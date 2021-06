Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

Wpłaty do PPK. Kiedy zaliczka na PIT?

Przychód z tytułu sfinansowanej przez pracodawcę wpłaty do PPK powstaje w chwili przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej. Oznacza to, że zaliczka na podatek od tej wpłaty powinna zostać pobrana przez pracodawcę (płatnika) dopiero po przekazaniu środków do instytucji finansowej prowadzącej PPK.

Reklama

Jeżeli wypłata wynagrodzenia miesięcznego poprzedzi wpłatę do PPK i pracodawca nie będzie miał już z czego pobrać zaliczki na podatek (w danym miesiącu), to jej nie pobiera. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu powinien doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychów. Może zdarzyć się tak, że pracownik będzie musiał dopłacić podatek przy rozliczeniu rocznym.

Uwaga! Pracodawca nie może pobrać zaliczki przed powstaniem przychodu u pracownika. Oznacza to, że nie ma on możliwości poboru zaliczki przed przekazaniem wpłaty do instytucji finansowej. Pracodawca nie może również dokonać poboru zaliczki w miesiącu następnym po dokonaniu wpłat.

Jeżeli jednak pracodawca skoordynuje swoje działania i wpłata do PPK będzie mieć miejsce łącznie z wypłatą wynagrodzenia, to pobrana zaliczka powinna obejmować łączny przychód ze stosunku pracy z uwzględnieniem wpłat do PPK dokonanych ze środków pracodawcy.

Zaliczka na PIT od wpłaty do PPK - przykład

Reklama

Jeżeli umowa o prowadzenie PPK została zawarta w imieniu i na rzecz pracownika w maju, a pierwsze wynagrodzenie zostanie wypłacone 8. czerwca, to pierwsze wpłaty do PPK naliczone od tego wynagrodzenia powinny zostać dokonane (przekazane do instytucji) w terminie od ich naliczenia i pobrania do 15 lipca (art. 28 ust.1- 4 ustawy o PPK).

Jeżeli pracodawca dokona wpłat do PPK w czerwcu to pracownik uzyska przychód w czerwcu. Zaliczka na podatek powinna zostać zatem pobrana przez pracodawcę w czerwcu, od łącznych przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie będzie miał z czego pobrać zaliczki na podatek w czerwcu (po 8 czerwca do końca czerwca nie dokona żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to jej nie pobiera. W takim przypadku przychód pracownika należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód.

Tylko w sytuacji, gdy wpłata do PPK będzie mieć miejsce łącznie z wypłatą wynagrodzenia, to pobrana zaliczka powinna obejmować przychody ze stosunku pracy z uwzględnieniem wpłat do PPK sfinansowanych przez pracodawcę.

Źródło: www.mojeppk.pl