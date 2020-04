Danina solidarnościowa w czasie epidemii

Termin rozliczenia podatku PIT i daniny solidarnościowej za 2019 r. zbiegł się w czasie z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2. W związku z tym, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą złożenie rocznej deklaracji PIT po ustawowym terminie 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca[1] nie pociągnie za sobą konsekwencji karnoskarbowych dla podatnika. Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19[2] (wprowadzająca omawiane przepisy) nie reguluje jednak kwestii odroczenia płatności podatku, nie odnosi się także do daniny solidarnościowej. Co to oznacza dla podatników?

Odpowiedzialność karnoskarbowa a odsetki za zwłokę

Podatnik zalegający z zapłatą podatku ponosi ryzyko zarówno na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (sankcje karnoskarbowe) jak i na gruncie Ordynacji podatkowej (ryzyko naliczenia odsetek od zaległości podatkowej).

Są to dwa odrębne rodzaje odpowiedzialności – podatnik nie musi popełnić wykroczenia czy przestępstwa skarbowego, żeby powstała u niego zaległość podatkowa, od której musi zapłacić odsetki – i na odwrót.

Co daje Tarcza Antykryzysowa?

Zgodnie z art. 15zzj ustawy COVID-19 złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Innymi słowy, zapłata podatku oraz złożenie deklaracji po terminie, ale do dnia 1 czerwca1, wywołuje takie same skutki prawne jak złożenie tzw. czynnego żalu – który uwalnia podatnika od odpowiedzialności karnoskarbowej.

W związku z tym korzyść (wynikająca bezpośrednio z Tarczy Antykryzysowej) dla podatnika rozliczającego PIT za 2019 r. polega na tym, że nie poniesie on konsekwencji karnoskarbowych z tytułu nieterminowego złożenia deklaracji.

Dodatkowo, w przypadku rozliczenia PIT Minister Finansów na mocy Rozporządzenia z dnia z dnia 23 kwietnia 2020 r.[3] zarządził zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. Należy jednak pamiętać, że Rozporządzenie (podobnie jak ustawa COVID-19) nie obejmuje swoim zasięgiem odsetek od nieuregulowanej w terminie daniny solidarnościowej.

Co zatem z daniną solidarnościową?

Z przepisów Tarczy Antykryzysowej nie wynika, aby rezygnacja z sankcji karnoskarbowych dotyczyła składanych po terminie deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej. Również Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2020 r. nie obejmuje swoim zakresem podatników zobowiązanych do zapłaty daniny solidarnościowej.

Tym samym w zakresie rozliczenia daniny solidarnościowej nic się nie zmieniło – termin na rozliczenie daniny solidarnościowej za 2019 r. upływa już 30 kwietnia. Zatem podatnicy, którzy rozliczą się po tym terminie powinni nie tylko pamiętać o zapłacie odsetek od zaległości, ale także musza się liczyć z ewentualnymi konsekwencjami karnoskarbowymi.

Dostępne rozwiązania?

Szczególnym rozwiązaniem jest nowa ulga IP BOX. Brzmienie regulacji dotyczących ulgi pozwala uznać, że dochody rozliczane w ramach preferencyjnego opodatkowania stawką 5% nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy opodatkowania z tytułu daniny solidarnościowej. Jeśli zatem przedsiębiorca już dzisiaj jest w stanie uznać, że część jego dochodu stanowi tzw. kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to w tym zakresie dochód ten może wyłączyć z zakresu daniny solidarnościowej. Jest to zatem temat, którym warto się zainteresować w tych ostatnich dniach kwietnia.

Tomasz Wróbel, Piotr Adamski, Business Tax Professionals

[1] Data określona w Tarczy Antykryzysowej – 31 maja to niedziela, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca.

[2] Ustawa z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), dalej: Ustawa COVID-19.

[3] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 728).