Twój e-PIT 2021 - jak się zalogować?

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy to nowa funkcjonalność (serwis internetowy) uruchomiona 1 lutego 2021 r. na Portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl). Portal podatkowy, to system teleinformatyczny administracji skarbowej (współtworzony przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów) służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

e-Urząd Skarbowy ma być ogólnodostępnym internetowym kanałem komunikacji między podatnikami a urzędami skarbowymi.





W pierwszym etapie (od 1 lutego 2021 r.) e-Urząd Skarbowy oferuje:

Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)

Integrację z usługą Twój e-PIT

Informację o nałożonych mandatach

Dostęp do aplikacji e-mikrofirma

PIT, CIT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresiePIT,CIT, VAT PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej,opłatyskarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online

Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach wdrażania e-Urzędu Skarbowego to m.in.:

e-zaświadczenia

integracja z serwisem e-TOLL

usługi dla notariuszy i komorników sądowych

usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw

Dla podatników PIT najważniejszą informacją jest to, że na e-Urząd Skarbowy podatnik (osoba fizyczna) znajdzie m.in. Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38).

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT trzeba najpierw zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy.

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego ?

Można to zrobić na 3 sposoby:

1) przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;

Logując się w ten sposób podatnik ma dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

2) danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów);

Logując się w ten sposób podatnik ma dostęp do do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego są niedostępne.

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, podatnik musi wpisać w formularz internetowy:

PESEL albo NIP i datę urodzenia,

kwotę przychodu z deklaracji za 2019 r. - kwota 1 ,

, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2020 r.) - kwota 2,

i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2019 r. - kwota 3.

Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel

3) przez aplikację mObywatel

Logując się w ten sposób podatnik ma dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych. Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybierz Twój e-PIT.

Jakie kwoty trzeba wpisać logując się do e-Urzędu Skarbowego?

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udzieliły wyjaśnień odnośnie kwot, które trzeba wpisywać przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego (a tym samym do usługi Twój e-PIT) w 2021 roku.

Kwota 1, czyli kwota przychodu z deklaracji za 2019 r., została wpisana przez Podatnika lub Małżonka (przy wspólnym rozliczeniu) w rocznym zeznaniu PIT za 2019 r. w jednej z następujących pozycji:

Podatnik

Typ deklaracji Nr pozycji PIT-28 (22) poz. 46 PIT-36 (27) poz. 59, 61, 116, albo poz. 60, 62, 173 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek PIT-36L (16) poz. 20 albo poz. 25 PIT-37 (25) poz. 62, albo poz. 93 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek PIT-37 (26) poz. 36, 38, 69, albo poz. 37, 39, 102 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek PIT-38 (13) poz. 23 PIT-38 (14) poz. 24, albo poz. 34 PIT-39 (9,10) poz. 20 PIT-40A (19) poz. 38 albo 40

Jeśli za 2019 r. podatnik nie składał PIT albo w złożonym PIT nie wykazał przychodów – to ze względów bezpieczeństwa podatnik nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego, logując się przy pomocy kwoty przychodów. Może natomiast zalogować się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Małżonek

Typ deklaracji Nr pozycji PIT-28 (22) poz. 46, PIT-36 (27) poz. 59, 62, 116, albo poz. 60, 62, 173 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek, PIT-36L (16) poz. 20 albo poz. 25 PIT-37 (25) poz. 62, albo poz. 93 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek PIT-37 (26) poz. 36, 38, 69, albo poz. 37, 39, 102 jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek, PIT-38 (13) poz. 23 PIT-38 (14) poz. 24, albo poz. 34 PIT-39 (9, 10) poz. 20 PIT-40A( 19) poz. 38 albo 40

Jeśli za 2019 r. twój małżonek nie złożył PIT albo w złożonym PIT nie wykazał przychodów – wpisz 0 (zero).

