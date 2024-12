Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie przypomniało o możliwości uzyskania dostępu do konta organizacji przed styczniem 2025 r. Posiadanie konta organizacji umożliwi organizacji złożenie PIT-11 i PIT-4R bez podpisu elektronicznego

Pracodawcy mają obowiązek złożenia dokumentów PIT-11 i PIT-4R do 31 stycznia 2025 r. Organizacje mogą złożyć te dokumenty za pomocą konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania formularzy.

REKLAMA

Autopromocja

Załóż konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym, a w styczniu złóż PIT-11 i PIT-4R bez podpisu elektronicznego

W opublikowanym komunikacie przypomniano, że serwis e-Urząd Skarbowy umożliwia wszystkim organizacjom m.in. spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom, składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika. Użytkownicy konta organizacji mogą wysłać za pomocą e-US m. in. formularze podatkowe PIT-11 i PIT-4R.

Resort finansów przypomniał, że wniosek o dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym można złożyć już teraz. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w styczniu zaczyna się okres zwiększonego zainteresowania nadawania uprawnień osobom, które mają złożyć wyżej wymienione dokumenty. Im szybciej organizacja złoży odpowiedni wniosek, tym szybciej wskazany przez nią użytkownik uzyska dostęp do konta i będzie gotowy na nadchodzące obowiązki podatkowe. Złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem zapewni sprawny i szybki proces przyznania dostępu – przekazała cytowana w komunikacie zastępca dyrektora Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów Maria Chober.

Polecamy Komplet podatki 2025

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym mają dostęp tzw. użytkownicy konta organizacji. By uzyskać taki dostęp, wystarczy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatków i płatników o przyznanie dostępu do konta. Można zawnioskować o dostęp rozszerzony (użytkownik może nadawać i odbierać dostęp innym użytkownikom do konta organizacji za pośrednictwem e-US) lub o dostęp podstawowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji musi zawierać:

- pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,

- pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której mamy udzielić dostępu,

- informację o zakresie uprawnień dla użytkownika (dostęp podstawowy lub rozszerzony).

Więcej informacji nt. dostępów do konta organizacji znaleźć można na stronie: Przyznanie dostępu do konta organizacji. Z informacji opublikowanych na stronie resortu finansów wynika, że z konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym korzysta już prawie 114 tys. organizacji oraz ponad 169 tys. działających w nich osób.