Wykup i sprzedaż samochodu osobowego po leasingu – skutki w PIT

Wykup samochodu po umowie leasingowej – firmowo i prywatnie

Jeżeli samochód był używany w firmie, a następnie firma wykupiła go na potrzeby swojej działalności gospodarczej, to może być on ujęty odpowiednio w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowany.

Z drugiej strony, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, może na swoją firmę podpisać umowę leasingu i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spłacać raty leasingu. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal pozostaje osobą fizyczną – a jej „firma” nie staje się oddzielnym bytem prawnym. Dlatego w praktyce możliwe jest, żeby po zakończeniu spłaty rat leasingowych osoba fizyczna wykupiła samochód na swoje cele prywatne.





W tym miejscu powstaje jednak pierwsze pytanie – co dzieje się z ratami leasingu, które wcześniej były kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa? Czy skoro raty płaciła firma, a następnie pojazd wykupiła osoba fizyczna, to musi coś zwracać?

Sprzedaż samochodu po umowie leasingowej

Jeżeli firma płaciła raty leasingowe, a następnie wykupiła pojazd - może go sprzedać. Jednak w tej sytuacji musi liczyć się z opodatkowaniem, a jeżeli jest podatnikiem podatku VAT, to również z 23% podatkiem od towarów i usług. Dlatego wiele osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na płacenie rat leasingu jako „firma”, a następnie wykup i sprzedaż pojazdu jako „osoba fizyczna”. Przy przyjęciu takiego modelu, samochód nie trafi w środki trwałe przedsiębiorstwa, a następnie sprzeda go jego właściciel, czyli osoba fizyczna. Co jednak dzieje się z podatkiem dochodowym?

W tej kwestii, według większości opracowań i interpretacji można uznać, że jeżeli odsprzedaż auta nastąpi co najmniej po 6 miesiącach od jego zakupu, nie będzie konieczności poniesienia kosztów podatku dochodowego. Co więcej, wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe nie będą musiały być w żaden sposób korygowane. Postawą ma być przede wszystkim art. 10 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. z dnia 2019.07.25)) stwierdzający, że źródłem przychodu będzie odpłatne zbycie ruchomości nienastępujące w ramach wykonywania działalności gospodarczej, tylko jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Interpretacje podatkowa - czyli przepisy w praktyce

Ciekawą interpretacją indywidualną, opisującą skutki podatkowe wykupu samochodu od leasingodawcy i jego późniejszej sprzedaży w uporządkowany i kompleksowy sposób, jest pismo Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2017 r., w sprawie 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU. Interpretacja dotyczy sprzedaży pojazdu w 2020 roku i jest aktualna.

Drugą, jedną z najnowszych, interpretacją podatkową w zakresie tematu leasingu, wykupu i sprzedaży, jest interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sprawie 0113-KDIPT2-1.4011.348.2020.1.DJD, wydana już na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej - z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W obu przypadkach należy jednak pamiętać, że są to stanowiska w sprawach indywidualnych i mogą stanowić wskazówkę do postępowania, nie jednak jako źródło powszechnie obowiązującego prawa.

Stan faktyczny (interpretacja 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU)

Wnioskodawca przedstawił swoja sytuację, w której chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, do celów związanych z działalnością gospodarczą. Raty leasingowe będą księgowane w ramach kosztów prowadzonej działalności, jednak po zakończeniu umowy w 2020 roku chce wykupić samochód (nabyć go) jako osoba fizyczna i nie wykorzystywać go dalej w działalności gospodarczej, ale przeznaczyć na cele osobiste i prywatne. Następnie zamierza samochód sprzedać (po co najmniej 6 miesiącach od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi wykup).



Stanowisko podatnika i organu

Wnioskodawca przedstawił stanowisko, że wykup i przekazanie pojazdu w jego ocenie nie będzie związane z działalnością opodatkowaną, nie będzie dokonywał odliczenia podatku naliczonego z faktury wykupu. Uważa, że zgodnie z art. 14 ust. 2 i 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. z dnia 2019.07.25)), kwota uzyskana przy sprzedaży pojazdu nie będzie stanowiła przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży nie powstanie, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie wymaganego czasu (pół roku po upływie miesiąca sprzedaży). Dodatkowo, wykupienie samochodu w jego ocenie nie stanowi konieczności zmiany w rozliczonych ratach leasingowych, które nadal będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, jeżeli spełniały warunki celowości. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Stan faktyczny (interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.348.2020.1.DJD

Wnioskodawca to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza w 2020 roku zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, wykorzystywany w celach działalności gospodarczej oraz prywatnych. Będzie odliczał 50% podatku VAT oraz zaliczał faktury do kosztów uzyskania przychodów. Na zakończenie chce wykupić pojazd na działalność gospodarczą, ale planuje wykorzystywać pojazd tylko do celów prywatnych. Nie ujmie ostatniej raty leasingowej ani faktury dotyczącej wykupu w kosztach.



Stanowisko podatnika i organu

Zdaniem wnioskodawcy samochód stanie się składnikiem jego majątku prywatnego, a więc sprzedając go potem, nie będzie kwalifikować go jako przychodu z działalności gospodarczej. A jeżeli zbycie nastąpi po upływie określonego w przepisie czasu, nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym. Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

