Twój e-PIT rusza już 15 lutego. W tym roku po raz pierwszy z rozliczenia podatkowego za pomocą tej usługi skorzystają również przedsiębiorcy.

W ramach usługi Twój e-PIT Ministerstwo Finansów udostępni podatnikom zeznania roczne za 2023 rok. Nastąpi to od 15 lutego. Po raz pierwszy obejmą one również przedsiębiorców, dla których deklaracje będą wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy. Dotychczas przedsiębiorcy nie mogli korzystać z tej opcji.

Autopromocja

Dla kogo Twój e-PIT? Usługa dla przedsiębiorców będzie miała ograniczony zakres

Deklaracje podatkowe w Twój e-PIT przygotowane zostaną dla osób rozliczających się według różnych form opodatkowania: skali podatkowej, stawki liniowej czy ryczałtu. W zeznaniach automatycznie znajdą się wyłącznie te dane, które są dostępne dla Ministerstwa Finansów. Na przykład przedsiębiorca, który regularnie wpłaca zaliczki na podatek, będzie miał je uwzględnione. Jeśli podatnik korzystał ze skali podatkowej, w zeznaniu mogą być już wzięte pod uwagę ulgi (takie jak prorodzinna) oraz informacja o przekazaniu 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego, pod warunkiem, że w przeszłości wykorzystywał tę opcję.

Automatycznie nie będą uzupełniane istotne informacje, takie jak przychody czy koszty działalności gospodarczej, urząd skarbowy nie dysponuje bowiem tymi danymi. W związku z tym usługa Twój e-PIT dla przedsiębiorców będzie miała ograniczony zakres i wymagać będzie od nich dalszego samodzielnego wypełniania PIT-u. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie PIT JPK, który umożliwi fiskusowi przygotowanie prawie kompletnego zeznania podatkowego, jednak data wprowadzenia tego rozwiązania jest nieznana.

Gotowane formularze w Twój e-PIT od 15 lutego. Jednak nie wszystkie dane

W bieżącym roku, po zalogowaniu do Twój e-PIT, podatnicy zobaczą przygotowane dla nich formularze. W przypadku rozliczeń według skali podatkowej będą to formularze PIT-36, zawierające informacje o zaliczkach na podatek, ewentualnych ulgach i 1,5% przekazanym na organizacje pożytku publicznego. Pozostałe dane, w tym te dotyczące dodatkowych ulg (takich jak ulga termomodernizacyjna), będą musiały zostać uzupełnione ręcznie. Mimo że usługa Twój e-PIT zostanie aktywowana 15 lutego, zeznania można składać już teraz, lecz będą one traktowane jako złożone w wyżej wymienionym dniu.



Podsumowując, rozszerzenie usługi Twój e-PIT na przedsiębiorców stanowi ważny krok ku automatyzacji procesu składania zeznań podatkowych w Polsce, lecz na obecnym etapie usługa ta posiada pewne ograniczenia.