obowiązku ujawnienia i rozliczenia dochodów zagranicznych, to każdy powinien pamiętać m.in. o art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi, że podanie organowi podatkowemu nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, powodujące narażenie podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (w 2026 r. wysokość jednej stawki dziennej, ustalanej w zależności od czynników takich jak: dochody sprawcy, czy możliwości zarobkowe, może się wahać w granicach od 160,20 zł do 64 080 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Karę grzywny w tej wysokości przewiduje również art. 56d, penalizujący podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w wybranych oświadczeniach związanych z podatkami dochodowymi, także przy zwrocie podatku.

Biuro księgowe Skarbiec Accountancy

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Autopromocja

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
Automatyczne złożenie zeznania PIT w 2026 roku (Twój e-PIT). Zmieniłem wstępnie wypełnione zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?
26 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.
Zakup karnetu na siłownię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?
24 kwi 2026

Czy zakup karnetu na siłownię to wydatek osobisty, czy w celu uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.

Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów i korekt. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki zleceniobiorców
24 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.

Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
