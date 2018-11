Ulga rehabilitacyjna - wydatki na adaptację mieszkania

Część podatników dokonuje niezbędnym zmian w swoich mieszkaniach lub budynkach mieszkalnych w celu przystosowania ich do wymogów związanych z zaistniałą niepełnosprawnością. Co do zasady wydatki tego rodzaju podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, trzeba jednak pamiętać o spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków.