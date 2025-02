Jak podwyższyć sobie pensję netto bez zmiany brutto? Proste: wystarczy wniosek lub oświadczenie do pracodawcy (zleceniodawcy) - nie tylko na PIT-2

Pracownicy w 2025 roku (podobnie jak w poprzednich latach) mają możliwość składania pewnych wniosków i oświadczeń, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto. Niezrozumiałe przepisy i ciągłe ich zmiany powodują nie tylko chaos, ale i dezinformację wśród pracowników. Jakie zatem wnioski oraz oświadczenia może złożyć pracownik i jakie będą tego konsekwencje?

rozwiń >

Od 2 lat obowiązuje ta sama wersja formularza PIT-2 (wersja 9 - znacznie rozszerzona w porównaniu do poprzednich). Druk ten służy do formułowania oświadczeń i wniosków podatnika (np. pracowników) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).



Dokument ten nawiązujące do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), a w szczególności do:

1) kwoty zmniejszającej podatek 1/12 (art. 31b ust.1),

2) oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu dochodów małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci (art. 32 ust. 3) wniosku o obliczanie podatku osób do 26 roku życia oraz niestosowanie kosztów uzyskania przychodów /tzw. KUP/ (art. 32 ust. 6),

4) oświadczenia o stosowanie podwyższonych KUP (art. 32 ust. 7),

5) wniosku o rezygnację ze stosowania KUP 50% (art. 32 ust. 8).

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Oświadczenia i wnioski mogą być złożone przez podatnika na druku PIT-2, jeśli nie złożył on oświadczeń i wniosków w inny sposób wskazany przez płatnika. Płatnik może bowiem wyznaczyć inny sposób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy).

Zaliczka na podatek dochodowy może być pomniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Na podstawie oświadczenia podatnik wskazuje zakład pracy, który jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę: 300 zł (1/12), 150 zł (1/24) lub 100 zł (1/36). Złożyć dokument może do maksymalnie trzech płatników. Należy jednak pamiętać, że pomimo swobody wyboru płatników uprawnionych do pomniejszenia zaliczki i korzyści, jaka z tego płynie dla wieloetatowców, to nie z każdego tyt. zatrudnienia pracownik powinien skorzystać z 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wynika to ze względu na kwotowy miesięczny limit ich zastosowania, który wynosi 300 zł. Niezasadne zastosowanie takiej kwoty u więcej niż jednego płatnika będzie skutkowało niedopłata podatku w zeznaniu rocznym.



Warty uwagi jest również przypadek, kiedy pracownik – emeryt, pobiera świadczenie np. z ZUS. Wtedy ulgę podatkową, zazwyczaj, w pierwszej kolejności rozlicza zakład ubezpieczeń społecznych.



Oświadczenie w zakresie kwoty zmniejszającej podatek można złożyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części C lub D formularza PIT-2.

Oświadczenie w części C składa się zakładowi pracy oraz płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT (np. zleceniodawcy, zamawiającemu dzieło).

Natomiast oświadczenie w części D składa się rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

Ważne Kiedy złożyć PIT-2 Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, ale nie ma przeszkód, by złożyć go w dowolnym innym momencie. Oświadczenia złożone przed 1 stycznia 2023 r. wciąż są ważne, o ile nie zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość zaliczek. I - jak podkreśla MF - nie ma obowiązku ich odnawiania.

Wspólne opodatkowanie

Kolejnym oświadczeniem mającym wpływ na wysokość wynagrodzenia jest wspólne opodatkowanie dochodów. Jeśli dochody podatnika nie przekroczą 120 000 zł i małżonek (lub dziecko) nie będą mieli żadnych dochodów, wtedy wysokość podatku będzie obliczana ze stawki 12% we wszystkich miesiącach podatkowych oraz pomniejszana o tzw. ulgę podatkową w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej. Natomiast jeśli jednak dochody przekroczą tę granicę, ale dochody małżonka lub dziecka nie przekroczą 120 000 zł, to za wszystkie miesiące zostanie pobrana zaliczka w wysokości 12%.



Pracownik może wspólnie rozliczyć się z dzieckiem, jeśli samotnie je wychowuje i spełni pewne warunki:

- sprawuje opiekę nad dzieckiem małoletnim tj. do ukończenia 18 r.ż. bez względu na dochód oraz jego wysokość,

- sprawuje opiekę nad dzieckiem, który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- sprawuje opiekę nad dzieckiem do 25 roku życia, uczącym się.

Ważne Pracownik nie może jednak rozliczyć się wspólnie dzieckiem, które nie ukończyło 18 lat, ale zawarło związek małżeński lub jeśli on lub dziecko prowadzi działalność gospodarczą na ryczałcie, czy podatku liniowym.

