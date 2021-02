Nowe usługi na portalu podatkowym MF (e-Urząd skarbowy)

Czym jest portal podatkowy MF i KAS?

Portal podatkowy (www.podatki.gov.pl) to system teleinformatyczny administracji skarbowej (współtworzony przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów) służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taką definicję podaje art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej. Portal podatkowy ma wspierać podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych i ułatwiać proces realizacji tych obowiązków.

Portal podatkowy - zmiany 2021 (e-Urząd skarbowy)

Opublikowany 9 lutego 2021 r. na projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego ma na celu rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na portalu podatkowym (podatki.gov.pl).





Projektowane zmiany zakładają poszerzenie zakresu usług udostępnianych na podstawie § 1 rozporządzenia o dostęp do:

1) aplikacji e-mikrofirma (bezpłatnej aplikacji do generowania i wysyłania plików JPK, które obecnie stanowią element deklaracji VAT);

2) dokumentacji znajdującej się w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP);

3) wykazu mandatów karnych egzekwowanych przez naczelników urzędów skarbowych;

4) składania i dostępu do historii złożonych:

a) zawiadomień o popełnieniu czyny zabronionego (czynny żal),

b) zawiadomień o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR),

c) pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz innych pism (stosownie do postępu prac nad opracowaniem wymaganych kreatorów umożliwiających składanie poszczególnych pism);

5) informacji o numerze mikrorachunku podatkowego;

6) płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności;

7) złożonych dokumentów;

8) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku.

Zmiany w logowaniu do portalu podatkowego



Zmiana w § 11a i dodanie § 11b rozporządzenia umożliwią udostępnienie zainteresowanym dostęp do systemu po uwierzytelnieniu przy pomocy dodatkowych sposobów uwierzytelniania, za pomocą serwisu login.gov.pl (tj. profilu zaufanego, profilu osobistego, publicznej aplikacji mobilnej i węzła krajowego). Jednocześnie po każdorazowym uwierzytelnieniu umożliwiony zostanie dostęp do historii wszystkich logowań.

Nowe usługi portalu podatkowego to nie nowe obowiązki podatników

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego projektu, proponowane zmiany zmierzają do ułatwienia podatnikom i innym podmiotom załatwianie spraw i dostępu do danych, które dotyczą tych podmiotów, a które znajdują się w posiadaniu organów KAS.

Podstawę prawną dla wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności w ramach systemu teleinformatycznego administracji skarbowej są obowiązujące przepisy ustawowe, które nakładają określone obowiązki lub przyznają określone prawa. Zmiany wprowadzone do rozporządzenia nie wpływają zatem na zakres tych obowiązków czy praw. Celem tych zmian jest jedynie ułatwienie sposobu wykonywania tych obowiązków, jak np. składanie deklaracji i dokonywanie płatności podatków, oraz korzystania z praw, takich jak dostęp do danych i dokumentów zawartych w CRP-KEP (zbieranych na etapie rejestracji podatników i płatników).

Projektodawcy zwracają uwagę, że niektóre z wymienionych usług są obecnie dostępne dla m.in. podatników. Dotyczy to m.in. aplikacji e-mikrofirmy, która umożliwia wykonywanie obowiązków z zakresu podatku od towarów i usług (składanie deklaracji VAT oraz plików JPK, w tym dostęp do złożonych plików JPK przy pomocy tej aplikacji). Aplikacja ta spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawowych umożliwiając poprawne wykonywanie obowiązków podatkowych.

Przyłączenie aplikacji e-mikrofirma do portalu podatkowego oznacza integrację różnych narzędzi informatycznych dostępnych dla podatników w ramach systemu teleinformatycznego określanego w Ordynacji podatkowej mianem „portalu podatkowego” stanowiącego system teleinformatyczny organów administracji skarbowej, którego zakres nie został precyzyjnie określony ustawowo.

Ordynacja podatkowa w art. 3 pkt 14 określa jedynie przykładowy katalog spraw załatwianych w portalu podatkowym poprzez wskazanie, że portal podatkowy służy w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism. Zakres spraw załatwianych w portalu podatkowych i zakres korzystania z portalu podatkowego jest określany w drodze rozporządzenia. Portal podatkowy może zatem stanowić dodatkowy kanał komunikacji z podatnikami i innymi podmiotami obok wymienionych w przepisach odrębnych, o ile przesądzone to zostanie we właściwym rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozwój portalu podatkowego - Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy, co dalej?

Wdrożenie nowych usług proponowanych w omawianym projekcie stanowi drugi etap rozbudowy systemu teleinformatycznego administracji skarbowej. Wdrożenie tego etapu będzie oznaczać, że portal podatkowy w znaczeniu jaki nadaje mu Ordynacja podatkowa (portal podatkowy sensu largo) składał się będzie z trzech komponentów, tj.:

1) portalu podatkowego sensu stricto, do którego zastosowanie znajdują § 2-11 rozporządzenia;

2) usługi Twój e-PIT, do której dostęp został uregulowany w § 11a rozporządzenia;

3) usług wprowadzonych w ramach niniejszego projektu (określanych od strony projektowej jako „e-Urząd Skarbowy”), do których dostęp został uregulowany w dodawanym § 11b rozporządzenia.

W perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest wdrażanie kolejnych funkcjonalności systemu teleinformatycznego administracji skarbowej (portalu podatkowego sensu largo) i dalszą integrację różnych rozwiązań informatycznych w ramach jednego systemu pn. e-Urząd Skarbowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że wdrożenie niektórych funkcjonalności nowego systemu teleinformatycznego, których celem jest m.in. umożliwienie automatycznego załatwiania spraw przez organy KAS, poprzedzone zostanie wprowadzeniem zmian ustawowych.

Projektowane rozporządzenie ma wejść wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Warto podkreślić, że usługi wskazane w omawianym projekcie już zostały wdrożone na portalu podatkowym od 1 lutego 2021 r. o czym Ministerstwo Finansów szeroko informowało (zob. e-Urząd Skarbowy od 1 lutego 2021 r.). Trudno zatem pozytywnie ocenić fakt, że omawiany projekt rozporządzenia dopiero przechodzi procedurę legislacyjną (aktualnie jest na etapie konsultacji publicznych).

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego