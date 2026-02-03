REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Pracownik znalazł błąd w PIT-11. Czy złożoną informację można skorygować?

Pracownik znalazł błąd w PIT-11. Czy złożoną informację można skorygować?

03 lutego 2026, 08:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Złożenie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego nie oznacza zakończenia działań płatnika związanych z rozliczaniem podatników uzyskujących u niego przychody. Kolejnym krokiem jest przekazanie informacji samym podatnikom, czyli np. pracownikom i zleceniobiorcom. To zaś zazwyczaj wiąże się z pytaniami i uwagami z ich strony.

PIT-11 ma odzwierciedlać stan faktyczny

Płatnicy zakończyli już przekazywanie informacji PIT-11 do urzędów skarbowych, a przed nimi druga tura działań, czyli przekazywanie tych informacji samym podatnikom. Ten okres nieodmiennie wiąże się z jednym pytaniem: czy PIT-11 można skorygować? Dzieje się tak dlatego, że podatnicy po otrzymaniu skierowanych do nich informacji, zauważają w nich błędy i zgłaszają to płatnikom. Jak w takich przypadkach postępować?
Kwestią kluczową, o której należy pamiętać w takich sytuacjach jest to, że informacja PIT-11 ma odzwierciedlać stan faktyczny, jaki wystąpił u podatnika w danym roku podatkowym. Wykazuje się w niej wysokość uzyskanego przez podatnika przychodu, faktycznie pobranych zaliczek na PIT, zastosowanych przez płatnika kosztów uzyskania przychodu oraz potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne. Na ogólnych zasadach, jeżeli płatnik w złożonej informacji PIT-11 popełni błąd, to może ją skorygować. Korektę należy przesłać zarówno do urzędu skarbowego, jak i do podatnika, który, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie mógł na tej podstawie skorygować swoje rozliczenie roczne. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy to sam podatnik zauważy błąd w sporządzonym przez płatnika PIT-11, nie ma możliwości skorygowania go i powinien to zgłosić płatnikowi. Zawsze należy jednak pamiętać o tym, że PIT-11 może z perspektywy podatnika wyglądać na błędny, a jednak być poprawny. Dlaczego tak może być? Chodzi o takie przypadki, jak na przykład ten, gdy informacja nie obejmuje wszystkich wynagrodzeń za cały rok kalendarzowy, bo wypłata za grudzień mogła mieć miejsce w styczniu kolejnego roku. Może również nie zgadzać się kwota kosztów uzyskania przychodów za cały rok – np. koszty zostały uwzględnione tylko za 11 miesięcy pracy. W takich sytuacjach należy podatnikowi wytłumaczyć, że informacja PIT-11 służy do odwzorowania zaistniałego w trakcie roku podatkowego stanu faktycznego, a nie do jego kreowania. Zatem, w informacji PIT-11 składanej za dany rok podatkowy płatnik musi wskazać takie informacje, które odzwierciedlają jego działania jako płatnika, tzn. kwoty faktyczne pobrane w tym roku podatkowym. Konieczność skorygowania sporządzonej informacji nie zachodzi więc w przypadku, gdy odzwierciedla ona zaistniały stan faktyczny (patrz np. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 23024 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.169.2024.3.IR).

Czasami PIT-11 trzeba skorygować

To jednak nie oznacza, że PIT-11 nie powinien być nigdy korygowany. Korekty należy dokonać, ale tylko w tych przypadkach, gdy ma ona na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim sporządzeniu informacji PIT-11. Taki błąd może dotyczyć każdej pozycji i może mieć postać błędu rachunkowego czy oczywistej omyłki, a korekta złożonego w terminie PIT-11 nie wymaga złożenia czynnego żalu. W żadnym razie korekta PIT-11 nie może jednak mieć na celu skorygowania dokonanego rozliczenia podatku. Nie służy jednak do korygowania dokonanego rozliczenia. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z z 24 marca 2020 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.278.2020.1.DJ), gdy z jakiegoś powodu (w tym w wyniku błędu płatnika np. z przyczyn technicznych - co ma miejsce w analizowanej sprawie) przy poborze zaliczek na podatek zostały uwzględnione koszty uzyskania przychodów niższe niż te, które pracownikowi przysługują, w PIT-11 należy wykazać jedynie te zaniżone koszty uzyskania przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że płatnik powinien poinformować pracownika o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie i wskazać, jakie koszty uzyskania przychodów pracownik może wykazać w deklaracji rocznej (…). Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego stanu faktycznego na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek dokonania korekt informacji PIT-11 (…). Wystawione informacje PIT-11 powinny bowiem odzwierciedlać zaistniały stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika - wnioskodawcę - zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.

Podstawa prawna

art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Księgowość
