Koszty w transporcie międzynarodowym

Transport międzynarodowy – podróże służbowe

Wraz z wejściem w życie art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców, kwestia podróży służbowych kierowców wykonywujących zadania służbowe w międzynarodowych przewozach drogowych stała się nieco niejasna. Na szczęście zmiana ta nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez przedsiębiorców.

Interpretacja KIS

Kierowca wykonujący usługi transportowe za granicą w ramach własnej działalności gospodarczej, wyraził wątpliwość co do prawa do odliczenia diety z tytułu podróży służbowych. Chcąc upewnić się, że zmiana przepisów nie wpłynęła negatywnie na jego sytuację zwrócił się z pytaniem do Dyrektora KIS – podkreślając, że chodzi mu o diety w wysokości określonej przez ministra pracy i polityki społecznej, przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

Zdaniem Dyrektora KIS nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców nie wpłynęły na możliwość potrącania diet przez przedsiębiorców. Ważne jest tylko, aby diety były związane z uzyskaniem przychodów i nie przekraczały limitów określonych przez ministra pracy. Organ podkreślił także, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, odliczenie diet dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących jest ograniczone do kwot, które nie mogą przekroczyć wysokości diet przysługujących pracownikom.

Dodatkowo fiskus zwrócił uwagę na różnice w regulacjach dotyczących pracowników i przedsiębiorców. W przypadku pracowników cel podróży służbowej jest określany przez pracodawcę w poleceniu odbycia podróży. W przypadku przedsiębiorców istotnym kryterium uznania wyjazdu za podróż służbową jest bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dyrektor KIS wyjaśnił również, że odwołanie się w przepisach ustawy o PIT do pojęcia pracownika w kontekście osób prowadzących działalność gospodarczą jest używane tylko po to, aby ograniczyć kwotę diety, a nie aby regulować samą zasadę możliwości stosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów.

Przedsiębiorca a pracownik

Należy wyraźnie podkreślić odmienny charakter regulacji w przypadku pracownika i przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Jak już wspomniano, pracownikowi cel podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej.

Należy zatem przyjąć, że odesłanie w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT do pojęcia pracownika może mieć zastosowanie jedynie w kontekście ograniczenia wysokości diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą – przepis ten nie dotyczy więc zasady dopuszczalności zastosowania regulacji do podmiotów, o których w nim mowa.

Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom wynikających z rozporządzenia.

Patrycja Dominiczak, Kancelaria Mentzen