Wybór metody opodatkowania PIT wspólnika spółki komandytowej

Zasady opodatkowania osób fizycznych będących wspólnikami tego rodzaju spółki zostały uregulowane w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT).

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, przychody wspólnika z tytułu udziału w tej spółce, które określa art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, są uznawane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. We wspomnianym art. 8 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca wskazuje, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy określać proporcjonalnie do posiadanych przez każdego podatnika udziałów. Jeżeli brak jest dowodów wskazujących inaczej, uznaje się, iż udziały wspólników są równe. W tym samym przepisie zawarto także postanowienie, iż przychody te łączy się z pozostałymi przychodami, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (tzw. skala podatkowa). Zatem w przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku (dochód) podatnika nie przekroczy 85 528 zł, stawka podatku dochodowego będzie wynosiła 18%, natomiast w przypadku przekroczenia tej kwoty, stawka wyniesie 32% od nadwyżki ponad kwotę limitu wskazaną powyżej.

Powyższa zasada jest ograniczona przez art. 8 ust. 1a ustawy o PIT, na podstawie którego nie łączy się z dochodami opodatkowanymi za pomocą skali podatkowej przychodów osiąganych przez podatników, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach wskazanych w art. 30c ustawy o PIT. Przepis ten określa reguły opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.

W celu wybrania tej metody opodatkowania, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT podatnik musi złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o jej wyborze w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Tak dokonane zgłoszenie dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że na wskazanych wyżej zasadach podatnik zawiadomi o rezygnacji z tej metody opodatkowania. Stawka opodatkowania przy podatku liniowym wynosi 19% niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku wyboru tej metody opodatkowania dochodów z udziału w zyskach spółki komandytowej, podatnik traci prawo do wspólnego rozliczenia podatkowego razem z małżonkiem (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT).

W przypadku skali podatkowej problemem może być wyższa stawka po przekroczeniu granicy pierwszego progu podatkowego. Pozbawiony tej wady jest podatek liniowy, jednakże zasady korzystania z tej metody opodatkowania zawierają liczne ograniczenia (m.in. wskazany powyżej brak możliwości wspólnego rozliczenia podatku). Wybór metody opodatkowania będzie zatem zależny od osobistych uwarunkowań każdego podatnika.

Niezależenie od wybranej formy opodatkowania należy pamiętać, iż dochody wypracowane przez spółkę komandytową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być przez jej wspólników opodatkowane na bieżąco w ciągu roku podatkowego, proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów w spółce. Taki sposób rozliczania znajduje oparcie w stanowiskach organów podatkowych (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.10.2016 r., nr IPPB4/4511-966/16-4/GF).

Bartosz Suławko, Młodszy konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o.