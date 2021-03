Ulga dla młodych a ulga na dzieci. Jak rozliczyć?

Od kiedy ulga dla młodych?

Przypomnijmy, że ulga dla młodych (tzw. zerowy PIT) obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga podatkowa dla młodych wprowadzona została ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).

Ulga dla młodych - co obejmuje?

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT) oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia (chodzi o umowę zlecenia wymienioną w art. 13 pkt 8 ustawy PIT), otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zwolnienie dotyczy przychodów opodatkowanych skalą podatkową, czyli zasad opodatkowania określonych w art. 27 ustawy PIT.

Limit ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł.

Warto mieć na uwadze, że w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych został poszerzony. W efekcie zmian ulgą zostały objęte dodatkowo przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Ulga dla młodych - jak liczyć wiek?

Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące zasad korzystania z ulgi dla młodych, istotny jest m.in. warunek wieku, który wprowadził ustawodawca. W efekcie z ulgi mogą korzystać jedynie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Co to oznacza w praktyce?

Otóż, warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów.

Jednocześnie, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w wyjaśnienia dotyczących ulgi, mając na uwadze, że w zakresie ustalania wieku art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT nie odsyła do Kodeksu cywilnego, to przy interpretacji zawartego w tym przepisie sformułowania „do ukończenia 26. roku życia” należy stosować ogólne przepisy prawa podatkowego, czyli art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej. Norma ta stanowi, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Powyższe oznacza, że prawo do ulgi dla młodych, przy spełnieniu pozostałych warunków, przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin. Przy czym, do tego terminu nie ma zastosowania art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej. W sytuacji zatem, gdy dzień 26. urodzin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy nie następuje „przesunięcie” daty urodzin na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ulga dla młodych - czy trzeba składać PIT?

Jeżeli chodzi o obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT, należy wyjaśnić, że uzyskanie przychodów objętych w całości ulgą dla młodych samo w sobie nie rodzi obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Dla powstania tego obowiązku muszą wystąpić dodatkowe okoliczność, np. podatnik:

- oprócz przychodów objętych ulgą dla młodych uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT,

- ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,

- ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednio dokonanych odliczeń, do których utracił prawo.

W przypadku wystąpienia okoliczności do złożenia zeznania PIT-36 albo PIT-37, podatnik w składanym zeznaniu wykazuje również przychody objęte ulgą dla młodych.

Kwotę tych przychodów podatnik wpisuje w części zeznania zatytułowanej „Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148”. Część ta ma charakter informacyjny i służy prawidłowemu wypełnieniu pozostałych pozycji zeznania z uwagi na istniejące (wcześniej omówione) zależności między ulgą dla młodych a kosztami uzyskania przychodów, czy składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga dla młodych a ulga na dzieci

Podatnicy objęci ulgą dla młodych mają prawo skorzystać z ulgi na dzieci (ulgi prorodzinnej), która została unormowana przez ustawodawcę w przepisach art. 27f ustawy PIT.

Więcej na temat ulgi na dzieci: Ulga na dziecko - wszystko, co trzeba wiedzieć

Ulga dla młodych a limity w uldze prorodzinnej

W przypadku gdy kwota przysługującego odliczenia w ramach ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu rocznym PIT (z uwagi na zastosowanie ulgi dla młodych), podatnik może otrzymać zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci („dodatkowy zwrot”). Zwrot ten odpowiada różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, nie wyższą jednak niż limit dodatkowego zwrotu.

Limit zwrotu wyznacza suma składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne:

1) podlegających odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy PIT, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (objętych ulgą dla młodych).

A zatem, jak wyjaśnia resort finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 14 kwietnia 2020 r., jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał przychody objęte ulgą dla młodych, to nawet w sytuacji gdy nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Ulga dla młodych a rozliczenie z małżonkiem

Roczny limit ulgi dla młodych, począwszy od 1 stycznia 2020 r. (w odniesieniu do przychodów uzyskanych od tego dnia) wynosi 85 528 zł.

Limit w tej wysokości przysługuje podatnikowi. Oznacza to, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) - limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi.

Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394),

- ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).