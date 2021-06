Ulga konsolidacyjna - dla kogo i na jakich zasadach?

Ulga konsolidacyjna (ulga na fuzję) w Polskim Ładzie. Dla kogo przeznaczona jest nowa ulga? Jak skorzystać z ulgi konsolidacyjnej? Kiedy ulga wejdzie w życie?

Ryczałt i karta podatkowa. Jakie są zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej?

Polski Ład: nowe ulgi podatkowe wspierające ekspansję i rozwój firm. Ministerstwo Finansów zaprezentowało 2 czerwca 2021 r. założenia nowych ulg podatkowych, które mają wspierać ekspansję i rozwój firm. Mają to być ulgi na IPO i na inwestycje w giełdowych debiutantów, ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, ulga na ekspansję na nowe rynki oraz ulga konsolidacyjna (ulga na fuzję). Ponadto MF zapowiada zmianę zasad zastosowania "estońskiego" CIT i wdrożenie w Polsce Grup VAT. Te nowości podatkowe mają obowiązywać od 2022 roku niezależnie od zapowiadanych wcześniej ulg na innowacje.

Podatek akcyzowy a racjonalny system podatkowy. W czasie sesji naukowej zorganizowanej w związku z obchodami ćwierćwiecza powstania Instytutu Studiów Podatkowych przedstawione zostało pięć podstawowych tez (paradygmatów) warunkujących możliwość stworzenia racjonalnego modelu systemu podatkowego. Są to warunki niezbędne, lecz niewystarczające; na wstępie trzeba oczywiście nakreślić owe pięć najważniejszych cech racjonalnego systemu podatkowego.

Odliczenie VAT od samochodów - dłuższy termin na złożenie VAT-26. W dniu 1 czerwca 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, który jest częścią pakietu legislacyjnego zwanego SLIM VAT 2. Jedną ze zmian jakie niesie ze sobą ta nowelizacja jest modyfikacja zasad 100% odliczania VAT od wydatków na samochody - nastąpi wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.

SLIM VAT 2. Ustawodawca chce wprowadzić kompleksowe rozwiązania prawne dotyczące zasad przyporządkowania transportu lub wysyłki w transakcjach łańcuchowych w zależności od tego, który z podmiotów w łańcuchu jest odpowiedzialny za organizację transportu lub wysyłki towarów.

Unijny Certyfikat Covid. 1 czerwca 2021 r. Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikat.

Unikanie opodatkowania. W UE powstało obserwatorium podatkowe wspierające walkę z unikaniem opodatkowania. Naukowcy będą pochylać się nad zjawiskami uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - przekształcenie. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jednym z najpopularniejszych sposobów „pracowania na własny rachunek”. Ma na to wpływ znacząco odformalizowana procedura tworzenia go, a także stosunkowo najniższe koszty późniejszego funkcjonowania. W toku prowadzenia działalności może się jednak okazać, że dotychczasowa forma zorganizowania jest niewystarczająca i działa hamująco na jej dalszy rozwój. Czy istnieje wyjście z tej sytuacji oraz co należałoby zrobić?

Zmiana rezydencji podatkowej. Zapowiedziane w ramach Nowego Ładu podwyżki podatków oraz wprowadzenie nowej składki zdrowotnej w wysokości 9% powoduje liczne obawy podatników. Czy warto myśleć o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej za granicę i zmianie rezydencji podatkowej?

Urlopy 2021. Wielu Polaków planuje już wakacyjny wypoczynek. Eksperci przypominają, jakie zmiany w przepisach urlopowych zaszły w wyniku wprowadzenia stanu epidemii, kiedy pracodawca może nie zgodzić się na urlop lub odwołać z niego pracownika oraz jak wykorzystać zaległe dni wolne za poprzedni rok.

Prawo UE a różnice językowe. Dowód tożsamości to niekoniecznie dowód osobisty, „actually” (czyli faktycznie) oznacza niekiedy „aktualnie”, a różnice językowe czasami zwalniają z płacenia VAT-u. To efekt tworzenia prawa unijnego w 24 językach urzędowych, które wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie, oraz stosowania tego prawa w 27 państwach UE. W rezultacie prawo europejskie może być inaczej rozumiane w Paryżu, a inaczej w Wilnie czy Helsinkach.

PESEL do celów podatkowych dla cudzoziemców. Od 1 czerwca 2021 r. cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Dzięki nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników urzędy gminy mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Podatnicy powinni wiedzieć, że sporo tzw. świętego spokoju może im przynieść korzystanie z takich instrumentów podatkowych jak wydawane przez organy podatkowe: indywidualne i ogólne interpretacje podatkowe, objaśnienia podatkowe, wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), a także uprzednie porozumienia cenowe. Jak stosować te instrumenty i jak z nich korzystać wyjaśnia ekspert z Business Tax Professionals.

Stawka ryczałtu dla usług administracyjnych. Czy w przypadku usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) można korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

Umowa leasingu. Wszystko wskazuje na to, że niedługo umowę leasingu będzie można zawrzeć elektronicznie - podpisać sms-em, mailowo, a nawet mówiąc „TAK” podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad propozycją nowego brzmienia art. 709 (2) Kodeksu cywilnego, który dziś stanowi poważną barierę rozwoju rynku leasingowego w Polsce.

System e-TOOL - rejestracja. W nowym systemie poboru opłat za przejazd samochodów ciężarowych po drogach krajowych zarejestrowało się około 1750 podmiotów - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

„Sp. z o.o. sp.k.” Podatkową opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie pozostawała komplementariuszem i możliwe rozwiązania dla podatników analizują eksperci z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

Ulga na prototyp to element podatkowy Polskiego Ładu. Czym jest ulga na prototyp? Jak działa ulga? Kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi? Kiedy ulga na prototyp zostanie wprowadzona?

Polski Ład. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń; straci na nich klasa średnia oraz przedsiębiorcy - podkreśla w swoim stanowisku Rada Przedsiębiorczości. Dodano, że wyższą kwotę wolną od podatku zniweluje wyższa składka zdrowotna.

Fundacje zagraniczne mogą być spółkami kontrolowanymi, co jest korzystne dla przedsiębiorców rodzinnych (głównie z uwagi na zasady sukcesji majątku w takich podmiotach), mniej jednak korzystne dla podmiotów dokonujących optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem fundacji zagranicznych.

Podatek od nieruchomości. Jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku budowli lub ich części?

Ulga na dziecko a egzekucja komornicza. W polskim prawie podatkowym ulgi podatkowe i wynikające z nich ewentualne zwroty nadpłaconego podatku podlegają egzekucji (zajęciu) komorniczej. Dotyczy to wszystkich ulg podatkowych, także tych, które przysługują rodzicom z tytułu wychowywania dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki (tzw. ulga na dziecko w PIT). W jednej z interpelacji poselskiej do ministra sprawiedliwości posłanka zaapelowała o zmianę przepisów, by ulgi podatkowe przysługujące na dzieci były zwolnione z egzekucji komorniczej. Minister sprawiedliwości stwierdził jednak, że "brak jest dostatecznych podstaw do dodatkowego zwalniania nadpłaty (zwrotu) podatku, z egzekucji komorniczej", także w przypadku ulgi na dziecko.

Zasoby własne UE. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Subwencje z Tarczy Finansowej PFR a podatek. Zapowiedziane w Aktualizacji Programu Konwergencji zwolnienie z podatku umorzonych subwencji dla firm z Tarczy Finansowej PFR można przeprowadzić w ustawie, albo w rozporządzeniu o zaniechaniu poboru podatku - mówią PAP eksperci podatkowi.