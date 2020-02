Zmiana zasad logowania do usługi Twój e-PIT w 2020 roku

Aktualnie, zgodnie z § 11a rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2367), warunkiem korzystania z portalu podatkowego w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a (usługa Twój e-PiT) i 8 (zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU) rozporządzenia, jest uwierzytelnienie się za pomocą:

1) danych podatkowych – tj.:

a) identyfikatora podatkowego – czyli NIP i daty urodzenia podatnika albo numeru PESEL,

b) kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy,

c) kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu rozporządzenia,

albo

2) profilu zaufanego podatnika.

Jest to zatem katalog zamknięty uwierzytelniających danych podatkowych, pozwalających na logowanie do usługi Twój e-PIT na portalu podatkowym.

Omawiany projekt rozporządzenia ma dokonać zmiany w ww. § 11a dotyczącej określenia tych uwierzytelniających danych podatkowych.

Przepis § 11a ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia ma otrzymać następujące brzmienie:

W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a i 8, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie:

„1) przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty;”.

Będzie to więc katalog otwarty uwierzytelniających danych podatkowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu „zmiana ma na celu udostępnienie podatnikom udoskonalonej usługi „Twój e-PIT”, charakteryzującej się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach. Zwiększenie poziomu zabezpieczeń w mechanizmie autoryzacji w portalu podatkowym wzmocni ochronę danych podatkowych przed nieuprawnionym dostępem.”

Minister finansów na podstawie dotychczasowej praktyki uznał, że niecelowe z perspektywy jakości i bezpieczeństwa udostępnianych usług – jest wyszczególnianie w rozporządzeniu katalogu danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia.

Zdaniem resortu finansów mechanizm autoryzacji do portalu podatkowego (tu w szczególności do usługi Twój e-PIT) powinien być dostosowywany do aktualnych potrzeb i wymagań bezpieczeństwa. Stąd propozycja określenia szerokiego (otwartego) katalogu danych, które mogą służyć uwierzytelnieniu. Dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy skarbowej powinny decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać w systemie żeby uzyskać dostęp do ww. usługi.

Omawiana zmiana ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ministrowi finansów zależy na jak najszybszym dostosowania systemów informatycznych (portalu podatkowego) do nowych zasad autoryzacji.

Jak poinformowało naszą redakcję Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów:

Do usługi Twój e-PIT tak jak w poprzednim roku, będzie się można zalogować za pomocą danych uwierzytelniających lub za pomocą profilu zaufanego.

W tegorocznej usłudze nastąpi jedynie zmiana na etapie uwierzytelnienia się do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z poprzedniego roku wynosi 0 (zero) podatnik, który będzie chciał się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (aby przygotować wspólne rozliczenie) będzie podawać dodatkowo imię ojca małżonka.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego