Podatek od dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty, ale też kary za brak rozliczenia

Osoby, które pracowały w zeszłym roku za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

Rozliczenie do 30 kwietnia

Z osiągniętych za granicą dochodów należy rozliczyć się również w Polsce - w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG z tytułu dochodów uzyskanych w 2025 roku należy więc złożyć w terminie do 30 kwietnia 2026 r. Ważne by nie zapomnieć o dochowaniu obowiązku złożenia rozliczenia, w przeciwnym razie można narazić się na wysokie kary.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Osoby osiągające dochody z zagranicy często do końca nie wiedzą, jak ten fakt wpłynie na ich obowiązki podatkowe w Polsce. Przede wszystkim należy określić swoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych. To pozwoli ustalić, która dwustronna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie i jakie niesie to ze sobą korzyści. Polska ma podpisanych ponad 90 takich umów. Każda z nich pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów z innego państwa.

Miejsce zamieszkania może zostać określone w oparciu o centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium danego kraju lub przebywania na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku. Mający miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega polskiemu systemowi podatkowemu. Polscy rezydenci podatkowi mają tu nieograniczony obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów, również tych uzyskanych za granicą.

REKLAMA

Jak rozliczyć zagraniczne dochody?

W zależności więc od kraju, w którym osiągało się dochody, będzie je można rozliczyć jedną z dwóch metod. Pierwsza to metoda wyłączenia z progresją, obowiązująca m.in. w zakresie dochodów z Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Zagraniczne dochody zwalnia się z opodatkowania w Polsce, ale mają one wpływ na stawkę procentową, wg której wylicza się podatek od dochodów osiągniętych na terytorium RP. Druga metoda – proporcjonalnego odliczenia – stosowana m.in. do przychodów z Belgii, Danii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady, łączy dochody osiągnięte za granicą z polskimi i poddaje je opodatkowaniu w Polsce, ale przy zastosowaniu odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Przy tej metodzie podatnicy mogą dodatkowo korzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, która pozwala na obniżenie podatku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Można skorzystać z ulg podatkowych

Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o obowiązujących w Polsce ulgach czy zwolnieniach podatkowych, być może z których, po przeanalizowaniu swojej sytuacji prawnej, będzie można skorzystać. Pierwszym przykładem jest ulga dla młodych. Pozwala ona nie płacić podatku dochodowego osobom poniżej 26 roku życia, których przychody w 2025 roku nie przekroczyły kwoty 85 528 zł, także w zakresie zarobków zagranicznych. W tej sytuacji nie mają one nawet obowiązku składania PIT w urzędzie skarbowym. Z określonych ulg mogą korzystać małżonkowie rozliczający się wspólnie. Tu jednak należy zachować ostrożność, bo dochody zagraniczne mogą mieć wpływ na ostateczny kształt tego rozliczenia.

Przepisy ustawy o PIT pozwalają uwolnić od podatku część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w RP, a które przebywają za granicą tylko czasowo, osiąganych ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego), pracy nakładczej, oraz ze stosunku służbowego. Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, i można z niego skorzystać zarówno przy rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia, jak i wyłączenia z progresją.

Rozliczenie dochodów z zagranicy - o czym nie można zapomnieć?

Przy rozliczaniu dochodów osiągniętych poza granicami RP należy je przeliczyć na złotówki wg kursu NBP. Jednak nie to, a ustalenie rezydencji podatkowej bywa najbardziej problematyczne. Zdarza się bowiem, że oba kraje, w których podatnik osiągał przychody, traktuje go w tym samym czasie jako swojego rezydenta do celów fiskalnych. Błędna kwalifikacja przez urzędników, lub samego podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych i/lub nadmiernie obciążyć zobowiązaniem podatkowym.

Co do obowiązku ujawnienia i rozliczenia dochodów zagranicznych, to każdy powinien pamiętać m.in. o art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi, że podanie organowi podatkowemu nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, powodujące narażenie podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (w 2026 r. wysokość jednej stawki dziennej, ustalanej w zależności od czynników takich jak: dochody sprawcy, czy możliwości zarobkowe, może się wahać w granicach od 160,20 zł do 64 080 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Karę grzywny w tej wysokości przewiduje również art. 56d, penalizujący podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w wybranych oświadczeniach związanych z podatkami dochodowymi, także przy zwrocie podatku.



Biuro księgowe Skarbiec Accountancy