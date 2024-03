Zerowy PIT. Czasami złożenie go może się opłacać. Sprawdź, w jakich przypadkach i czy powinieneś to zrobić.

Każdy, kto uzyskał w 2023 r. opodatkowany przychód, bez względu na to, jak wysoki, musi w 2024 r. złożyć rozliczenie PIT. Jednak istnieje też grupa podatników, którzy zeznania podatkowego nie muszą składać. To jednak nie oznacza, że nie wolno im tego zrobić. Złożenie zeznania, mimo braku obowiązku, może okazać się korzystne.

Przychodów zwolnionych od podatku nie trzeba rozliczać

Większość podatników doskonale pamięta o tym, kiedy muszą dokonać rocznego rozliczenia podatkowego. Część z nich nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że robią to niepotrzebnie, bo należą do grupy, od której przepisy nie wymagają dokonania rocznego rozliczenia. Jednak to, że tego nie wymagają, nie oznacza, że nie ma sensu tego robić.

Autopromocja

Pierwszą grupą podatników, którzy nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego są ci, którzy uzyskują jedynie przychody zwolnione od podatku. Mogą to być na przykład młode osoby korzystające z tzw. ulgi dla młodych. Jest to zwolnienie przedmiotowe od PIT, które przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) i przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są m.in. przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

e) z zasiłku macierzyńskiego,

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Gdy uzyska się przychody opodatkowane i zwolnione, trzeba złożyć PIT

Jednak fakt, że podatnik korzysta z ulgi dla młodych, nie oznacza, że nie otrzyma od płatnika informacji PIT-11, co może wywoływać dezorientację w zakresie tego, czy w końcu trzeba się rozliczać, czy nie? Istotne jest to, czy przychody objęte zwolnieniem są jedynymi, jakie podatnik w danym roku uzyskał. W przypadku młodego podatnika przychody mogą być wykazane w części E lub części G formularza PIT-11, który przekaże mu płatnik.

W części E zostaną wykazane te przychody, od których płatnik w trakcie roku pobierał zaliczki na podatek, co może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

1) gdy podatnik złożył oświadczenie o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku ulgi dla młodych, albo 2) z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku (sumy kwot wykazanych w poz. 109 i 114), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku.

W tych przypadkach w wierszu 3 wykazuje się przychody uzyskane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz sumą zaliczek na podatek pobranych przez płatnika. Jeśli jednak podatnik w trakcie roku podatkowego ukończył 26 rok życia, to wypełniony mogą być także inne wierze w części E formularza, np. wiersz 1, w którym wykazuje się przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika już po dniu ukończenia 26 roku życia, ale też wiersz 6 (umowa zlecenia), wiersz 10 (praktyki absolwenckie lub staże uczniowskie) lub wiersz 12 (zasiłek macierzyński). Z kolei przychody podatnika do ukończenia 26 roku życia, które w roku podatkowym skorzystały z ulgi dla młodych wykazuje się w części G formularza.

Jeżeli jedyny przychód jaki uzyska podatnik będzie tym korzystającym ze zwolnienia od podatku, to w takiej sytuacji nie będzie on miał obowiązku dokonywania rozliczenia rocznego. Jeżeli jednak uzyska on także przychody podlegające opodatkowaniu, to te trzeba będzie rozliczyć.

Oczywiście ulga dla młodych to nie jest jedyny przychód korzystający ze zwolnienia podatkowego. Podatnicy powinni uważnie prześledzić katalog zwolnień wynikający z art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera ponad 150 pozycji. Wśród nich znajdują się na przykład inne zwolnienia z grupy PIT-0, jak zwolnienie dla powracających, czy dla rodzin 4+. Obok nich można także wskazać na odszkodowania, zadośćuczynienia, zasiłki, dodatki mieszkaniowe czy niektóre wygrane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenia z ZUS i KRUS zwykle nie wymagają rozliczeń

Kolejną grupą podatników, którzy zazwyczaj nie mają obowiązku składania rozliczenia rocznego są emeryci pobierający świadczenia z ZUS bądź z KRUS. Ich przychody są dokumentowane za pomocą formularza PIT-40. Jeżeli emeryt nie uzyskuje innych przychodów, które podlegają opodatkowaniu i nie chce np. przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz OPP, czy też nie planuje skorzystać z ulgi podatkowej, np. termomodernizacyjnej, nie musi składać rozliczenia rocznego.

Złożenie deklaracji zerowej może być ułatwieniem

Rozliczenia nie muszą też oczywiście składać osoby, które w 2023 r. nie uzyskały żadnego przychodu. Każda z osób, które nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego powinna jednak pamiętać, że niezależnie od tego, przepisy nie zabrania jej złożenia tzw. deklaracji zerowej. Złożenie jej może mieć na celu np. uzyskanie zaświadczenia o dochodach niezbędnego przy ubieganiu się o świadczenia socjalne, czy też po prostu pozwoli uniknąć wezwania do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia braku rocznego rozliczenia.



Podstawa prawna

art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)