Oświadczenie w zakresie wspólnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem) można złożyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części E formularza PIT-2. Oświadczenie w części E można złożyć zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną.

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 250 zł lub 300 zł miesięcznie w zależności od miejsca zamieszkania. Podwyższone KUP (300 zł) przysługuje gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Oczywiście przepisy nie definiują, co dokładnie należy rozumieć pod sformułowaniem „miejscowość, w której znajduje się zakład pracy”, natomiast na pomoc przychodzą orzecznictwa sądów wskazujące, że jest to miejscowość, w której pracownik rzeczywiście tę pracę świadczy (NSA wyrok z 3 marca 2016 r.).



Dodatkową możliwością pracownika jest również złożenie wniosku o rezygnację z kosztów uzyskania przychodów. Pracodawca w takiej sytuacji oblicza zaliczki na podatek nie stosując KUP najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.



Pracownikom – twórcom w sytuacji przeniesienia praw autorskich utworu lub dzieła na pracodawcę, przysługują 50% koszty uzyskania przychodów. Limit dla twórców i artystów wynosi w 2024 roku 120 000 zł. Mają oni jednak możliwość złożenia wniosku o niestosowanie tzw. kosztów autorskich.



Oświadczenie w zakresie podwyższonych kosztów pracowniczych można złożyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części F formularza PIT-2.

Natomiast wniosek o rezygnację z 50% kosztów można złożyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części I formularza PIT-2.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracownicy do 26 roku życia

Pracownik do ukończenia 26 roku życia ma prawo skorzystać z tzw. ulgi dla młodych. Polega ona na tym, że przychód podatnika do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym jest zwolniony z opodatkowania. Ma on jednak możliwość również zrezygnować z tej ulgi, składając wniosek (w części H formularza PIT-2) o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku.

Ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót

Innymi przychodami zwolnionymi z opodatkowania do limitu wypomnianego powyżej są także: ulga na powrót, ulga dla rodziców dzieci 4+ oraz ulga dla seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 152-154). Podatnik składa pracodawcy oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.



Oświadczenia w zakresie tych zwolnień można złożyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części G formularza PIT-2. Oświadczenie w części G składa się płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, oraz z zasiłku macierzyńskiego

Jeśli pracownik przewiduje, że jego dochody podlegające opodatkowaniu w ciągu roku podatkowego nie przekroczą 30 000 zł, może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek, a podatnik oblicza zaliczki bez pomniejszenia. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli dochód przekroczy 30 000 zł, to od nadwyżki podatek zostanie pobrany bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek.



Wniosek w zakresie niepobierania zaliczek na podatek można złożyć w części J formularza PIT-2. Wniosek w części J może być złożony zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT (np. zleceniodawcy, zamawiającemu dzieło).

Ważne PIT-2 dla pracowników, zleceniobiorców i innych podatników Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że od dwóch lat większa liczba podatników może składać PIT-2. Zarówno pracownicy zatrudnieni na etacie, jak i zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, menadżerowie na kontraktach oraz osoby odbywające praktykę absolwencką lub staż uczniowski. W ten sposób osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą dostać większą wypłatę netto już w trakcie roku, zamiast czekać na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym. PIT-2 mogą też składać osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną wg skali podatkowej. Mogą oni złożyć PIT-2 u swojego pracodawcy, czy zleceniodawcy.



PIT-2 i stosowne przepisy ustawy o PIT pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Dotyczy to m.in. osób na umowach o pracę, jak i osób na umowach zlecenia. Osoby te mogą podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) między dwóch (po 150 zł) lub trzech płatników (po 100 zł), składając u każdego z nich PIT-2. Dzięki temu nie muszą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach i mogą dostawać wyższe wynagrodzenie na rękę już w trakcie roku podatkowego.

Wnioski po ustaniu zatrudnienia

Jeszcze do niedawna dość spornym tematem było stosowanie wniosków pracownika po ustaniu zatrudnienia. Na szczęście uregulowano ten aspekt w przepisach. Po ustaniu stosunku pracy, płatnik pomija oświadczenia i wnioski złożone przez podatnika z wyjątkiem wniosku o obliczanie podatku osób do 26 roku życia, wniosku o niestosowanie KUP oraz wniosku o rezygnację z 50% KUP. Wynagrodzenie pracownika nie zostanie zaś pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek (nawet jeśli pracownik podczas trwania stosunku pracy złożył takie oświadczenie), a KUP będzie obniżone do kosztów podstawowych – 250 zł.



Justyna Kurbiel, Specjalista ds. kadr i płac, Ekspert prawa pracy



Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: NSA wyrok z 3 marca 2016 r. sygn. Akt II FSK 30/14.