Kwota 2, czyli jedna z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11) za 2020 r., którą otrzymał Podatnik lub jego Małżonek (przy wspólnym rozliczeniu), w jednej z następujących pozycji:

Podatnik

Typ deklaracji Nr pozycji PIT-8C (9) poz. 24 albo 26 albo 28 albo 30 albo 32 albo 38, PIT-8C (10) poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37, PIT-11 (25) poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88 PIT-11 (26) poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88 PIT-40A/11A (19) poz. 38 albo 40 albo 45, PIT-40A/11A (20) poz. 36 albo 38 albo 43, PIT-R (19,20) poz. 60

Trzeba wpisać jedną kwotę, która jest większa niż 0 (zero) albo zalogować się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Małżonek

Typ deklaracji Nr pozycji PIT-8C (9) poz. 24 albo 26 albo 28 albo 30 albo 32 albo 38, PIT-8C (10) poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37, PIT-11 (25) poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88 PIT-11 (26) poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 47 albo 51 albo 55 albo 59 albo 62 albo 64 albo 75 albo 77 albo 79 albo 81 albo 83 albo 84 albo 85 albo 86 albo 87 albo 88 PIT-40A/11A (19) poz. 38 albo 40 albo 45, PIT-40A/11A (20) poz. 36 albo 38 albo 43, PIT-R (19,20) poz. 60

Jeśli twój małżonek nie otrzymał informacji od płatnika – wpisz 0 (zero).

Kwota 3, czyli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2019 r., została zapisana w:

Typ deklaracji Nr pozycji PIT-28 (22) poz. 123 albo 124, PIT-36 (27) poz. 364 albo 366, PIT-36L (16) poz. 119 albo 120, PIT-37 (25) poz. 114 albo 121, PIT-37 (26) poz. 123 albo 130, PIT-38 (13) poz. 37, PIT-38 (14) poz. 48 PIT-39 (9,10) poz. 34 PIT-40A (19) poz. 48 albo 49 albo 50,

W przypadku podatnika - wpisz kwotę, która jest większa niż „0” (zero). Jeżeli twoja kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikacje mObywatel. Więcej o login.gov.pl.

W przypadku małżonka – kwota może wynosić 0 (zero), ale dodatkowo, dla uwierzytelnienia, podaj imię ojca twojego małżonka.

Twój e-PIT 2021 i e-Urząd Skarbowy - pytania i odpowiedzi

Czy do zatwierdzenia zeznania jest potrzebne założenie konta na stronie podatki.gov.pl?

Nie ma potrzeby zakładania konta na stronie podatki.gov.pl.

Kiedy nie trzeba się logować i akceptować zeznania w ramach usługi Twój e-PIT?

Podatnik, który wybiera sposób rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za 2020 r. w usłudze Twój e-PIT i nie chce skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian nie musi się logować i akceptować zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

Automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36. W tym wypadku podatnik samodzielnie składa zeznanie. Może to zrobić w usłudze Twój e-PIT, jak również w inny sposób, elektronicznie lub papierowo.

Ministerstwo Finansów i KAS zachęcają podatników w każdym przypadku do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych, np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.

Jak może skorzystać z usługi Twój e-PIT podatnik, który swoją pierwszą pracę podjął w 2020 r. i nie ma danych niezbędnych do zalogowania się do usługi przy pomocy danych uwierzytelniających tj. kwoty przychodu za 2019 r.?

W tej sytuacji podatnik nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego poprzez podanie danych podatkowych . Może zalogować się przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku, jeśli ma kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty „0” i nie ma profilu zaufanego (PZ) lub bankowości elektronicznej? Czy może to zrobić przez e-Deklaracje lub papierowo? W jaki sposób powinien podpisać się w e-Deklaracjach?

Jeśli podatnik nie ma możliwości założenia PZ, nie korzysta z bankowości elektronicznej, ani nie dysponuje kwotą przychodów, kwotą nadpłaty albo kwotą do zapłaty, które są niezbędne do zalogowania do usługi Twój e-PIT, to może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje. Podatnik podpisuje PIT-OP kwotą przychodu z zeznania za rok 2019 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).