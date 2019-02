Poprawa płynności firm - ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.

Od roku 2019 w ustawie o VAT w art. 89a ust. 1a przewidziano skrócenie terminu do zastosowania ulgi na złe długi ze 150 dni do 90. Ulga ta jednak była już znana przedsiębiorcom – w Polsce korzystało z niej średniorocznie kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy podatników. Natomiast zupełnie nową regulacją w polskim porządku prawnym będzie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.