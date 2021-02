Ulga termomodernizacyjna - faktura wystawiona na oboje małżonków

Pytanie czytelnika portalu Infor:

W rozliczeniu za rok 2020 oboje z mężem możemy skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ istnieje pomiędzy nami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, mamy fakturę VAT za wykonanie instalacji wystawioną na nas oboje. Czyli jeśli faktura jest na 20 tys. to każde z nas odlicza po 20 tys.?





Odpowiedź redakcji:

Z przepisów wynika, że limit ulgi termomodernizacyjnej przysługuje indywidualnie każdemu podatnikowi realizującemu przedsięwzięcia termomodernizacyjne w należących do nich budynkach. W związku z tym, w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, limit dotyczy odrębnie każdego z małżonków, czyli prawo do ulgi termomodernizacyjnej ma każdy z małżonków. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, że każdy z małżonków musi samodzielnie spełniać wszystkie ustawowe warunki uprawniające do ulgi.

Jeżeli więc posiadają Państwo fakturę, tak jak Pani pisze, „za wykonanie instalacji wystawioną na nas oboje”, to ten warunek udokumentowania ulgi jest spełniony dla Pani i dla Pani męża.

Ulga termomodernizacyjna - warunki

Wyjaśnijmy, że ulga termomodernizacyjna, zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna - odlicza ten, kto widnieje na fakturze

Wysokość wydatków, w świetle art. 26h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika (sprzedawcy) i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, a także nazwę (rodzaj), ilość i zakres towarów lub usług, a także ich cenę jednostkową i kwotę należności ogółem.

Wspomniany limit odliczenia w ramach ulgi przysługuje indywidualnie każdemu podatnikowi realizującemu przedsięwzięcia termomodernizacyjne w należących do niego budynkach. Wobec tego, w przypadku gdy podatnicy pozostają w związku małżeńskim, limit ulgi dotyczy odrębnie każdego z małżonków.

A zatem, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi na termomodernizację, jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku – fakturą wystawioną na oboje małżonków.

Jeżeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek na którego wystawiona jest faktura.

Takie podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 sierpnia 2020 roku, nr 0112-KDWL.4011.36.2020.2.TW.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. z dnia 21 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426),

- rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489),

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246).