Elektroniczny PIT-8C, PIT-11 i PIT-R do końca stycznia

Przypominamy pracodawcom/płatnikom , że od 2019 r. zmienił się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.

PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.

Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.

Wpłynęło już prawie 22,4 mln informacji, które są niezbędne do udostępnienia podatnikom zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje

Wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R). Jest na to czas do 31 stycznia 2019 r.

Nie zmienia się natomiast termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR – trzeba to zrobić do 31 stycznia. Z kolei informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 28 lutego.

reklama reklama

Przypominamy jednocześnie, że do końca lutego informację o wypłaconych dochodach należy również przesłać podatnikowi.

Formularze można podpisać:

podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;

danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są one składane przez osoby fizyczne

i przesłać:

za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów,

modułu finansowo-księgowego lub

Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Więcej informacji nt. nowych zasad i sposobów przekazywania informacji o dochodach, a także wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w na Portalu Podatkowym

Polecamy: PIT 2019. Komentarz